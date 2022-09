Le aziende hanno imparato a sfruttare i dati per un vantaggio competitivo, ma quante sono veramente data driven?

“I dati stanno diventando sempre più preziosi, soprattutto da una prospettiva di business”, afferma Lakshmanan Chidambaram, President of Americas strategic verticals presso la società di consulenza Tech Mahindra. “Dopotutto, i dati possono dirci molto sui processi e le attività di un’azienda. Mostrano se ci si sta muovendo nella giusta direzione, identificano le aree di miglioramento e suggeriscono il processo appropriato per apportare tali miglioramenti”.

Ecco, secondo gli esperti, i tratti chiave di un’azienda data driven.

Opera con una strategia di dati che coinvolge tutti i livelli aziendali

Per essere un’azienda data driven è necessario disporre di una strategia per i dati coerente e completa che si applichi a tutta l’organizzazione. Ciò comprende tecnologia, automazione e intelligenza artificiale, ma anche cultura, governance, sicurezza informatica, privacy dei dati e altri componenti.

“L’offerta di strumenti di analisi, archiviazione e governance dei dati oggi è molto ampia, ma le aziende faticano ancora a cogliere la portata della sfida“, afferma Chidambaram. “CIO, CTO e responsabili amministrativi devono fare un passo indietro e stabilire una strategia a livello aziendale per sfruttare il valore dei dati e integrare l’AI per consentire l’eccellenza nelle vendite, nel marketing e nelle operazioni“.

Ciò include garantire che l’architettura dei dati fornisca sia ai professionisti dei dati che ai decisori non tecnici gli strumenti di cui hanno bisogno per andare oltre le decisioni istintive e basate sull’esperienza.

La chiave del successo è convincere il management e i dipendenti a impegnarsi in un approccio basato sui dati, secondo Chidambaram. “Per definirsi un’azienda veramente basata sui dati è importante porsi la seguente domanda: sono tutti disposti ad abbracciare i dati come parte della cultura aziendale?“.

Ottimizza l’allocazione delle risorse

Una cosa è sviluppare una strategia basata sui dati, un’altra è metterla in pratica in modo efficace. È qui che è importante disporre delle risorse giuste e aggiornarle secondo necessità.

“Una volta definita la strategia, diventano fondamentali le persone, i processi e gli strumenti a supporto della strategia“, afferma Kathy Rudy, partner e chief data and analytics officer presso la società di consulenza e ricerca tecnologica globale ISG.

Per esempio, le organizzazioni devono disporre di un processo per la creazione di cataloghi di dati; procedure e strumenti per la pulizia e la qualità dei dati; casi d’uso dei dati definiti e gli strumenti giusti per supportarli; accesso efficace e sicuro ai dati per utenti interni ed esterni; sicurezza globale a supporto dei casi d’uso; un centro di eccellenza per supportare complesse richieste di dati

Dal punto di vista delle persone, essere un’organizzazione data driven significa disporre di un solido team di analisti, data scientist, ingegneri e altri professionisti e garantire la formazione necessaria quando è necessario aggiornare le competenze.

Si focalizza sulla governance dei dati

La governance dei dati è un’altra componente chiave che merita maggiore attenzione. La governance comprende sicurezza, privacy, affidabilità, integrità, accuratezza dei dati. È essenziale per mantenere operazioni basate sui dati.

“Senza governance dei dati, non c’è garanzia che i dati in uso siano si curi e di alta qualità, e che ci sia una tassonomia comune tra diversi set di dati“, afferma Rudy. “La governance dei dati fornisce anche la base per l’accesso ai dati“.

ISG si trova spesso di fronte a database disparati con tassonomie e modalità di mantenimento dei set di dati diversi. “Una volta stabilita una metodologia centralizzata di governance dei dati, con persone, processi e strumenti, siamo in grado di sviluppare nuovi modi per utilizzare i nostri dati internamente ed esternamente per i prodotti, la consegna ai clienti, la monetizzazione dei dati”, dice Rudy.

L’approccio centralizzato ha anche stabilito protocolli di sicurezza adeguati per l’accesso ai dati all’interno dell’azienda. “Molte persone pensano che i dati dovrebbero essere democratizzati, ma io ho qualche dubbio. A meno che tu non comprenda veramente la fonte dei dati, come sono stati raccolti, il contesto e il modo in cui vengono analizzati, un uso improprio può portare a decisioni sbagliate“.

Per esempio, quando i team di vendita di ISG hanno chiesto informazioni su alcuni clienti, il team dei dati ha iniziato a compilare report e ha scoperto che esistevano più nomi per lo stesso cliente. “Ciò ha reso molto difficile avere una visuale coerente nel tempo delle vendite, chi vendeva cosa e a chi”, spiega Rudy. “La mancanza di governance sui nostri dati ha portato a dati sporchi nel nostro sistema e un’immagine incompleta di un cliente, che potrebbe averci portato a progettare in modo errato una strategia di account“.

L’uso responsabile dei dati è fondamentale per le organizzazioni basate sui dati. “Ciò significa proteggere tutti i dati all’interno dell’ecosistema dei dati di un’azienda, sia in movimento che inattivi, mantenendo la privacy di associati e clienti“, afferma Deepika Duggirala, vicepresidente senior delle piattaforme tecnologiche globali presso TransUnion, fornitore di tecnologie per servizi finanziari, assicurativi e di assistenza sanitaria.

Inoltre, le aziende devono evolversi insieme alle normative sulla protezione dei dati. “Per farlo, è importante educare tutti i dipendenti sulle normative nazionali e internazionali sulla privacy e sulla protezione dei dati e integrare sicurezza e conformità nella progettazione iniziale di tutto lo storage e l’uso dei dati. Questa mentalità è il modo in cui TransUnion rende possibile la fiducia e protegge il nostro ecosistema di dati e la sua conformità“.

