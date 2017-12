Il data center di prossima generazione supererà ogni barriera, integrando facilmente le strutture core con un edge di rete mission-critical più intelligente. I data center di 4ª generazione (Gen 4) sono una realtà emergente e diventeranno il modello per le reti IT del 2020. L’avvento di questo tipo di data center dipendenti dall’edge fa parte delle cinque tendenze identificate per il 2018 da un gruppo globale di esperti di Vertiv.

Vediamole nel dettaglio.

1 – Data center di 4ª generazione

Che si tratti di armadi IT tradizionali o di micro data center di 40 metri cubi, le organizzazioni fanno sempre più affidamento sull’edge. Il data center 4 Gen integra olisticamente e armoniosamente edge e core, elevandoli oltre le semplici reti distribuite.

Questo grazie ad architetture innovative che offrono capacità quasi in tempo reale in moduli scalabili ed economici che sfruttano soluzioni termiche ottimizzate, alimentazione elettrica ad alta densità, batterie agli ioni di litio e unità avanzate di distribuzione dell’energia. Il tutto è coadiuvato da tecnologie evolute di monitoraggio e gestione, che permettono a centinaia o persino a migliaia di nodi IT distribuiti di operare insieme per ridurre latenza e costi iniziali, aumentare i tassi di utilizzo, rimuovere la complessità e permettere alle organizzazioni di aggiungere capacità IT legata alla rete, quando e dove necessario.

2 – Colocation

L’adozione del cloud sta procedendo a passi talmente rapidi che in molti casi i cloud provider non riescono a far fronte alla richiesta di capacità. In realtà, molti preferiscono concentrarsi sulla fornitura di servizi e altre priorità dei nuovi data center e si rivolgeranno ai provider di colocation per soddisfare le esigenze di maggiore capacità.

Essendo focalizzate su efficienza e scalabilità, le strutture di colocation possono soddisfare la domanda rapidamente e allo stesso tempo ridurre i costi. Il proliferare di strutture di colocation permette inoltre ai provider di cloud di scegliere i partner di colocation in luoghi che rispondano alle necessità degli utenti, dove possano operare come strutture edge.

3 – Riconfigurazione dei data center di classe media

Non è un mistero che le maggiori aree di crescita sul mercato dei data center si trovino nelle infrastrutture hyperscale – in genere provider di cloud o colocation – e sull’edge di rete. Con la crescita delle risorse di colocation e cloud, gli operatori di data center tradizionali ora hanno l’opportunità di rivalutare e riconfigurare le proprie strutture e risorse che rimangono cruciali per le operazioni locali.

Le organizzazioni con più data center continueranno a consolidare le proprie risorse IT interne, ridimensionando e sfruttando allo stesso tempo configurazioni dalla rapida implementazione che possono essere scalate velocemente. Queste nuove strutture saranno più piccole, ma più efficienti, sicure e con un’alta disponibilità, in linea con la natura mission-critical dei dati che le aziende cercano di proteggere.

4 – Alta densità

La community dei data center parla da un decennio di densità in forte crescita per la potenza dei rack, ma gli aumenti, nel migliore dei casi, sono stati incrementali. Le cose stanno cambiando. Densità inferiori a 10 kW per rack rimangono la norma, ma implementazioni a 15 kW in strutture hyperscale non sono più così rare e alcune stanno avanzando verso i 25 kW.

Densità notevolmente più alte possono cambiare in modo significativo la struttura di un data center, dall’alimentazione al raffreddamento di ambienti a densità più elevate. L’alta densità sta arrivando, ma probabilmente non prima della fine del 2018 e oltre.

5 – Il mondo reagisce all’edge

Un numero crescente di aziende sta spostando i sistemi di computing sul proprio edge di rete; è quindi necessario procedere a una valutazione critica delle strutture che ospitano queste risorse edge, della loro sicurezza e della proprietà dei dati ospitati.

Questa analisi include il progetto fisico e meccanico, la costruzione e la sicurezza delle strutture edge e complessi dettagli legati alla proprietà dei dati. I governi e gli enti regolatori di tutto il mondo non potranno evitare di considerare questi elementi e prendere eventuali provvedimenti.