Tre anni fa i leader IT erano concentrati su come adottare tecniche e approcci AI nei loro modelli di business al servizio delle trasformazioni digitali, che includevano piani per spostare alcuni carichi di lavoro sul cloud. Poi è arrivata la pandemia, che ha richiesto una svolta storica e messo da parte alcuni piani accelerandone altri. Ora che le organizzazioni sono tornate a una nuova normalità, i CIO sembrano essere concentrati su una sorta di ritorno alle origini e sul districare il debito tecnologico sostenuto negli ultimi anni.

Il reclutamento, la fidelizzazione e l’adozione di tecnologie all’avanguardia sono tutti temi tornati sul radar dei CIO e mentre il loro personale è più distribuito che mai, questi leader IT si stanno impegnando per portare cambiamenti positivi nella cultura del posto di lavoro, comprese la diversificazione della loro forza lavoro e la creazione di una dinamica di lavoro post-pandemia che consenta di connettersi ai colleghi per svolgere al meglio il loro lavoro.

Ma farlo significa affrontare nuove sfide in arrivo, non ultima un’economia globale che sta per affrontare una probabile recessione. Ecco come i leader IT intendono affrontare le sfide più importanti che li attendono il prossimo anno.

Incertezza economica

Le organizzazioni sono preoccupate per le molteplici forze economiche che stanno causando incertezza, afferma Srinivas Mukkamala, Chief Product Officer di Ivanti. “I leader aziendali stanno cercando di capire come resistere a una debole economia post-pandemia, alla recessione incombente e all’inflazione”, afferma Mukkamala. “Come si fa a rendere la propria attività a prova di futuro di fronte a così tanta incertezza? Una cosa chiara è che dovremo collaborare e lavorare in tutti i settori per risolvere problemi che tutte le organizzazioni stanno affrontando”.

Grace Liu, vicepresidente senior dell’IT di Seagate Technology, afferma che l’economia in evoluzione può offrire la possibilità di essere opportunisti. “Dobbiamo migliorare le prestazioni complessive mentre ci adattiamo al mutevole ambiente aziendale”, afferma Liu. “La buona notizia è che per i manager il momento migliore per attrarre e trattenere i talenti è durante le recessioni economiche. Assumere e trattenere le persone migliori con le giuste competenze è sempre la migliore strategia per migliorare le prestazioni complessive”.

Alcune delle questioni relative al fenomeno delle Grandi Dimissioni si sono stabilizzate, dice Elizabeth Hoemeke, CIO di One Inc. “I recenti licenziamenti e il congelamento delle assunzioni da parte delle grandi aziende tecnologiche hanno livellato in qualche modo il campo di gioco. Ciò ha permesso alle startup tecnologiche più piccole di competere per gli importanti talenti che questi lavoratori hanno e possono fornire”.

La necessità di crescere in modo intelligente

La società di Gil Westrich, ClearML, sta beneficiando di una maggiore adozione di intelligenza artificiale e machine learning. Ma il CTO e co-fondatore dell’azienda afferma che la scalabilità per soddisfare tale domanda presenta sfide che richiedono un’attenta auto-riflessione. “Come possiamo far crescere la nostra attività in modo responsabile? Come possiamo ottenere i talenti di cui abbiamo bisogno? Data la competitività della tecnologia e del mercato dei talenti, le aziende devono tracciare chiaramente i loro piani di crescita aziendale, assicurandosi che siano i più completi, ponderati e responsabili possibili. Vogliamo assicurarci che la nostra tabella di marcia sia solida”.

Tyler Derr, Chief Technology Officer di Broadridge Financial Solutions, è preoccupato di come affrontare le sfide che derivano dalla crescita. “La recente volatilità del mercato ha aumentato la complessità della fornitura di prodotti e servizi di alta qualità. Le organizzazioni dovranno considerare quando e come investire in innovazione proprietaria o collaborare con soluzioni in outsourcing del settore, bilanciando costi e velocità di commercializzazione e dando vita a una solida roadmap digitale con obiettivi chiari e attuabili e risultati chiave”.

