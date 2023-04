Dopo la laurea ho lavorato come programmatore di linguaggio assembler per Sears. A quel tempo, Sears era il più grande rivenditore al mondo e stava iniziando a utilizzare il nuovo System 360 di IBM. L’IT era considerata come un gruppo di tecnici che svolgevano un lavoro inspiegabile che avrebbe dovuto rivoluzionare il business. Oltre a ciò, i dirigenti senior di tutta l’azienda di noi sapevano poco, e non erano interessati a saperne di più.

Da allora, l’IT è stato accusata di essere troppo orientata alla tecnologia. Ma molto è cambiato. Abbiamo visto più CIO scelti da ambiti non tecnologici per iniettare conoscenza di business nell’IT e molti leader IT stessi hanno conseguito MBA per lo stesso motivo. Nonostante ciò, molti dirigenti non IT continuano a non capire come lavorare in modo efficace con l’IT, né credono che farlo faccia parte del loro lavoro. Spetta ai CIO cambiare questa narrazione in modo che le aziende possano massimizzare il valore dell’IT.

Per fare la mia parte nel convincere i responsabili aziendali che devono avere un ruolo nell’IT, sono entrato direttamente nella pipeline dei dirigenti aziendali, offrendomi volontario per tenere conferenze nel programma MBA presso una grande università. Il titolo della mia presentazione è stato “Digital Transformation Strategy“, sottotitolato “Come sfruttare efficacemente la risorsa IT per ottenere un vantaggio competitivo duraturo“.

Quando presento ai futuri MBA, mi concentro su quattro questioni centrali su cui i dirigenti aziendali spesso sbagliano.

A chi dovrebbe riferire l’IT

Il punto iniziale della discussione sulla struttura organizzativa è educare coloro che più probabilmente aspirano ai “corner office” che il CIO deve riferire al CEO o al COO. Spesso i CEO hanno posizionato l’IT in modo che riferisca a qualche altro dirigente, spesso il CFO. Secondo il sondaggio State of the CIO il 18% lo fa ancora. Questa decisione viene spesso presa perché l’IT è vista come un centro di costo. Mettendo l’IT a riporto del CFO, l’azienda avrà probabilmente sistemi finanziariamente solidi, ma forse non quelli di cui ha strategicamente bisogno.

Quando il CEO non ritiene che l’IT sia abbastanza importante da ottenere l’attenzione di massimo livello, il messaggio filtra a tutto il resto dell’azienda. L’IT non è considerata importante quanto le vendite, la finanza, la produzione, le operazioni o il marketing – cosa pericolosa in un ambiente altamente competitivo in cui sistemi efficienti o innovativi possono fare la differenza tra il successo o il fallimento dell’azienda.

Chi dovrebbe determinare l’agenda IT

Tutto il senior management deve essere coinvolto nel raggiungimento del consenso sull’agenda IT, non solo il CIO. Ciò può essere ottenuto solo istituendo un comitato di tutti i riporti diretti del CEO il cui compito è raggiungere il consenso sull’agenda IT annuale.

È un errore pensare che il CIO sia abbastanza intelligente da comprendere le esigenze di ciascun reparto in un’azienda moderna e complessa ed essere in grado di determinare le priorità generali. Questo deve essere parte del lavoro di ogni dirigente che riporta al CEO. Senza questo comitato, c’è il pericolo che l’agenda IT non sia allineata agli obiettivi aziendali.

Qual è il ruolo dell’IT nella pianificazione strategica aziendale

Successivamente, i massimi dirigenti dell’azienda devono garantire che il CIO partecipi al processo di pianificazione strategica aziendale. In questo ruolo, il CIO porta sul tavolo qualsiasi tecnologia emergente che potrebbe essere adottata e il suo potenziale impatto, in particolare per quanto riguarda l’ambiente competitivo che l’azienda deve affrontare.

Per il processo di pianificazione questo è un input vitale, che potrebbe influenzare l’intera azienda e deve essere considerato fin dall’inizio.

Quale ruolo svolge il business nello sviluppo dei sistemi

Lo sviluppo dei sistemi è un’altra importante area che i dirigenti devono comprendere. I sistemi sviluppati dall’IT non saranno utilizzati dall’IT; piuttosto, diventeranno parte integrante del dipartimento che li richiede. È importante, quindi, che il management comprenda i processi coinvolti nella proposta del sistema, nella stima del costo, nella determinazione del ROI, nel raggiungimento degli obiettivi, nella modifica delle specifiche e dei tempi e nella misurazione dell’efficacia del sistema. Dopotutto, il sistema completato può influire sulle proiezioni di vendita, sui costi dipartimentali e sugli incentivi individuali, solo per citare alcune voci.

La direzione deve anche assicurare che le persone nell’organizzazione degli utenti abbiano il tempo e il riconoscimento per svolgere il lavoro necessario per sviluppare le specifiche precise del sistema. Senza questa comprensione, i dirigenti di domani non riusciranno a massimizzare il vero valore dell’IT.

Note aggiuntive per i futuri dirigenti

Esistono molte altre aree di cui i dirigenti dell’azienda devono essere consapevoli per comprendere efficacemente l’organizzazione IT:

dovrebbero essere consapevoli del fatto che il personale IT deve partecipare continuamente agli eventi del settore e seguire corsi di formazione per rimanere al passo con i nuovi sviluppi

dovrebbero rendersi conto che un doppio percorso di carriera nell’IT che premia le competenze tecniche e non solo la gestione delle persone è un requisito per il successo dell’IT come organizzazione

devono supportare l’idea che non compreremo mai il nostro “ultimo” computer e che dobbiamo rimanere continuamente aggiornati con le nuove tendenze hardware e software del settore

devono inoltre essere disposti a partecipare alla pianificazione della continuità aziendale per essere pronti in caso di gravi interruzioni.

Un’ultima cosa. Mi piacerebbe vedere le aziende partecipare a studi post-implementazione per determinare se il nuovo sistema ha raggiunto i suoi obiettivi e il ROI e come si potrebbe fare un lavoro migliore in futuro. Ciò richiederebbe tempo sia per i reparti IT che per gli utenti finali, ma farebbe molto per migliorare i risultati.

Questi sono gli argomenti che ho discusso con gli studenti per aiutarli a comprendere il loro ruolo nell’IT quando raggiungono un ruolo dirigenziale in azienda. Consiglio vivamente agli attuali CIO e al loro staff senior di sviluppare piani per presentare queste idee ai loro colleghi. Il mio libro The 9 1/2 Secrets of a Great IT Organization ha come sottotitolo “Don’t Do IT Yourself”. Questo processo collaborativo attraverso il divario business-IT, in caso di successo, contribuirà notevolmente a massimizzare il potenziale dellIT per il bene dell’azienda nel suo insieme.

Paul M. Ingevaldson

Paul M. Ingevaldson è stato SVP di Ace Hardware. È stato responsabile di due divisioni principali di Ace, la divisione internazionale con negozi in oltre 70 paesi e la divisione IT a supporto delle attività tecnologiche sia aziendali che di vendita al dettaglio. Da quando è andato in pensione nel 2004, dopo 25 anni in Ace e 40 anni nel settore IT, condivide la sua esperienza attraverso articoli e conferenze, e tiene corsi presso la Northern Illinois University.