Promuove una cultura dei dati

Costruire una cultura e una mentalità dei dati fa parte della strategia generale, ma merita una particolare attenzione.

“Tutti gli aspetti del processo decisionale sono influenzati dai dati“, afferma Duggirala. “Tutti gli stakeholder influiscono nella sua interpretazione per comprendere meglio il mercato e prendere decisioni corrette. Questo è il fulcro del processo di sviluppo del prodotto di TransUnion: i product manager, i designer dell’esperienza del cliente e gli sviluppatori sfruttano tutti un aspetto diverso dei nostri dati per identificare soluzioni che risolvono esigenze specifiche, definire tempi di lancio e garantire funzionalità semplici e intuitive“.

Nelle aziende data driven, “c’è un riconoscimento a livello di organizzazione che i dati sono al centro del processo decisionale“, afferma Rudy. “Quindi, quando ci sono nuove sfide sfide, vengono poste domande o viene progettata una strategia, le persone cercano automaticamente i dati per supportare il processo decisionale“.

In ISG, “dai materiali di marketing e vendita che descrivono le nostre credenziali, ai risultati finali dei clienti in cui i dati vengono utilizzati per motivare le raccomandazioni, ai briefing del settore in cui supportiamo le nostre conoscenze e competenze con dati e fatti, i dati sono davvero al centro di tutto ciò che facciamo”, dice Rudy. “I dati offrono alle aziende un vantaggio competitivo. Consideriamo i dati come un percorso circolare. Il processo di raccolta, convalida, gestione, cura e analisi dei dati per ottenere informazioni dettagliate per tutti i nostri stakeholder è continuo“.

“Le organizzazioni basate sui dati hanno molti driver”, afferma Theresa Kushner, a capo dell’Innovation Center for North America di NTT Data. “Ciò significa che, indipendentemente dal tuo ruolo nell’organizzazione, puoi avere accesso ai dati di cui hai bisogno per svolgere il tuo lavoro”. Le organizzazioni non basate sui dati sono generalmente isolate nel loro approccio alla gestione dei dati“.

Secondo una ricerca di NTT Data la minoranza delle organizzazioni condivide i dati in tutta l’azienda. “In un’azienda basata sui dati non è così“, afferma Kushner. “Poiché le persone sono incentivate dai loro responsabili a prendere decisioni basate sui dati e poiché ci sono team che prestano particolare attenzione ai set di dati chiave, possono muoversi rapidamente e guidare le loro attività utilizzando dati accurati e prontamente disponibili“.

La collaborazione regolare è la chiave per avere una mentalità data driven. “I dati non sono niente senza che le persone li condividano e li utilizzino“, afferma Kushner. “Una cultura efficace basata sui dati dipende da una collaborazione efficiente e da una comunicazione aperta tra i proprietari dei dati e i suoi utenti. Questa caratteristica di un’organizzazione basata sui dati è quasi più importante di tutte le altre, come la formazione, la certificazione, la governance dei dati, gli aggiornamenti regolari dei processi“.

Pone attenzione alla raccolta dei dati

Molti progetti di intelligenza artificiale vengono archiviati in breve tempo perché i data scientist non riescono a trovare i dati necessari per un modello proposto. “Spesso è perché i dati non sono mai stati raccolti“, dice Kushner. “Le organizzazioni basate sui dati non hanno questo problema. Sanno quali domini di dati sono importanti e necessari per la gestione dell’azienda e garantiscono che questi set di dati siano protetti e curati“.

Per esempio, la maggior parte delle aziende dispone di sistemi di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) utilizzati dalle vendite per registrare e tenere traccia delle opportunità. “Ma i dati in questi sistemi sono spesso incompleti per i clienti e le loro transazioni, soprattutto se l’immissione dei dati è responsabilità del venditore”, sottolinea Kushner. “Ciò significa che quando i data scientist vogliono creare un modello cliente che identifichi quei clienti che acquisteranno in un determinato momento o da un canale specifico, i dati di cui hanno bisogno potrebbero non essere disponibili o sufficientemente completi per supportare il modello”.

Le organizzazioni data driven comprendono che questi dati sono fondamentali per la gestione dell’azienda e, di conseguenza, garantiscono che le pratiche di gestione dei dati siano complete per le aree chiave.

In molti casi, per garantire che i dati vengano inseriti in modo appropriato, queste organizzazioni automatizzano i processi di accesso alle vendite per liberare le persone da noiose attività di accesso. “A seconda del tipo di attività o del settore, le aree chiave possono cambiare“, afferma Kushner. “Per esempio, i produttori potrebbero scoprire che gestire più da vicino le informazioni sui loro fornitori è il loro dominio di dati chiave. Indipendentemente dal settore, le organizzazioni basate sui dati hanno un piano per la raccolta, la gestione e l’utilizzo dei dati chiave“.

Favorisce una forte collaborazione tra IT e business

Nelle aziende basate sui dati generalmente ci sono buone relazioni tra IT e manager di business. Per esempio, quando il CIO lavora a stretto contatto con il dipartimento finanziario, un’azienda può massimizzare il valore dei dati finanziari.

“Fornire le informazioni giuste, al momento giusto, nel formato giusto a dirigenti e manager richiede una stretta collaborazione tra il CFO e il CIO“, afferma Lynn Calhoun, CFO presso la società di servizi professionali BDO. “Ciò significa riunire i team finanziari e IT per definire i requisiti di informazione, collaborare alla configurazione dei sistemi IT e dell’architettura giusti per soddisfare tali requisiti e lavorare a stretto contatto per implementare e supportare sistemi e processi agili in grado di stare al passo con scenari di business in rapida evoluzione“.