Rendere gratificante il lavoro a distanza

Jamie Smith, CIO dell’Università di Phoenix, afferma che l’istituzione, in parte a causa del suo impegno per l’apprendimento online, è completamente dedicata a una forza lavoro remota, incluso l’IT. Ma creare una forte cultura del lavoro in un mondo remoto richiede un approccio internazionale che vada oltre ciò che era sufficiente quando tutti lavoravano insieme di persona.

“Organizziamo regolarmente eventi virtuali e di persona progettati per costruire e migliorare il nostro senso di appartenenza e cultura”, afferma Smith. “Poiché il 99% dei nostri studenti frequenta online, il nostro nuovo modo di lavorare ha aumentato un livello più profondo di empatia per la necessità di creare connessione e coinvolgimento in un ambiente remoto”.

Prithvi Mulchandani, vice presidente delle applicazioni aziendali IT di Deltek, si sta concentrando sulla ricerca di modalità con cui il personale tecnico remoto possa interagire e collaborare meglio. “Dobbiamo aiutare i nostri dipendenti a essere produttivi da qualsiasi luogo, fornendo loro gli strumenti giusti e quindi assicurandoci che tali strumenti funzionino, indipendentemente da dove si trovino”, afferma Mulchandani. “I CIO e i team IT possono supportare i loro team implementando e aggiornando strumenti come soluzioni di conferenza audio e video in ufficio e piattaforme di riconoscimento sociale dei dipendenti”.

Aumento dei costi

John Reeher, CIO e CISO di EstateSpace, afferma che la sua organizzazione ha effettuato investimenti all’inizio dell’anno riducendo alcuni shock derivanti dall’inflazione. Ma altre aree del business dovranno ancora affrontare sfide legate al diffuso aumento dei prezzi. “L’inflazione è un problema importante per i CIO in termini di costi diretti e di manodopera”, afferma Reeher. “Tecnicamente solo per mantenere gli stipendi dei dipendenti in linea con il costo della vita, bisogna aumentarli dell’8-9%. L’inflazione si lega poi alla fidelizzazione. Ci sono altre aziende disposte a pagare di più i dipendenti a causa di una carenza di manodopera. Come industria abbiamo creato un brutto precedente: se i dipendenti vogliono un aumento, cambiano lavoro”

Corsa ai talenti

Il reclutamento di talenti è impegnativo ogni anno, ma Smith dell’Università di Phoenix afferma che è sempre più difficile per i dipartimenti IT trattenere i loro migliori lavoratori. Suggerisce che le organizzazioni devono creare una cultura incentrata sui dipendenti per aiutare a mantenere i loro top performer. “Dare ai nostri migliori ingegneri problemi significativi da risolvere e un ambiente in cui possano svolgere al meglio il loro lavoro non è mai stato così importante”.

Attrarre, coinvolgere e trattenere i talenti per alimentare la crescita continuerà a essere una sfida anche quest’anno secondo Brian Nordmann, CIO di Dudek. “Siamo nel bel mezzo di un mercato del lavoro altamente competitivo, ma assicurarsi semplicemente di offrire un compenso adeguato non è sufficiente. Mantenere il personale impegnato garantendo un senso di comunità con i colleghi e offrendo un lavoro interessante e gratificante è fondamentale per trattenere i migliori talenti”.

Burnout dei lavoratori

Phelps di Laserfiche è preoccupato anche per il crescente numero di lavoratori tecnologici che soffrono di burnout. Afferma che molte persone non si rendono conto dell’aumento dello stress sui team IT iniziato durante la pandemia e che continua ancora oggi a causa delle crescenti richieste all’IT da parte di chi lavora da remoto.

