Negli ultimi anni sempre più aziende hanno scelto la migrazione al cloud pubblico. Senza una strategia concreta, tuttavia questo “ha portato ad alcune ovvie sfide rispetto alla misurazione del valore reale dei loro investimenti nel cloud“, afferma Ricky Sundrani, partner per la pratica di garanzia dei prezzi presso Everest Group. L’aumento dei costi del cloud è diventata quindi una preoccupazione.

“Molte aziende stanno ricevendo brutte sorprese con i costi dei loro servizi cloud, che sono molto più alti di quanto stimato e mettono in crisi i casi aziendali utilizzati per giustificare il loro programma“, afferma Andy Sealock, senior partner nella consulenza e pratica di trasformazione presso West Monroe.

Una pianificazione inadeguata all’inizio del viaggio verso il cloud è uno dei fattori principali di questa disconnessione, ma ce ne sono molti altri: visibilità limitata sul consumo e sui modelli del cloud, perdita del controllo sui costi, espansione incontrollata del cloud, mancanza di ottimizzazione del carico di lavoro e politiche di gestione della domanda deboli, per citarne alcuni. Secondo un sondaggio di Everest Group, più di due terzi delle organizzazioni non stanno realizzando l’intero valore dei propri investimenti nel cloud.

Il business case per il cloud rimane lo stesso: maggiore scalabilità, maggiore efficienza, migliore sicurezza dei dati, maggiore affidabilità e resilienza e, potenzialmente, costi inferiori. Ma realizzare questi vantaggi richiede una gestione mirata e attiva delle offerte cloud.

Ci sono una serie di azioni che i responsabili IT possono intraprendere per massimizzare il valore dei loro investimenti cloud attuali e futuri, da molto prima della scelta dei partner fino a molto tempo dopo la firma dei contratti. Ecco alcuni suggerimenti.

1. Creare un team cloud interfunzionale

Uno dei più grandi passi falsi quando si perseguono opportunità cloud è non riuscire a compiere questi sforzi interfunzionali dall’alto verso il basso.

“Quando la trasformazione del cloud è guidata da un ufficio CXO senza uno stretto coinvolgimento delle unità aziendali e dei team di sviluppo, vengono perse le sfumature più fini, portando a un’adozione del cloud inefficace dal punto di vista dei costi e dell’efficienza“, afferma Mukesh Ranjan, vicepresidente dei servizi IT di Everest Group .

Per questo, Ranjan suggerisce ai leader IT di creare un team con rappresentanti di tutti i principali gruppi di stakeholder durante le fasi di pianificazione del percorso di trasformazione del cloud. Un sondaggio PwC del 2022 ha rilevato che le aziende che stanno ottenendo vantaggi di trasformazione dal cloud e che segnalano meno barriere al valore in generale coinvolgono cinque o più funzioni all’inizio dei loro progetti cloud. Farlo più avanti durante la migrazione, sebbene meno ideale, è ancora un’opzione per garantire una visione a 360 gradi dei requisiti e dell’utilizzo del cloud aziendale.

2. Definire linee di base e aspettative realistiche

Troppe organizzazioni non hanno una piena comprensione dei vantaggi che si aspettano di ottenere dal cloud rispetto al loro ambiente esistente. Ciò richiede la valutazione del valore dell’ambiente attuale, il valore che cercano dall’adozione del cloud e le tempistiche per raggiungere tale valore. “Solo allora possono selezionare i fornitori, le soluzioni e le competenze che meglio si allineano con i loro obiettivi cloud”, afferma Ranjan.

È importante togliere gli occhiali rosa durante questo processo. “I responsabili IT devono essere realistici su quanto dei loro carichi di lavoro on premise può essere migrato al cloud e quanto velocemente ciò può avvenire“, afferma Sealock.

3. Creare un business case completo

Durante la pandemia, molte aziende si sono precipitate verso il cloud, e per ovvie ragioni. Ma la migrazione al cloud senza un business case ben ponderato non è una strategia ottimale. Un rapido approccio lift-and-shift comporta in genere un aumento dei costi a lungo termine. Durante la frenesia della migrazione le aziende possono prendere scorciatoie che si traducono in un debito tecnico e diluiscono l’impatto che la trasformazione del cloud può avere.

