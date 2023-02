La business intelligence (BI) è un insieme di strategie e tecnologie utilizzate per analizzare i dati aziendali e trasformarli in insight che informano e modellano le decisioni. Gli strumenti BI accedono e analizzano set di dati e presentano risultati analitici in report, riepiloghi, dashboard, grafici e mappe per fornire agli utenti informazioni dettagliate sullo stato dell’azienda.

Il termine “business intelligence” spesso si riferisce anche a una gamma di strumenti che forniscono un accesso rapido a informazioni approfondite sullo stato attuale di un’organizzazione, sulla base dei dati disponibili.

Vantaggi della BI

La BI aiuta i decisori aziendali a ottenere le informazioni di cui hanno bisogno per prendere decisioni informate. Ma i vantaggi della BI vanno oltre il processo decisionale aziendale. Il fornitore di visualizzazione dei dati Tableau suggerisce i seguenti.

Decisioni aziendali basate sui dati: la capacità di guidare le decisioni aziendali con i dati è il vantaggio centrale della BI. Una solida strategia di BI può fornire dati accurati e funzionalità di reporting più rapidamente agli utenti aziendali per aiutarli a prendere decisioni migliori e in modo più tempestivo.

la capacità di guidare le decisioni aziendali con i dati è il vantaggio centrale della BI. Una solida strategia di BI può fornire dati accurati e funzionalità di reporting più rapidamente agli utenti aziendali per aiutarli a prendere decisioni migliori e in modo più tempestivo. Analisi più rapide e dashboard intuitive: la BI migliora l’efficienza della reportistica condensando i report in dashboard facili da analizzare per gli utenti non tecnici, risparmiando loro tempo quando cercano di raccogliere informazioni dai dati.

la BI migliora l’efficienza della reportistica condensando i report in dashboard facili da analizzare per gli utenti non tecnici, risparmiando loro tempo quando cercano di raccogliere informazioni dai dati. Maggiore efficienza organizzativa: la BI aiuta una visione olistica delle operazioni aziendali, offrendo ai leader la possibilità di confrontare i risultati con obiettivi organizzativi più ampi e identificare le aree di opportunità.

la BI aiuta una visione olistica delle operazioni aziendali, offrendo ai leader la possibilità di confrontare i risultati con obiettivi organizzativi più ampi e identificare le aree di opportunità. Migliore esperienza del cliente: l’accesso immediato ai dati può aiutare i dipendenti incaricati della customer satisfaction a fornire esperienze migliori.

l’accesso immediato ai dati può aiutare i dipendenti incaricati della customer satisfaction a fornire esperienze migliori. Maggiore soddisfazione dei dipendenti: fornire agli utenti aziendali l’accesso ai dati senza dover contattare gli analisti o l’IT può ridurre colli di bottiglia, aumentare la produttività e facilitare risultati più rapidi.

fornire agli utenti aziendali l’accesso ai dati senza dover contattare gli analisti o l’IT può ridurre colli di bottiglia, aumentare la produttività e facilitare risultati più rapidi. Dati affidabili e governati: le moderne piattaforme BI possono combinare database interni con origini dati esterne in un unico data warehouse, consentendo ai reparti di un’organizzazione di accedere agli stessi dati contemporaneamente.

le moderne piattaforme BI possono combinare database interni con origini dati esterne in un unico data warehouse, consentendo ai reparti di un’organizzazione di accedere agli stessi dati contemporaneamente. Aumento del vantaggio competitivo: una solida strategia di BI può aiutare le aziende a monitorare i cambiamenti del mercato e anticipare le esigenze dei clienti.

Esempi di business intelligence

Il reporting è un aspetto centrale della BI e la dashboard è forse l’archetipo dello strumento BI. Le dashboard sono applicazioni software che raccolgono automaticamente i dati disponibili in diagrammi e grafici che danno un’idea dello stato attuale dell’azienda.

