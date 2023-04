In molte aziende l’IT non è più percepita come un fattore di costo o una pura funzione di supporto, secondo Markus Matschi, della società di consulenza gestionale 4C Group. Nonostante la spinta alla digitalizzazione durante la pandemia, che ha accelerato questa tendenza, la questione del contributo di valore dell’IT non sempre trova una risposta chiara. “A causa della crescente rilevanza e del valore aggiunto dell’IT nelle aziende, è essenziale che i CIO non pensino in termini di costi, ma di valore aggiunto“, afferma Matschi.

In uno studio congiunto con Markus Westner e Tobias Held, del dipartimento di informatica e matematica dell’Università di Ratisbona, gli esperti di 4C hanno esaminato l’argomento concentrandosi su come la proposta di valore IT viene misurata, resa visibile e comunicata. Basandosi sul confronto con molti CIO e i dati attuali, hanno sviluppato un modello di processo per questa pratica.

“Per sviluppare un approccio pratico, era importante per noi comprendere le attuali sfide dei CIO insieme alle evidenze scientifiche e quindi integrarle“, afferma Martin Stephany, consulente di 4C.

Sebbene la discussione sul valore aziendale dell’IT sia in corso da molto tempo, sia nella teoria che nella pratica, c’è spesso disaccordo sulle basi. “Si parte dal fatto che il contributo al valore dell’IT è definito in vari modi e non c’è una comprensione o una definizione uniforme di esso nelle aziende“, aggiunge Westner.

Poiché il contributo al valore e all’innovazione spesso non è chiaro, i dipendenti dei reparti aziendali percepiscono l’IT come una scatola nera e non possono sempre comprendere cosa fa e quale valore aggiunto comporta. Questo è anche il motivo per cui alcune aziende nominano un CDO per colmare il divario di contributo di valore tra business e IT.

“L’IT deve essere in grado di mostrare ai dipartimenti e al management le sue possibilità e il valore aggiunto”, afferma Heiko Weigelt, CIO di Funke Media Group. “Ma poiché il valore è determinato dalle rispettive parti interessate e non dall’IT stessa, la trasparenza e la comprensione sono necessarie in entrambe le direzioni”.

Una sfida per determinare il contributo di valore è la selezione di figure chiave adeguate. Secondo lo studio, oggi i team IT utilizzano principalmente metriche tecniche e relative all’IT. L’approccio è legittimo, ma non offre alcun collegamento diretto con l’azienda.

“Inoltre, spesso manca l’affinità tra i KPI significativi, sia nell’IT che nei reparti specializzati”, afferma Jürgen Stoffel, CIO presso la società Hannover Re. Pertanto, in pratica, sono poche le metriche adatte per entrambe le parti e il risultato è che la proposta di valore IT è spesso invisibile.

“Sarebbe utile avere un portafoglio coerente di metriche coordinate con il business“, afferma Thomas Kleine, CIO di Pfizer Germania. Tobias Held dell’Università di Ratisbona aggiunge: “Le aziende devono allontanarsi da rappresentazioni chiave puramente tecniche e sviluppare metriche sia quantitative che qualitative in relazione con il business”.

Per progredire lungo questo percorso, i consulenti hanno sviluppato un modello di processo con diverse fasi di sviluppo e valutazione. Hanno anche testato il concetto in un’azienda tedesca di ingegneria meccanica. Ciò ha portato a un modello di processo composto da sei passaggi, con i quali la proposta di valore IT può essere misurata e comunicata.

1. Analisi dell’ambiente e degli obiettivi aziendali

I consulenti hanno espresso il timore che molti CIO definiscano le proprie metriche senza sapere cosa è vitale per l’azienda. I responsabili IT dovrebbero innanzitutto esaminare l’ambiente e gli obiettivi aziendali poiché, senza conoscere gli obiettivi e le tendenze del mercato, è difficile collegare il valore aggiunto all’IT.

2. Analisi degli stakeholder

Il passo successivo è un’analisi approfondita delle parti interessate con una gestione continua e organizzata: per i CIO è fondamentale identificare e dare priorità alle parti interessate chiave. Quindi dovrebbero parlare con loro individualmente, capire quali sono i loro obiettivi e dove l’IT può aiutare. “I CIO dovrebbero agire come partner delle parti interessate in queste discussioni“, afferma Stephany, aggiungendo che la domanda principale deve essere: “Come può l’IT creare valore aggiunto in modo da migliorare insieme?”.

