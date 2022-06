TOGAF: una metodologia di architettura aziendale per il business

L’Open Group Architecture Framework (TOGAF) è una metodologia di architettura aziendale che offre un framework di alto livello per lo sviluppo del software aziendale. TOGAF aiuta a organizzare il processo di sviluppo attraverso un approccio sistematico volto a ridurre gli errori, mantenere le tempistiche, rispettare il budget e allineare l’IT con le business unit per produrre risultati di qualità.

L’Open Group ha sviluppato TOGAF nel 1995 e nel 2016 l’80% delle società Global 50 e il 60% delle società Fortune 500 hanno utilizzato il framework. TOGAF è gratuito per le organizzazioni da utilizzare internamente, ma non per scopi commerciali. Le aziende possono, tuttavia, disporre di strumenti, software o programmi di formazione certificati da The Open Group. Attualmente ci sono otto strumenti TOGAF certificati e 71 corsi accreditati offerti da 70 organizzazioni.

Nel 2022, The Open Group ha annunciato l’ultimo aggiornamento del framework e ha rilasciato lo standard TOGAF 10 per sostituire il precedente standard TOGAF (edizione 9.2). Questo aggiornamento a TOGAF promette di rendere ancora più semplice per le aziende l’adozione di TOGAF e l’implementazione delle migliori pratiche nell’organizzazione. L’Open Group afferma che la decima edizione aiuterà le aziende a operare in modo più efficiente e fornirà più indicazioni e una navigazione più semplice per l’applicazione del framework TOGAF.

Panoramica di TOGAF

Come altri framework di gestione IT, TOGAF assiste le aziende nell’allineare gli obiettivi IT con gli obiettivi aziendali generali, aiutando nel contempo a organizzare gli sforzi IT interdipartimentali. TOGAF aiuta le aziende a definire e organizzare i requisiti prima dell’inizio di un progetto, mantenendo il processo in rapido movimento con pochi errori.

TOGAF 10 porta una maggiore attenzione alle organizzazioni che utilizzano la metodologia agile, semplificando l’applicazione del framework alle esigenze specifiche di un’organizzazione. L’ultima edizione utilizza una struttura modulare più semplice da seguire e implementare, rendendo il framework più facile da implementare in qualsiasi settore.

Il framework TOGAF è suddiviso in due gruppi principali, che includono il contenuto fondamentale TOGAF e la guida estesa. Il contenuto fondamentale include tutti gli elementi essenziali e le migliori pratiche di TOGAF che creano le basi per il framework. La parte di guida estesa di TOGAF include indicazioni per argomenti specifici come metodi agili, architettura aziendale, architettura dei dati e delle informazioni e architettura della sicurezza. La parte di guida estesa di TOGAF dovrebbe evolversi nel tempo man mano che vengono stabilite più best practice, mentre il contenuto fondamentale offre un punto di partenza di base per chiunque cerchi di applicare il framework.

L’Open Group afferma che TOGAF ha lo scopo di:

Assicurarsi che tutti parlino la stessa lingua

Evitare di vincolarsi a soluzioni proprietarie standardizzando metodi aperti per l’architettura aziendale

Risparmiare tempo e denaro e utilizzare le risorse in modo più efficace

Ottenere un ROI dimostrabile

Fornire una visione olistica di un panorama organizzativo

Agire come un framework modulare e scalabile che consente la trasformazione organizzativa

Consentire alle organizzazioni di tutte le dimensioni in tutti i settori di lavorare secondo lo stesso standard per l’architettura aziendale

Vantaggi aziendali di TOGAF

TOGAF aiuta le organizzazioni a implementare la tecnologia software in modo strutturato e organizzato, con particolare attenzione alla governance e al raggiungimento degli obiettivi aziendali. Lo sviluppo del software si basa sulla collaborazione tra più dipartimenti e unità aziendali, sia all’interno che all’esterno dell’IT, e TOGAF aiuta a risolvere qualsiasi problema relativo al coinvolgimento delle principali parti interessate.

TOGAF ha lo scopo di aiutare a creare un approccio sistematico per semplificare l’architettura aziendale e il processo di sviluppo, in modo che questo possa essere replicato con il minor numero possibile di errori o problemi man mano che ogni fase dello sviluppo passa di mano. Creando un linguaggio comune che colmi le lacune tra l’IT e il lato aziendale, TOGAF aiuta a portare chiarezza a tutti i soggetti coinvolti.

