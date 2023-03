Un personal branding efficace e mirato permette di mostrare l’esperienza e i risultati esecutivi, la leadership di pensiero e la competenza all’interno di aree di dominio specifiche, oltre a fare una dichiarazione sui vostri valori fondamentali, carattere e atteggiamento. Può anche aiutarvi a cambiare ruolo, sia da una posizione operativa di CIO che “mantiene le luci accese” a una posizione innovativa più lungimirante (o viceversa), sia a un ruolo di CDO, COO o CEO.

C’è anche una componente finanziaria. Lo studio 2023 B2B Thought Leadership Outlook di Thinkers360, condotto in associazione con la British Computer Society (BCS), ha rilevato che oltre l’86% dei creatori di leadership di pensiero stima che i propri contenuti come un’aggiunta di oltre il 25% al ​​brand premium che rappresentano sul mercato e oltre il 48% ha dichiarato di aver aggiunto oltre il 75%.

Quindi, indipendentemente da dove siete nel vostro percorso, ecco 10 consigli per massimizzare il vostro brand personale sia a breve che a lungo termine.

Determinate la vostra motivazione per il personal branding

Questo è il “perché” del vostro brand personale. Quale eredità volete lasciare? Per cosa volete essere conosciuti? Pensate ai vostri obiettivi di personal branding per quest’anno, ma anche a dove vorreste essere tra 10 anni. Per esempio, se siete riconosciuti per la vostra esperienza nelle tecnologie emergenti, ha senso mantenere il vostro brand aggiornato con le ultime tendenze (facendo attenzione a non voler coprire troppi argomenti).

Scegliete il vostro profilo di leadership di pensiero

In qualità di CIO, il vostro profilo principale è probabilmente quello di un dirigente, ma ispiratevi ad altre figure di leadership di pensiero che possono aiutarvi ad amplificare il vostro profilo principale. Potrebbe essere come autore, influencer o relatore, per esempio, dal vostro punto di vista come CIO. Se non vi sentite a vostro agio con il public speaking, potete essere altrettanto efficaci come relatori in occasione di eventi e conferenze del settore o durante le interviste ai media. La cosa più importante è scegliere un profilo che sia autentico per la vostra personalità e qualcosa che vi piace fare.

Scegliete la vostra area di competenza

Una volta scelto il vostro profilo di leadership di pensiero, pensate all’area di competenza che vorreste ancorare al vostro brand personale. Potrebbe essere lo stesso ruolo di CIO, o anche una specifica tecnologia o disciplina di leadership come l’intelligenza artificiale, l’apprendimento automatico o la gestione del cambiamento. Per esempio, Claire Rutkowski, CIO della società di software Bentley Systems, offre consigli dal suo punto di vista con approfondimenti attuabili come la sua esperienza con il modello ADKAR di ProSci, che può essere utile per abilitare il cambiamento.

Iniziate in piccolo

Se muovete i primi passi nella leadership di pensiero e desiderate aggiungere questo aspetto al vostro brand personale, spesso è meglio iniziare in piccolo con un approccio “land and expand“. Partite da un articolo o un blog, un’intervista ai media, uno spazio per parlare a un evento o una conferenza del settore. Tutto ciò crea credibilità, si aggiunge al vostro profilo personale, portfolio e kit multimediale e può aiutarvi a ottenere la prossima “vittoria” come un libro, un discorso di apertura o un premio importante. Quando selezionate uno di questi punti di ingresso scegliete saggiamente, poiché il vostro brand personale sarà modellato dai brand con cui vi associate.

Amplificate il vostro brand personale

Lo studio Thinkers360 ha rilevato che le community specializzate sono la destinazione numero uno per l’accesso ai contenuti di leadership di pensiero da parte dei lettori e una delle tre principali destinazioni per i leader di pensiero per diffondere i propri contenuti, dopo i social media e i singoli siti web. A seconda del modello di business, queste community specializzate possono aiutarvi a costruire, amplificare e monetizzare anche il vostro brand personale.

Usate il percorso professionale per raccontare la storia del vostro brand

Le vostre esperienze di vita e il vostro percorso professionale raccontano tutti una storia sul vostro brand personale. Pensate alle varie mosse di carriera che avete fatto nel corso degli anni, alla logica di ogni mossa e a come questo aiuta a plasmare la narrativa sul vostro brand personale. Può esservi utile anche anche per determinare la prossima mossa.

Ampliate le vostre competenze nel tempo

Una volta che siete diventati autori, influencer o oratori di livello mondiale (cosa non da poco), il passo successivo è completare le vostre abilità in modo da essere ancora più versatili. Gartner incoraggia i suoi analisti e consulenti in modo che sviluppino le loro capacità non solo in termini di consulenza individuale e scrittura di rapporti di ricerca, ma anche nel parlare in pubblico sia di fronte a piccoli gruppi privati ​​che a un vasto pubblico alle conferenze. Questo aiuta a sviluppare le capacità per connettersi al meglio con il proprio pubblico indipendentemente dal contesto.

Usa il vostro brand personale per promuovere la vostra azienda

In qualità di CIO, potete essere eccellenti sostenitori dei dipendenti dell’azienda. Per esempio, potete guidare la sperimentazione interna di soluzioni prima che vengano rilasciate al pubblico e l’assistenza con case study interni. Molti CIO non solo sperimentano internamente, ma si mettono in viaggio con altri membri della C-suite per incontrare clienti chiave e condividere la loro esperienza.

Rendete i vostri contenuti significativi, coinvolgenti e fruibili

Lo studio Thinkers360 ha rilevato che gli intervistati hanno citato perspicace (94%), lungimirante (90%), coinvolgente (89%), pertinente (88%) e fruibile (84%) come attributi estremamente importanti o molto importanti della leadership di pensiero. In un’era di grande concorrenza per l’attenzione, i leader di pensiero devono distinguersi rendendo i loro contenuti altamente fruibili (73%), multicanale (59%) e condivisi tramite comunità specializzate (55%).

Trattate il vostro brand personale come la vostra risorsa più preziosa

Secondo Tom Koulopoulos, autore di Revealing the Invisible, il grande mito di Internet è che se hai grandi quantità di grandi contenuti, non devi preoccuparti di creare un brand di leadership di pensiero. Questo non è più vero per un brand leader di pensiero di quanto non lo sia per un brand aziendale. In molti modi dovete essere più vigili su come vi presentate al mercato, ai clienti attuali e potenziali. Il suo consiglio è di creare e curare il proprio brand come se fosse la risorsa più importante, perché lo è.

In qualità di CIO, avete investito molte energie nel far progredire la vostra organizzazione e la sua missione. Vale la pena investire un po’ di energia nel vostro personal branding, e ne trarrà vantaggio anche la vostra azienda.

Nicholas D. Evans