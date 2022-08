Il recente sondaggio 2022 Connectivity & Mobile Trends Survey di Deloitte mostra fino a che punto le tecnologie mobili continuano a proliferare nel nuovo ambiente di lavoro. I dati di Deloitte mostrano l’importanza dei dispositivi connessi negli Stati Uniti, dove una famiglia media possiede oggi 22 dispositivi connessi (in calo rispetto ai 25 del 2021).

Dentro il nuovo posto di lavoro

Il principale risultato del rapporto è la sua conferma che il lavoro in remoto è davvero diventato mainstream. Dopo anni in cui il management ha resistito con decisione all’idea a causa di una prospettiva obsoleta, Deloitte osserva che per il 45% dei consumatori intervistati uno o più membri della famiglia lavoravano da casa almeno per una parte del tempo (in calo rispetto al 55% nel 2021). Nel settore dell’istruzione, il 23% ha affermato che uno o più membri della famiglia frequentavano la scuola da remoto.

Ovviamente, la pandemia di COVID-19 ha cambiato radicalmente le carte in gioco. “Nonostante le sfide poste dalla pandemia, questa si è anche rivelata un’opportunità unica per molti di approfondire gli strumenti digitali che stavamo già utilizzando e accelerare il modo in cui li applichiamo” ha affermato Paul Silverglate, vicepresidente di Deloitte. Emerge inoltre che il 47% degli adulti occupati ha affermato di aver lavorato da casa almeno una parte del tempo nell’ultimo anno e di preferire fortemente avere opzioni virtuali o ibride per il futuro.

Ma cosa amano davvero i lavoratori in remoto? Essenzialmente, traggono molta gioia dal poter trascorrere più tempo con le loro famiglie e dall’evitare i costosi e scomodi tragitti quotidiani per andare al lavoro. Apprezzano inoltre la possibilità di rimanere concentrati senza le interruzioni sul posto di lavoro tradizionale e tutti sono stati meno esposti alle malattie che di solito affliggono i pendolari.

Queste gioie del tutto umane si sono tradotte in vantaggi reali, afferma Deloitte, come ad esempio il fatto che 8 lavoratori remoti su 10 hanno relazioni migliori. E solo il 21% di coloro che hanno lavorato da casa nell’ultimo anno vuole tornare ai vecchi modi di lavorare, mentre il 76% preferisce luoghi di lavoro remoti e ibridi. “Le aziende che semplicemente ignorano le richieste dei dipendenti di accordi di lavoro flessibili possono rischiare di perdere un vantaggio competitivo nell’attirare e trattenere i talenti migliori”, si legge sempre nel report.

Ciò coincide sia con una recente affermazione di McKinsey secondo cui l’87% dei dipendenti lavorerà da casa se viene data loro tale possibilità, sia con un sondaggio ADP che ha mostrato come il 60% di coloro che lavorano in remoto lascerebbe il lavoro se costretto a tornare al lavoro in sede a tempo pieno.

La sicurezza e un migliore accesso a Internet sono certamente le massime priorità per i luoghi di lavoro remoti e ibridi. Deloitte riferisce che i lavoratori hanno investito in Internet migliore, compresi gli aggiornamenti dei servizi e l’implementazione di dispositivi di potenziamento del segnale, come gli extender Wi-Fi. L’importanza della sicurezza è un messaggio che sembra essere ancora più incisivo. Più della metà degli intervistati era infatti preoccupata per la sicurezza dei propri smartphone e dispositivi domestici smart e c’è una crescente consapevolezza sulla sicurezza dei dati. Naturalmente, tutte queste mosse hanno anche messo in luce l’iniquità digitale: non tutti i lavori possono essere gestiti da remoto e non tutti i lavoratori remoti hanno tutte le risorse in termini di spazio di lavoro privato, dispositivi e accesso a Internet.

“Apparentemente da un giorno all’altro, la pandemia ha creato un cambiamento sismico nel modo in cui utilizziamo gli strumenti e la tecnologia digitali. Anche se non sempre senza soluzione di continuità, il nostro sondaggio mostra che questo nuovo stile di vita incentrato sul digitale è diventato più normalizzato e standardizzato e sta avendo un impatto positivo sui consumatori” ha affermato Jana Arbanas, vicepresidente di Deloitte LLP. Sullo sfondo, ovviamente, l’altro lato del futuro del lavoro vedrà una maggiore adozione dell’intelligenza artificiale, della robotica e dell’automazione per gestire lavori che non possono essere svolti da remoto.