“Pensate al cloud come a un percorso di modernizzazione e non solo a una migrazione“, consiglia Ranjan. “Intraprendete iniziative di modernizzazione delle applicazioni come refactoring, rearchitecting, replatforming e sostituzione secondo necessità per ottimizzare le applicazioni in esecuzione sul cloud“.

4. Analizzare e negoziare in anticipo i termini del contratto cloud

Molti responsabili IT non dispongono dei dati di mercato pertinenti e necessari per condurre trattative informate con i fornitori di servizi cloud.

“Ciò potrebbe riguardare sconti attesi, termini e condizioni più favorevoli offerti a determinati acquirenti e migliori tempistiche di trasformazione, tra le altre cose“, afferma Sundrani.

Marina Aronchik, partner dello studio legale Mayer Brown per la tecnologia e le transazioni IP, consiglia di tenere conto dei termini degli accordi cloud come parte della più ampia valutazione di potenziali soluzioni e fornitori cloud.

“Nell’attuale contesto economico i clienti possono avere un’opportunità unica per assicurarsi condizioni contrattuali più flessibili e favorevoli“, afferma Aronchik. “Per fare ciò, le organizzazioni IT dovrebbero dedicare tempo al processo per un impegno ragionevole con diversi fornitori di servizi cloud su base competitiva o un singolo fornitore di servizi cloud con una ragionevole opportunità di passare a una soluzione alternativa, se necessario“.

5. Leggere le clausole scritte in piccolo

Il valore di un contratto cloud non è completamente rappresentato dal tariffario. Ciò che il cliente può presumere essere un “uso consentito“, il fornitore di servizi cloud può ritenere “un uso eccessivo” o un “superamento“.

“Per massimizzare il valore totale di un contratto cloud, i responsabili IT dovrebbero cercare chiarezza contrattuale e tecnica sulle metriche utilizzate per calcolare le tariffe pertinenti, strumenti affidabili per monitorare il consumo e la metodologia per affrontare l’effettivo o potenziale utilizzo in eccesso“, afferma Aronchik .

6. Fare attenzione agli impegni minimi

Si può essere tentati di accettare determinati volumi o livelli di spesa per assicurarsi sconti maggiori per l’utilizzo continuo del cloud. Ma è una delle principali cause della perdita di valore nei contratti cloud.

“È importante non superare gli impegni minimi“, avverte Sealock. “Questo spesso dipende dal fatto che un’azienda sia in grado di prevedere con precisione quanta parte del proprio footprint locale può effettivamente migrare al cloud e a quale velocità“.

Se un’organizzazione IT si imbatte in problemi che ritardano o impediscono il passaggio dei sistemi locali al cloud e quindi non rispetta un impegno minimo, ci saranno dei costi. “Gli impegni a lungo termine e l’uso di servizi nativi ‘appiccicosi’ possono portare a maggiori sconti sui contratti, ma hanno anche un impatto sui piani tecnologici“, afferma Sealock.

7. Non lasciare nulla di intentato

Esistono numerosi fattori interni che possono influire sulla realizzazione del valore del cloud. “Sfidate il vostro team IT a muovere tutte le leve per un utilizzo efficiente del cloud“, consiglia Sealock. Potrebbe esserci l’opportunità di eseguire il refactoring delle applicazioni per rendere più efficienti l’uso delle risorse cloud, adottare servizi nativi in cloud invece di spostare il sistema esistente su IaaS o passare alle opzioni SaaS come parte della continua razionalizzazione delle applicazioni.

“Aumentare l’attenzione sulla modernizzazione delle applicazioni è fondamentale per estrarre tutto il valore del cloud”, afferma Ranjan.

8. Investire in una piattaforma di gestione del cloud

La visibilità in tempo reale in tutto l’ambiente cloud contribuisce notevolmente a prevenire fatturazioni inaspettatamente elevate da parte dei fornitori di servizi cloud. Ma “le opzioni di ordini e tariffazioni del cloud sono a un livello di complessità sufficiente che va oltre la capacità di una ‘persona intelligente con un foglio di calcolo’ per gestirle in modo efficace“, afferma Sealock.