3. Modellazione delle capacità aziendali

Per creare una base comune per la discussione è necessaria maggiore trasparenza nell’interfaccia tra business e IT, spiegano gli autori dello studio. Le capacità aziendali strutturate in una mappa delle capacità aziendali (BCM) possono fungere da punto di partenza. Tutto ruota attorno a ciò che l’azienda sta facendo oggi e dove risiede il suo potenziale futuro. “La mappa BCM può essere lo strumento centrale per il confronto con le parti interessate“, spiega Matschi. A partire dal confronto le aziende potrebbero definire le capacità di business differenzianti e come l’IT può supportarle.

4. Modellare le relazioni business-IT

Sulla base della mappa BCM, le dipendenze e le relazioni tra business e IT possono essere rese visibili. I CIO possono dimostrare come e dove l’IT fornisce supporto concreto oggi e in futuro. Questo serve come punto di partenza per misurare la proposta di valore IT, offre la massima trasparenza e, secondo gli autori, “apre” la scatola nera dell’informatica.

Christian Büchner, CIO di SachsenEnergie, ha già acquisito esperienza nella BCM: “In SachsenEnergie, lavoriamo con una BCM organizzata in base ai reparti aziendali e tutte le nostre oltre 600 applicazioni, o capacità IT, sono assegnate a queste capacità aziendali“.

Christian Graf, CIO del produttore di giocattoli Schüco, sta adottando un approccio simile. I punti di contatto con l’IT sono mappati e gestiti lungo il percorso digitale del cliente.

5. Misurare la proposta di valore

“Nelle nostre discussioni e dai risultati scientifici abbiamo appreso che non esiste una misurazione generale e standardizzata con dati chiave definitivi“, afferma Matschi. “Ogni misurazione è individuale e dipende dallo stakeholder e dal business case in esame”.

In questo contesto, i consulenti hanno sviluppato una matrice 3×3 strutturata in base a figure chiave dell’IT e del business. Entrambi gli approcci di misurazione quantitativi e qualitativi sono presentati al fine di misurare il contributo di valore per uno stakeholder o uno scenario aziendale. A seconda del focus dell’attività (operazione, progetti, innovazione) e dell’architettura aziendale (capacità IT, capacità aziendali, obiettivi aziendali), è possibile derivare diversi tipi di valore aggiunto, dietro i quali esistono determinate metriche.

Le discussioni con i CIO hanno chiarito dove risiedono gli ostacoli nella misurazione. “È particolarmente difficile misurare il valore aggiunto dell’IT, per esempio, nelle operazioni quotidiane, in particolare nei servizi di rete o nell’ambiente di lavoro”, afferma Holger Blumberg, CIO della società di ingegneria meccanica Krones.

6. Pianificare la comunicazione

Una volta identificato il contributo di valore nelle sue rispettive forme, il passo successivo è una comunicazione ben pianificata. I CIO dovrebbero considerare quali informazioni vogliono fornire a chi. Dal punto di vista di 4C, anche la forma di presentazione è decisiva per il successo, che deve apparire diversa per metriche qualitative rispetto a quelle quantitative.

Per ottenere maggiore visibilità sul valore aggiunto e scoprire dove l’IT può fornire un supporto ancora migliore, i CIO scelgono strade diverse. Kleine di Pfizer Germania, per esempio, ha introdotto nei dipartimenti “ambasciatori IT” che supportano la comunicazione. Büchner, CIO di SachsenEnergie, si affida al ruolo aggiuntivo di “responsabili della domanda“, o dipendenti IT con competenze di business che fungono da interfaccia tra IT e business e si occupano della comunicazione con il dipartimento.

La somma delle parti

Il confronto con i CIO ha dimostrato che il modello di processo può essere utilizzato nella pratica. Il CIO di Krones Blumberg, che ha contribuito allo sviluppo del modello con il suo team in qualità di partner pratico, riferisce del successo del progetto pilota e della riuscita collaborazione con le parti interessate.

Inoltre, l’indagine ha rivelato altri risultati utili che permettono di rendere più tangibile il contributo di valore IT. Matschi e Held aggiungono che non c’è un singolo valore, ma un insieme di metriche, di natura qualitativa o quantitativa, che alla fine mostrano quanto siano soddisfatti gli stakeholder nei diversi reparti.

È importante collegare i fatti con le percezioni, e che le metriche siano misurate in dimensioni rilevanti per i rispettivi stakeholder. Il messaggio di fondo è che si tratta di un successo condiviso oltre i confini dipartimentali. Sia i reparti IT che quelli di business dovrebbero essere in grado di vedere in che modo l’IT influisce sulle prestazioni aziendali, in modo che nessuno dei due possa creare valore da solo. Quello che conta, alla fine, è la combinazione di competenze informatiche e organizzative.

Wolfgang Hermann