VMware ha annunciato i risultati di una nuova ricerca dedicata all’ottimizzazione dell’esperienza dei dipendenti per il lavoro da remoto. Lo studio, intitolato Optimizing Digital Employee Experience for Anywhere Work e condotto da Forrester Consulting per conto di VMware, ha rilevato cheper l’abilitazione della forza lavoro ibrida di oggi e che, per garantire ai dipendenti un’esperienza di qualità superiore, c’è bisogno di quattro componenti integrate:Accelerare gli investimenti e l’adozione della DEX è diventato essenziale per le aziende che oggi affrontano le sfide dell’ambiente di lavoro ibrido. Secondo lo studio, dall’inizio della pandemia il 75% degli intervistati considera la DEX una priorità. Alla domanda su quali siano le principali priorità di business che determinano la necessità di offrire una DEX ottimizzata,Il 75% auspica che una soluzione DEX possa essere in grado di migliorare l’esperienza complessiva dei dipendenti e aumentarne il tasso di fidelizzazione. “Nell’ambiente di lavoro ibrido di oggi, le organizzazioni danno priorità all’esperienza digitale dei dipendenti come investimento essenziale. L’esperienza digitale dei dipendenti consente infatti ai dipendenti e ai team IT di avere un impatto positivo sulle attività e di lavorare al meglio” ha dichiarato, senior vice president e general manager End User Computing di VMware. “Un’esperienza digitale senza soluzione di continuità rappresenta oggi un fattore di differenziazione per le aziende che desiderano assumere e trattenere i migliori talenti”. Dal momento che le aziende si impegnano a migliorare la soddisfazione dei dipendenti,Sebbene solo il 25% degli intervistati abbia dichiarato di disporre di una soluzione DEX completa, la maggioranza (quasi il 60%) prevede di implementarne una entro 24 mesi. Inoltre, l’84% riferisce che, a dimostrazione dell’importanza di una soluzione completa che supporti le esigenze di tutti i dipendenti. Attualmente, due terzi degli intervistatiAffidarsi a più fornitori può portare a un’amplificazione delle sfide di integrazione, rendendo più difficili la root-cause analysis e una valutazione del ritorno sull’investimento DEX. Questo rende necessario un approccio olistico per l’ottimizzazione della DEX. Due terzi degli intervistatiL’integrazione di una soluzione DEX in grado di offrire tutte queste componenti per creare un’esperienza senza soluzione di continuità per i dipendenti è oggi fondamentale.