Sul mercato sono disponibili numerosi strumenti di gestione dei costi del cloud, sia di player affermati che di startup. Questi strumenti dovrebbero disporre di interfacce in tempo reale per i motori di determinazione dei prezzi dei provider di servizi cloud ed essere in grado di abbinare automaticamente i modelli di utilizzo del cloud dell’azienda con i servizi cloud corretti (per es. IaaS, PaaS, nativi) e le configurazioni (per es. tipo di istanza del servizio/ dimensioni, livello di archiviazione). Sealock consiglia di valutare più piattaforme, cercando i seguenti attributi:

capacità di gestione finanziaria (oltre a quella tecnica e operativa)

integrazione con strumenti di automazione per l’orchestrazione di implementazioni tecniche

capacità di estrazione da entrambi gli ambienti cloud e on-premise

abilità di di modellare le performance e il costo degli ambienti on-premise su cloud multipli

supporto ingegneristico per garantire che gli strumenti rimangano correttamente configurati nel tempo

9. Investire nelle competenze per la gestione del cloud

“I prezzi del cloud possono essere molto complessi e dinamici e dipendono fortemente dall’utilizzo“, afferma Sealock. Senza una governance adeguata, possono accumularsi rapidamente costi superflui. L’adozione di una piattaforma di gestione del cloud è il primo passo, ma questi strumenti sono essi stessi complessi. I responsabili IT devono anche reclutare professionisti della tecnologia che sappiano utilizzare le piattaforme di gestione del cloud per perfezionare continuamente l’utilizzo dei servizi cloud e soddisfare gli SLA aziendali ai costi più bassi.

Secondo una ricerca di Everest Group, per le aziende i vantaggi di avere le competenze giuste per il cloud superano quelli delle competenze standard dell’infrastruttura IT.

“Le competenze nel cloud scarseggiano, ma senza esperienza interna è difficile evitare gli sprechi insidiosi“, afferma Sealock. “Investite nelle persone che utilizzano correttamente gli strumenti cloud, che possono anche progettare le politiche, i processi e le procedure di un framework di governance del cloud“.

In alcuni casi, i responsabili IT creeranno un centro di eccellenza cloud che può essere sfruttato su più linee di business.

10. Gestire oculatamente la domanda di servizi cloud

La facilità d’uso e il self-provisioning sono due dei grandi vantaggi dell’utilizzo del cloud, ma aprono anche la porta a un’espansione incontrollata (e talvolta invisibile) del cloud. Le organizzazioni IT devono creare e comunicare policy e processi chiari per la gestione della domanda di cloud.

“La formazione può essere utilizzata per aumentare la conoscenza delle politiche e dei processi per gli utenti, ma una buona conformità richiede anche che tali politiche vengano applicate all’interno del flusso di lavoro programmato degli strumenti“, afferma Sealock, che suggerisce di mettere alcuni paletti nella gestione della domanda. “Comunicare dall’alto verso il basso che ci saranno vincoli intelligenti sull’utilizzo del cloud che saranno rafforzati tramite la formazione, ma anche codificati nel flusso di lavoro dei loro sistemi“.

11. Anticipare i costi imprevisti

Alcune organizzazioni IT potrebbero considerare inevitabili i superamenti dei costi. Ma ignorarli è un errore. “Non migliorano da soli“, afferma Sealock. “Ci vuole azione per cambiare la dinamica“.

I costi imprevisti, o peggio, inspiegabili, sono una bandiera rossa. È importante comprendere la causa principale dell’utilizzo e affrontarla il prima possibile. “Non si tratta di scoraggiare l’utilizzo del cloud, ma insistere affinché l’utilizzo sia intelligente, consapevole e conveniente“, afferma Sealock.

12. Monitorare e misurare continuamente il valore del cloud

Avere SLA chiaramente definiti per misurare le prestazioni rispetto al valore atteso è fondamentale. “A meno che le aziende non dispongano di un processo ben strutturato per monitorare e misurare continuamente il valore rispetto agli obiettivi dichiarati, falliranno nel loro percorso di trasformazione“, afferma Ranjan.

È probabile che i fornitori cloud, i consulenti e altri partner continuino a spingere verso il cloud, ma è fondamentale che i responsabili IT rivalutino periodicamente la tabella di marcia per garantire che l’organizzazione possa raggiungere il valore desiderato.

Stephanie Overby