Sebbene la business intelligence non dica agli utenti aziendali cosa fare o cosa accadrà se seguono un determinato corso, la BI non si occupa esclusivamente di generare report. Piuttosto, offre alle persone un modo per esaminare i dati per comprendere le tendenze e ricavare insight semplificando lo sforzo necessario per cercare, unire e interrogare i dati necessari per prendere decisioni aziendali valide.

Per esempio, un’azienda che desidera gestire meglio la propria supply chain ha bisogno di funzionalità di BI per determinare dove si verificano ritardi e dove esistono variabilità all’interno del processo di spedizione. L’azienda potrebbe anche utilizzare le sue capacità di BI per scoprire quali prodotti sono più comunemente in ritardo o quali modalità di trasporto sono più spesso coinvolte in ritardi.

Business intelligence vs business analytics

Business analytics e BI hanno scopi simili e sono spesso utilizzati come termini intercambiabili, ma la BI dovrebbe essere considerata un sottoinsieme degli analytics. La BI si concentra sull’analisi descrittiva, la raccolta, l’archiviazione e l’analisi dei dati, la gestione della conoscenza per valutare i dati aziendali passati e comprendere meglio le informazioni attualmente note. Mentre la BI studia i dati storici per guidare il processo decisionale aziendale, l’analisi aziendale riguarda il guardare avanti. Utilizza il data mining , la modellazione dei dati e l’apprendimento automatico per rispondere al motivo per cui è successo qualcosa e prevedere cosa potrebbe accadere in futuro.

La business intelligence è descrittiva, dice cosa sta succedendo ora e cosa è successo in passato per portare l’azienda allo stato attuale: quali sono le prospettive di vendita oggi? Quanti collaboratori abbiamo perso o guadagnato questo mese? L’analisi aziendale, d’altra parte, è predittiva (cosa accadrà in futuro?) e prescrittiva (cosa dovrebbe fare l’organizzazione per ottenere risultati migliori?).

Qui si arriva al nocciolo della questione: chi trae vantaggio dalla business intelligence? La BI mira a fornire istantanee dirette dello stato attuale delle cose ai manager aziendali. Mentre le previsioni e i consigli derivati ​​dall’analisi aziendale richiedono che i professionisti della scienza dei dati analizzino e interpretino, uno degli obiettivi della BI è essere facile da comprendere per gli utenti finali, anche se non hanno competenze di data science.

Sistemi e strumenti di business intelligence

Nell’ambito della business intelligence rientra una varietà di diversi tipi di strumenti. Il servizio di selezione del software SelectHub suggerisce le categorie e funzionalità più importanti:

Dashboards

Visualizzazioni

Reportistica

Estrazione dei dati

ETL (extract-transfer-load: strumenti che importano dati memorizzati in un altro archivio)

OLAP (online analytical processing)

Di questi strumenti, dashboard e visualizzazione sono di gran lunga i più popolari; offrono riepiloghi di dati rapidi e facili da comprendere che sono al centro della proposta di valore della BI.

Alcuni dei migliori strumenti di BI includono:

I professionisti della business intelligence

Qualsiasi azienda che prende sul serio la BI dovrà avere analisti di business intelligence tra i suoi collaboratori. Gli analisti di BI utilizzano tecniche e tecnologie di analisi, visualizzazione e modellazione dei dati per identificare le tendenze. Il ruolo combina competenze tecniche come programmazione, modellazione dei dati e statistica, con competenze trasversali come comunicazione, pensiero analitico e problem solving.

Anche se un’azienda si affida quotidianamente a strumenti di BI self-service, gli analisti di BI hanno un ruolo importante da svolgere, in quanto sono necessari per la gestione e la manutenzione di tali strumenti e dei relativi fornitori. Inoltre, impostano e standardizzano i report generati dai manager per assicurarsi che i risultati siano coerenti e significativi in ​​tutta l’organizzazione. E per evitare problemi di garbage in/garbage out, gli analisti di business intelligence devono assicurarsi che i dati che entrano nel sistema siano corretti e coerenti, il che spesso comporta l’estrazione da altri archivi di dati e la loro pulizia.

Thor Olavsrud e Josh Fruhlinger