Le fabbriche di semiconduttori di Taiwan, da cui proviene la maggioranza dei chip utilizzati nei PC, nei server e nei telefoni cellulari di tutto il mondo, operano sotto una costante minaccia di interruzione.

Le minacce sono sia geologiche (i terremoti spesso costringono alla chiusura degli impianti di tecnologia, nonostante siano costruiti per resistere alle scosse sismiche) che geopolitiche: la Cina considera Taiwan parte del suo territorio e ha più volte affermato di ambire alla “completa riunificazione della patria”. Illustra regolarmente la sua serietà riguardo alla riunificazione organizzando esercitazioni militari nei mari intorno a Taiwan, tra cui la simulazione di un blocco e bombardamenti terrestri all’inizio di questo mese.

Gli Stati Uniti non hanno rapporti diplomatici ufficiali con Taiwan , ma il Taiwan Relations Act impone loro di fornire all’isola i mezzi di autodifesa. Il giorno dopo la conclusione delle esercitazioni cinesi, gli Stati Uniti hanno avviato una serie di esercitazioni militari congiunte con le Filippine. Le esercitazioni, che si svolgeranno fino al 28 aprile, includono un attacco a fuoco vivo contro una nave e manovre nel Mar Cinese Meridionale di fronte a Taiwan.

In questo contesto di preparazione al conflitto, un nuovo studio del Center for European Policy Analysis (CEPA) evidenzia come la dipendenza del mondo dalle capacità di produzione di semiconduttori di Taiwan esponga tutti a vulnerabilità critiche della supply chain.

In “Confronting China and Catching Up on Chips“, il think tank con sede a Washington osserva che, sebbene la progettazione dei chip più avanzati possa avvenire negli Stati Uniti, la maggior parte della produzione avviene a Taiwan.

“Un blocco navale cinese dell’isola, o una vera e propria invasione, interromperebbe immediatamente la fornitura di quasi tutta l’attuale produzione di SoC (systems on chips) progettati da aziende del calibro di Qualcomm, Broadcom e Nvidia e da loro forniti ad Apple, Samsung, Dell, HP e così via” afferma lo studio.

Cosa succede a Taiwan

Anche l’azienda statunitense di chip Intel potrebbe risentirne. È una rarità tra i grandi marchi di semiconduttori in quanto ha le proprie fabbriche per realizzare i chip che progetta, ma esternalizza alcuni dei suoi lavori di produzione più avanzati alle fabbriche di Taiwan.

Anche la sudcoreana Samsung ha le sue fabbriche, sebbene i chip Exynos che produce per i telefoni cellulari utilizzino i progetti di Arm. AMD ha venduto i suoi impianti produttivi un decennio fa, e Nvidia e Qualcomm non hanno fabbriche proprie. Si affidano quindi a produttori a contratto per i loro chip.

Il più grande è Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), che deteneva una quota del 58,5% del mercato della produzione a contratto alla fine del 2022, secondo i dati di TrendForce. Anche Samsung produce in appalto e detiene una quota di mercato del 15,8%. La neonata attività produttiva di Intel, lanciata nel 2021, ha una quota dell’1%.

Complessivamente, alla fine del 2022 TrendForce attribuiva a Taiwan il 66,9% delle attività mondiali di produzione dei chip, con la Corea del Sud al 16,7% e la Cina al 7,3%.

Ma nella fascia alta del mercato, Taiwan esercita un’influenza ancora maggiore: secondo il rapporto CEPA, produce oltre il 90% dei microchip più avanzati al mondo, quelli realizzati con una tecnologia di processo altamente sofisticata inferiore a 10 nanometri.

Cosa possono fare i CIO

“I CIO devono lavorare a stretto contatto con i chief supply chain officer per comprendere la loro esposizione al rischio nella regione Asia-Pacifico”, raccomanda Koray Köse, Senior Director Analyst di Gartner per la ricerca sulla supply chain. “Se la vostra organizzazione non dispone ancora degli strumenti analitici necessari, è un ottimo momento per convincere CEO e CFO ad aumentare gli investimenti nella gestione del rischio della supply chain”.

Questi strumenti aiuteranno le organizzazioni a capire se loro o la loro rete di fornitori dipendono da materie prime, capacità di produzione o rotte di spedizione in qualsiasi regione di potenziale conflitto.

Köse suggerisce di iniziare dalla propria azienda e dai partner Tier 1, quindi “determinare le vulnerabilità critiche dei livelli inferiori nel modo più efficace possibile utilizzando sia le relazioni con i fornitori che le tecnologie, come la tecnologia dei grafi per scoprire i colli di bottiglia critici“.

Reazione a catena

La mancanza di visibilità sulla catena di approvvigionamento ha ostacolato le risposte organizzative alle interruzioni causate dai lockdown per il COVID-19 nel marzo 2020, nonché dal blocco del Canale di Suez quando la nave portacontainer Ever Given si è arenata nel marzo 2021.

L’incidente di Suez ha evidenziato l’importanza di sapere da dove provengono le merci su cui l’azienda fa affidamento e le rotte che devono percorrere. Ogni anno circa 1 trilione di dollari di merci passa attraverso il Canale di Suez, ma “lo Stretto di Taiwan, tra la Cina continentale e Taiwan, con oltre 5,3 trilioni di dollari di merci che lo attraversano ogni anno, è la via di trasporto più importante a livello globale”, sottolinea Köse.

L’indagine Supply Chain Risk and Resilience del 2021 di Gartner ha rilevato che il 70% delle imprese (e l’83% di quelle con entrate superiori a 1 miliardo di dollari) ha elencato il miglioramento della visibilità tra le tre principali priorità per la gestione del rischio nella supply chain. Solo la metà delle aziende aveva una visibilità del 90% anche sui propri fornitori Tier 1; per Tier 2 e oltre, meno del 4% delle aziende aveva tale visibilità.

Guardare oltre la visibilità

“Ottenere visibilità il più in alto possibile lungo la supply chain è un primo passo fondamentale”, afferma Köse, “ma non è l’unica azione che i CIO dovrebbero intraprendere”.

Impegnarsi con fornitori chiave per garantire i volumi necessari può aiutare, ma mette in guardia contro acquisti irrazionali. “Avere scorte di materiali dà sicurezza, ma è un pio desiderio quando si tratta dello spazio dei semiconduttori” e potrebbe inutilmente impegnare capitale critico.

Christopher Cytera, autore del rapporto CEPA che ha evidenziato i rischi geopolitici per la supply chain dei semiconduttori, afferma: “Non credo che la corsa all’accaparramento sia la risposta“.

“Se si acquistano scorte, è importante tenerle vicino a dove si desidera utilizzarle”, aggiunge Köse. “Le merci acquistate, ma lasciate nella regione possono comunque essere esposte a colli di bottiglia logistici”.

I CIO dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di diversificare i loro fornitori in diverse aree geografiche, ma Köse riconosce che questo può essere difficile quando si tratta di semiconduttori poiché molti prodotti su cui i reparti IT si affidano contengono chip che hanno iniziato la loro vita a Taiwan.

“Tuttavia, nessuna di queste tattiche eliminerà il rischio della catena di approvvigionamento”, conclude Köse. “Si tratta di aumentare in modo incrementale il tempo in cui è possibile mantenere le cose in esecuzione e trovare alternative a fonti di rischio concentrate”.