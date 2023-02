Fare networking non riguarda solo la ricerca di lavoro: è qualcosa che va fatto tutto l’anno e, se affrontato correttamente, funziona indipendentemente da dove ci si trova nella scala della carriera. Le due regole cardinali del networking, secondo CIO e career coach, sono programmare il tempo per farlo – almeno un’ora ogni mese – e affrontarlo come qualcosa per aiutare gli altri, oltre a se stessi.

Joe Topinka, career coach presso CIO Mentor, afferma che in origine non era un grande fan del networking. “Il mio capo mi ha incoraggiato a farlo quando mi occupavo di sviluppo software”, ricorda. “All’inizio ero restio, provavo a farlo il venerdì, e mi pesava molto. Ma poi ho iniziato a dedicare tempo regolarmente e mi ritrovavo carico di energia e pieno di idee”.

Oggi, come la maggior parte delle persone intervistate per questo articolo, Topinka inserisce il networking nel suo calendario per assicurarsi di bloccare il tempo e consiglia ai suoi clienti CIO di fare lo stesso.

Sappiate che non siete soli

Ovviamente è fondamentale rimanere aggiornati con i propri contatti se si sta cercando un lavoro, ma il networking va ben oltre. Edward Wagoner, CIO della società immobiliare Jones Lang LaSalle, afferma che la partecipazione a eventi con altri CIO gli ha dato un impulso di fiducia in se stesso.

“Per anni ho evitato eventi di networking perché non mi sentivo a mio agio. Soffrivo di una paralizzante mancanza di autostima”, spiega. Ma, dopo aver condiviso questa sensazione durante le conferenze con altri CIO, ha capito che molti avevano lo stesso problema. “Entravo in una stanza e pensavo che tutti fossero migliori di me. Ma poi scoprivo che anche altri stavano pensando la stessa cosa, e che eravamo più simili di quanto credevo”.

Oltre a creare un senso di condivisione, il networking aiuta anche in altri modi. I CIO discutono tra loro sugli approcci ai grandi progetti – tecniche e tecnologie che hanno o non hanno avuto successo – oltre a scambiare suggerimenti per lavorare con vari fornitori e come affrontare i problemi di personale.

“Più riesci a circondarti di persone intelligenti, più puoi evitare di ripetere gli errori”, dice Larry Bonfante, executive coach presso CIO Bench Coach. “Inoltre, data la velocità con cui il settore si sta evolvendo, il networking ti aiuta a vedere cosa sta succedendo nel mondo più ampio”.

In effetti, “il networking può aiutare a mantenersi competitivi anche prima di iniziare una ricerca di lavoro”, afferma Jayne Mattson, coach di carriera e autrice. “Parlare con gli altri aiuta a vedere come i tuoi risultati possono trasferirsi in tutti i settori e come puoi aggiungere valore ad altre aziende. È anche un ottimo modo per conoscere altre opportunità, anche presso aziende che potrebbero licenziare in alcune aree tecnologiche ma assumere personale in altre”.

Alcuni CIO, tra cui Ken Piddington, CIO di US Silica, utilizzano gli eventi di networking per conoscere e restare in contatto con reclutatori e specialisti IT nazionali o locali. Anche se non è in cerca di un nuovo lavoro, potrebbe conoscere altri CIO che lo sono e può mettere in contatto gli uni con gli altri. Inoltre, dice, “voglio conoscere le diverse società di selezione e in cosa sono specializzate, e poi trovo un modo per antere in contatto“.

Sfruttare al massimo le opportunità online

La maggior parte degli esperti concorda sul fatto che gli eventi in presenza sono molto più efficaci. “Ma se il budget o il tempo sono limitati, gli eventi online possono funzionare”, afferma Mattson. “Se optate per un webinar, assicuratevi che la videocamera sia accesa e commentate quando potete”.

“Quando partecipate, le persone vi guardano come una persona di riferimento, ed è così che volete essere visti“, aggiunge Mattson. “E assicuratevi di sfruttare tutte le opportunità di networking online fornite dagli organizzatori della conferenza”.

La pandemia è stata un vantaggio per le conferenze online. Megan Duty, vicepresidente della tecnologia e della consegna dei progetti presso Puritan Life, afferma che, lavorando da casa, il suo tempo disponibile per il networking è aumentato. “Potevo usare il tempo prima necessario per gli spostamenti e sentivo che queste conferenze erano importanti“, dice.

Scegliere con attenzione i gruppi a cui partecipare

In genere, Duty partecipa a riunioni rilevanti per il suo settore, la leadership, le donne nella tecnologia o quelle ospitate da gruppi di consulenza che desidera conoscere meglio. “Molti di questi forum sono tornati di persona e ho viaggiato molto durante il 2022”, dice. Ma ha usato il suo tempo virtuale per capire quali fossero le conferenze più preziose, prima di partecipare di persona.

