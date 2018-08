Un altro trimestre, un altro record per Apple. Con un fatturato di 53,3 miliardi di dollari, pari a una crescita del 17%anno su anno, il periodo che si è concluso il 30 giugno è stato in assoluto il miglior terzo trimestre di Apple. L’utile per azione è arrivato alla cifra di 2,34 dollari, in crescita del 40 percento rispetto allo scorso anno, e ha spazzato via le stime degli analisti di 2,19 dollari.

Ora i numeri importanti. Nel terzo trimestre del 2018, in cui non ci sono stati significativi rilasci di prodotti, Apple ha venduto 41 milioni di iPhone (circa lo stesso numero dell’anno scorso), 11,6 milioni di iPad (poco più dello scorso anno) e solo 3,7 milioni di Mac (che rappresentano un declino del 13% anno su anno). Tuttavia, il nuovo MacBook è stato rilasciato solo alla fine del trimestre, quindi ha contribuito poco ai risultati dell’ultimo periodo.

Apple non rende note le vendite dei singoli modelli di iPhone, ma è probabile che l’iPhone X abbia trainato le vendite così come nel trimestre precedente che, secondo quanto dichiarato da Tim Cook, è stato dominato dall’iPhone X.

Per il prossimo trimestre Apple prevede di registrare entrate tra 60 e 62 miliardi di dollari, che rappresenterebbero un altro record. Lo scorso anno Apple ha fatturato 52,6 miliardi di dollari nel quarto trimestre. Aspetto ancora più importante, le previsioni fanno intendere che a settembre ci saranno nuovi modelli di iPhone in vendita.

Le vendite di Apple sono cresciute in tutte le aree geografiche, in particolare in Cina. Nel terzo trimestre 2018 Apple ha registrato una crescita del 19% sul mercato cinese, dopo aver riportato una perdita del 10% lo scorso anno.

Nella categoria “Altro”, che include AirPods, Apple Watch, Apple TV e HomePod, la società di Cupertino ha realizzato un fatturato di 3,7 miliardi di dollari, un aumento del 40% su base annua. Cook ha fatto esplicito riferimento ai prodotti wearable di Apple, affermando che i risultati da record sono stati guidati da “vendite continuative e forti di iPhone, servizi e indossabili” che rappresentano un aumento del 60% anno su anno. Ha anche dichiarato che Apple Watch ha ottenuto performance record nel trimestre di giugno, senza rivelare numeri specifici.

Le azioni di Apple sono aumentate a oltre 5 dollari dopo l’annuncio dei risultati trimestrali, portando l’azienda sempre vicina al traguardo record di 1 trilione di dollari di capitalizzazione. Apple sarebbe la prima azienda a raggiungere una capitalizzazione a 10 cifre, e dopo i risultati dell’ultimo trimestre l’obiettivo sembra raggiungibile.