Non è comunque necessario adottare ogni parte di TOGAF. È meglio per le aziende valutare le proprie esigenze per determinare su quali parti del framework concentrarsi. Con gli aggiornamenti modulari di TOGAF Standard 10th Edition, la creazione di un framework TOGAF personalizzato dovrebbe essere più facile che mai. Le organizzazioni possono iniziare con i fondamenti di base, quindi selezionare e scegliere le parti da adottare.

Cosa c’è di nuovo in TOGAF 10?

Il più grande cambiamento di TOGAF è il suo nuovo formato modulare. Il ramo TOGAF Fundamental Content del framework contiene tutte le basi di TOGAF. È qui che la maggior parte delle aziende inizierà a implementare TOGAF e ad apprendere le basi e le best practice del framework. Questa è anche la parte di TOGAF che ha meno probabilità di cambiare in modo significativo nel tempo, mentre si prevede che la parte di guida estesa si espanda e si evolva.

Il modulo dei concetti fondamentali include documentazione su:

Introduzione e concetti fondamentali

Metodo di sviluppo dell’architettura (ADM)

Tecniche ADM

Applicazione dell’ADM

Contenuto di architettura

Capacità e governance dell’architettura aziendale

La guida estesa include argomenti quali:

Istituzione di un team di architettura aziendale

Architettura di sicurezza

Architettura aziendale

Architettura dei dati e dell’informazione

Metodi agili

Modelli e metodi di riferimento

L’ultima edizione di TOGAF porta anche una maggiore attenzione agli ambienti agili e promette di essere più facile da applicare per le aziende che utilizzano metodi agili. The Open Group ha anche semplificato la documentazione, rimuovendo tutto ciò che è ridondante o obsoleto. TOGAF 10 promette anche di essere più facile da aggiornare, in modo che le modifiche possano essere implementate secondo necessità e senza interrompere le migliori pratiche.

Strumenti TOGAF

The Open Group mantiene un elenco aggiornato degli strumenti certificati TOGAF, che include i seguenti software:

Alfabet AG: planningIT 7.1 e successivi

planningIT 7.1 e successivi Avolution: ABACUS 4.0 o successivo

ABACUS 4.0 o successivo BiZZdesign: BiZZdesign Enterprise Studio

BiZZdesign Enterprise Studio BOC Group: ADOIT

ADOIT Orbus Software: iServer Business e IT Transformation Suite 2015 o versioni successive

iServer Business e IT Transformation Suite 2015 o versioni successive Planview: Troux

Troux Software AG: ARIS 9.0 o successivo

ARIS 9.0 o successivo Sparx Systems: Enterprise Architect v12

L’evoluzione del TOGAF

TOGAF si basa su TAFIM (Technical Architecture Framework for Information Management), un framework di gestione IT sviluppato dal Dipartimento della Difesa (DoD) degli Stati Uniti negli anni ’90. È stato rilasciato come modello di riferimento per l’architettura aziendale, offrendo informazioni sull’infrastruttura tecnica del Dipartimento della Difesa, compreso il modo in cui è strutturata, mantenuta e configurata per allinearsi a requisiti specifici. Dal 1999, il DoD non utilizza il TAFIM ed è stato eliminato da tutta la documentazione di processo.

Il metodo di sviluppo dell’architettura (ADM – Architecture Development Method) è al centro di TOGAF. L’ADM aiuta le aziende a stabilire un processo attorno al ciclo di vita dell’architettura aziendale. L’ADM può essere adattato e personalizzato a una specifica esigenza organizzativa, che può quindi aiutare a informare l’approccio dell’azienda all’architettura dell’informazione. ADM aiuta le aziende a sviluppare processi che coinvolgono più punti di controllo e stabiliscono i requisiti, in modo che il processo possa essere ripetuto con errori minimi.

TOGAF è stato rilasciato nel 1995, ampliando i concetti presenti nel framework TAFIM. TOGAF 7 è stato rilasciato nel dicembre 2001 come Technical Edition, seguito da TOGAF 8 Enterprise Edition nel dicembre 2002; è stato quindi aggiornato a TOGAF 8.1 nel dicembre 2003. L’Open Group ha rilevato TOGAF nel 2005 e ha rilasciato TOGAF 8.1.1 nel novembre 2006. TOGAF 9 è stato introdotto nel 2009, con nuovi dettagli sul quadro generale, comprese linee guida e tecniche migliorate. TOGAF 9.1 è stato rilasciato nel 2011 e la versione più recente, TOGAF 10, è stata rilasciata nel 2022.