Si terrà dal 9 all’11 giugno presso il resort Torre Cintola Natural Sea Emotions a Monopoli (BA) la seconda edizione dell’evento Tra tecnologia e cultura, ideato e organizzato dal CIO Club Italia. L’evento è rivolto a CIO e IT Manager e alternerà momenti di lavoro ad attività culturali in un contesto che faciliterà il confronto ed il networking tra colleghi e con aziende sponsor che operano a livello nazionale e in diversi settori merceologici.

L’evoluzione sempre più rapida delle tecnologie, la penetrazione del digitale in tutte le linee di business e funzioni aziendali richiede al CIO di ripensare il suo ruolo e diventare il motore dell’innovazione e della competitività in azienda. Per questo serve, oltre alla formazione, un confronto continuo e schietto con i propri pari, ed è questo l’obiettivo che si prefigge il CIO Club con la sua attività fatta di webinar, tavole rotonde e il suo evento estivo.

Attività e temi in discussione

Oltre al nuovo ruolo del CIO, tra gli argomenti nelle tavole rotonde e nei talk in programma si parlerà di cybersecurity, sostenibilità digitale nei progetti software, cloud, sovranità dei dati, governance, certificazione delle competenze IT, del ruolo dell’intelligenza artificiale al servizio della funzione IT e del business delle imprese, delle difficoltà nel reperire e trattenere i talenti IT nella propria organizzazione.

Gli appuntamenti in agenda saranno alternati a momenti culturali e di networking in un resort immerso nel verde, affacciato sul mare e dotato di tutti i comfort.

Computerworld e CIO Italia saranno presenti in qualità di media partner, con giornalisti che condurranno interviste sul posto e animeranno le tavole rotonde su cybersecurity e intelligenza artificiale.

Come partecipare a un evento unico

“Tra Tecnologia e cultura è un evento diverso da tutti gli altri, creato dai CIO per i CIO. Chiamiamo quindi a raccolta i responsabili dei dipartimenti IT delle aziende italiane in modo da poterci tutti confrontare in un’atmosfera rilassata e senza formalismi sui temi più rilevanti per la nostra professione”, afferma Pasquale Testa, Presidente del CIO Club Italia.

I CIO interessati possono richiedere di partecipare attraverso il form disponibile premendo il pulsante qui sotto, ma dovranno farlo piuttosto velocemente: i posti disponibili si stanno esaurendo.