Un’altra tecnica, suggerisce, è attingere alle persone che incontriamo. Chiede ai professionisti che conosce a quali gruppi appartengono e se hanno trovato valore nel partecipare alle loro riunioni o conferenze annuali.

Wagoner di JLL afferma di selezionare eventi che lo aiuteranno a imparare cose che non sa già o che “mi sfidano a pensare in modo diverso”.

Un altro vantaggio è avere relatori stimolanti, come Sabina Ewing, CIO globale di Abbott Laboratories, o Danielle Brown, CIO di Whirlpool, “persone che pagherei per ascoltare di persona“, afferma Wagoner. Spiega come sia rimasto impressionato dal modo in cui Whirlpool, un’azienda manifatturiera matura, abbia eliminato un’azienda tecnologica dall’elenco “Management Top 250” del Wall Street Journal e volesse saperne di più su come lo ha fatto.

Wagoner ha recentemente ospitato un gruppo di CIO presso la sede aziendale di JLL a Chicago e ha parlato degli sforzi della sua azienda per essere a emissioni zero ed educare le persone su ciò che sta facendo. Un altro oratore a quell’evento è stato il Dr. Nancy Tuchman, decano fondatore della sostenibilità presso la Loyola University di Chicago, “una delle istituzioni più sostenibili al mondo“, afferma Wagoner. “Il pubblico era coinvolto e faceva continuamente domande“.

Ron Mathis, direttore delle operazioni per la tecnologia dell’informazione presso l’Illinois Tool Works, afferma di dover scegliere a quali gruppi appartener perché “ci sono molte organizzazioni diverse che possono interessarmi, ma non posso partecipare a tutte”. La maggior parte del suo tempo e delle sue energie nel networking vengono spesi con la sezione di Chicago della Society of Information Management (SIM), un gruppo nazionale per leader IT con molte sezioni locali. È attivo anche su LinkedIn.

Il suo consiglio: “Scegli un gruppo e non cercare un ROI immediato sul tuo investimento di tempo. Nel corso del tempo, ho trovato un valore significativo nel costruire una rete di altre persone a cui chiedo consulenza professionale”.

Iniziare in locale e in piccolo, iniziare subito

Non aspettate finché non avrete bisogno di una rete; non sapete quando accadrà. “Costruitela prima di averne bisogno, il che significa ora”, afferma Piddington di US Silica. “Una buona rete non nasce per caso, dovete essere propositivi”.

Se avete appena iniziato con il networking, probabilmente è meglio iniziare con gruppi locali o più vicini, qualcosa di piccolo che includa persone con cui potete rimanere in contatto in seguito. Scegliete un gruppo in cui sentirvi il più a vostro agio possibile e dove potrete restituire qualcosa. Tenete presente che gli altri partecipanti vogliono davvero conoscere le vostre esperienze professionali rilevanti, sia positive che negative.

Potete anche iniziare sfruttando i vostri contatti esistenti sui social network professionali; Mattson è un grande fan dell’utilizzo di LinkedIn come mezzo di networking. Assicuratevi solo che il vostro profilo sia aggiornato.

Dare prima di ricevere

Una volta trovato il gruppo in cui vi sentite a vostro agio, offritevi volontari come mentori, partecipate a un panel o conducete una discussione. “Questo aiuta anche a costruire il proprio brand”, dice Topinka di CIO Mentor.

Bonfante del CIO Bench Coach ricorda quando lasciò Pfizer e cercò di tenersi in contatto con una persona che era ancora in azienda. Per un anno le sue chiamate sono rimaste senza risposta, finché ha smesso di chiamare. Due anni dopo, quella persona lo ha contattato per chiedere un favore. Bonfante l’ha fatto, ma, mentre la aiutava, ricordava bene come si era comportata quella persona. Non fate lo stesso errore.

“Tutti conoscono qualcosa di valore, ma potrebbe volerci del tempo prima di essere pronti per una vera condivisione”, sottolinea Wagoner di JLL. “Per me ci è voluto del tempo per sviluppare la capacità di guardarmi in modo critico, nel modo giusto, e condividere con gli altri, per aprirmi davvero e aiutare le persone“. Per lui, oggi, il networking significa essere autentici sia come essere umano che come CIO, e ha raggiunto questa consapevolezza a un certo punto della sua carriera, non all’inizio.

Ci vogliono un po’ di tempo e impegno, ma il networking è più importante che mai, specialmente per i giovani o per coloro che si affacciano per la prima volta a un ruolo di leadership IT. “Ne ricaverai quello che ci investi“, dice Wagoner. “Bisogna solo trovare un modo per iniziare”.

Johanna Ambrosio