VMware e IBM stanno ampliando la portata della loro partnership ventennale per offrire ai clienti dei settori regolamentati un percorso sicuro e in accordo alle restrizioni di governance verso il cloud ibrido. I loro piani includono soluzioni cloud co-ingegnerizzate che mirano ad aiutare le aziende in settori quali i servizi finanziari, la sanità e il settore pubblico a ridurre i costi e i rischi legati all’utilizzo di carichi di lavoro mission-critical in un ambiente ibrido.

“Circa il 25% dei carichi di lavoro delle aziende è passato al cloud” , ha dichiarato Hillery Hunter, IBM Fellow e vicepresidente e CTO di IBM Cloud. “Potrebbe essere un numero inferiore a quello che alcuni si aspettano, ma è un numero ancora più basso nei settori regolamentati. Gli analisti stimano una percentuale compresa tra il 5% e il 13% per le organizzazioni altamente regolamentate come le banche. Ciò significa che la modernizzazione rimane un argomento molto attuale”.

Le due aziende hanno annunciato che IBM Cloud Satellite supporta ora i carichi di lavoro su VMware. Progettato per applicazioni e dati che devono rimanere on-premises, IBM Cloud Satellite è un’estensione del cloud pubblico di IBM che può essere eseguito all’interno del data center privato di un’azienda.

IBM Cloud Satellite per VMware replica le funzionalità di sicurezza e gestione degli ambienti cloud gestiti da IBM per organizzazioni che operano in settori regolamentati e le porta negli ambienti on-premise, afferma Rajeev Bhardwaj, vicepresidente delle soluzioni cloud provider di VMware. “Quindi, infrastruttura, operazioni e monitoraggio della sicurezza saranno coerenti nei due ambienti”, ha dichiarato Bhardwaj.

In prospettiva, VMware e IBM si sono impegnate a finanziare per altri tre anni il loro Joint Innovation Lab, che consente il co-sviluppo di servizi e offerte cloud per i workload aziendali basati su VMware. Le aziende hanno lanciato il laboratorio nel 2018 e finora questo ha prodotto 20 progetti incentrati su cloud ibrido e AI.

Secondo Bhardwaj, un esempio di innovazione che le aziende intendono portare sul mercato è il desktop-as-a-service per i carichi di lavoro regolamentati.

L’ampliamento della partnership comprende anche una nuova designazione per la divisione di servizi professionali di IBM: IBM Consulting è stata nominata partner GSI (Global Systems Integrator) di VMware. In qualità di partner GSI di VMware, IBM Consulting fornirà servizi per la migrazione e la gestione dei carichi di lavoro in ambienti ibridi e multi-cloud.

“C’è molta complessità, ci sono lacune in termini di competenze e talenti e ci si vuole muovere velocemente. Ed è qui che entra in gioco IBM Consulting, che aiuta i clienti finali in termini di migrazione, modernizzazione e gestione dei carichi di lavoro”, ha dichiarato Bhardwaj.

Gli annunci coincidono con l’inizio di VMware Explore (ex VMworld), la conferenza di punta dell’azienda in corso questa settimana a San Francisco.

(di Ann Bednarz — Senior Editor di IT Pros, © Foundry 2022, tradotto su licenza)