“Non solo devi continuare a fornire gli stessi servizi per chi lavora da remoto e per chi è in sede, ma devi anche sostenere un ambiente di lavoro collaborativo che combini elementi di entrambi e fornisca un ambiente ricco e multi-architettura”. Phelps fornisce l’esempio delle aziende che vogliono utilizzare sia Teams che Zoom e far interagire tali piattaforme con i dispositivi AV delle sale conferenze, che non sono tipicamente nativi di Zoom o Teams. “I nostri team di supporto perfezionano costantemente il nostro stack tecnologico e le configurazioni per assicurarsi che l’esperienza sia abbastanza fluida per i dipendenti e non ostacoli la loro produttività”.

La necessità di team più diversificati

La diversità rimane un problema nel settore IT, soprattutto perché è stato dimostrato che team diversificati producono risultati migliori. Per alcune organizzazioni, stabilire nuove relazioni può aiutare. Cassandra Brown, vice presidente di Bitly, afferma che la sua azienda sta lavorando per affrontare la mancanza di diversità nella sua forza lavoro tecnologica, in parte attraverso partnership esterne. “Per essere più efficace a livello di diversità, equità e inclusione lavoriamo anche con organizzazioni che offrono corsi di sviluppo software per donne e gruppi sottorappresentati”.

Minacce alla sicurezza

Matt Mead, Chief Technology Officer di SPR Consulting, prevede minacce alla sicurezza sempre più sofisticate nel prossimo anno. “C’è una chiara tendenza secondo cui la responsabilità ultima della sicurezza ricade sulle spalle di CIO e CISO, che quindi dovranno continuare a cercare modi per aumentare la sicurezza senza incidere troppo sul budget”, afferma Mead.

“Non concentratevi solo sul personale e sugli strumenti di sicurezza, ma anche sui elementi a basso impatto che possono risolvere problemi di sicurezza più grandi, ad esempio fornendo una consapevolezza della sicurezza rigorosa e continua all’intera organizzazione. La vostra sicurezza è forte se lo è anche il vostro anello più debole, che è quasi certamente un dipendente”.

Ottenere il massimo da ciò che offre il cloud… senza sforare il budget

Mike Albritton, Senior Vice President of Cloud di CData, afferma che anche per le aziende basate sui dati, la migrazione di determinate esigenze aziendali al cloud può essere scoraggiante. Albritton afferma che la sua azienda ha gestito in gran parte le proprie esigenze on-premise, ma negli ultimi due anni ha spostato la maggior parte delle proprie operazioni aziendali nel cloud.

“Nonostante la nostra sia un’azienda creata per risolvere le sfide della trasformazione digitale, affrontiamo anche le tipiche sfide che riguardano la migrazione e l’adozione del cloud”, afferma Albriton. “Poiché siamo stati in grado di accelerare lentamente la nostra strategia cloud e utilizzare le nostre soluzioni di connettività dati per rendere il processo più fluido, abbiamo potuto fare la maggior parte delle cose un passo alla volta”.

E averlo fatto sta cominciando a dare i suoi frutti. “Implementando in modo incrementale best practice come l’accesso ai dati in tempo reale, le autorizzazioni degli utenti per varie piattaforme e il data warehousing cloud, siamo arrivati a un punto in cui questi processi sono ora integrati nelle nostre fondamenta. I nostri team IT e i singoli team leader possono garantire che tutti abbiano accesso ai dati di cui hanno bisogno dalle piattaforme che stanno già utilizzando, riducendo al minimo le interruzioni delle operazioni e rendendo più facile per i dipendenti delle linee di business continuare a svolgere le loro attività quotidiane”.

Ma con l’inflazione e altri fattori che spingono i fornitori di servizi cloud ad aumentare i prezzi nel 2023, i leader IT devono stare attenti al budget. Le migrazioni al cloud possono infatti essere iniziative lunghe e pesanti, lasciando le organizzazioni in attesa per mesi o anni perché il passaggio al cloud dia i suoi frutti. Bilanciare l’aspetto finanziario di una migrazione al cloud e far fronte all’aumento dei costi del cloud saranno due problemi significativi per le organizzazioni nel corso di quest’anno.