Ottimizzazione delle prestazioni e gestione dei costi sono tra le priorità delle aziende nel 2023, mentre l’economia su scala globale rimane molto incerta. In questo scenario i CIO rimangono ottimisti e si concentrano sulle operazioni, mentre il loro ruolo di leadership si espande guidare le azienda verso l’innovazione digitale. Sono i cambiamenti evidenziati dalla ricerca State of the CIO 2023 di Foundry, che coinvolto 837 leader IT e 201 dirigenti dei line of business a livello globale.

L’obiettivo dell’indagine, giunta alla sua 22esima edizione, era comprendere come evolve il ruolo del CIO, come cambiano le priorità IT e aiutare a definire l’agenda dei CIO per il 2023. Il report di quest’anno evidenzia in particolare l’impatto dell’economia sulle scelte aziendali e l’aumento delle iniziative dei CIO per migliorare la sicurezza informatica e l’efficienza operativa.

Ecco i punti chiavi per l’area EMEA.

Le previsioni per il budget nel 2023. Per la maggioranza dei CIO (64%) il budget IT crescerà nel corso del l’anno, in particolare per le esigenze di modernizzazione delle applicazioni. Il 26% degli intervistati prevede che il proprio budget tecnologico rimarrà invariato, mentre il 10% si aspetta una diminuzione del budget, soprattutto a causa delle incertezze economiche a livello globale.

Il ruolo del CIO. L’84% dei CIO ritiene che sarà più coinvolto nella guida delle iniziative di trasformazione digitale rispetto alle controparti di business. Coerentemente, l’85% degli intervistati vede espandere l’importanza del proprio ruolo alla guida di iniziative di business e tecnologiche.

L’attenzione agli standard ESG. Rispetto alle altre regioni, i CIO dell’area EMEA manifestano maggiore attenzione agli standard ambientali, sociali e di governance (ESG). Il 74% degli intervistati afferma che anche i CIO hanno il compito di aderire agli standard ESG, per esempio nella scelta delle tecnologie aziendali. Per il 70%, la definizione e il rispetto di standard ESG stanno diventando un criterio importante nella selezione di partner e vendor tecnologici, un tema emerso anche nella tavola rotonda ICT e sostenibilità organizzata da Computerworld e CIO Italia..

Iniziative di business. Nel corso del prossimo anno, i CIO concentreranno il proprio tempo e le proprie competenze sulla gestione della sicurezza. La necessità di miglioramenti della sicurezza è stata citata come primo motivo (47%) della crescita dei budget tecnologici, seguita dall’aumento dell’efficienza operativa (42%) e dalla trasformazione dei processi di business esistenti (41%) .

Iniziative tecnologiche. Gli investimenti IT saranno guidati principalmente da sono sicurezza/gestione del rischio, machine learning/intelligenza artificiale, analisi dei dati, modernizzazione di applicazioni e sistemi legacy, infrastrutture cloud.

Competenze richieste nel 2023. Alla domanda sulle competenze di cui il team IT ha più bisogno per supportare le iniziative aziendali digitali in corso, gli intervistati hanno risposto architettura IT/cloud (49%), integrazione e implementazione della tecnologia (45%), sicurezza e gestione del rischio (38%).