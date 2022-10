Con il fiorire delle iniziative digitali, il CIO è uno dei pochi manager con una visione d’insieme su tutte le funzioni aziendali e sul modo in cui lavorano nel contesto aziendale, inclusi il progresso digitale, le capacità, le sfide e i talenti. Per questi motivi, in molte aziende la tradizionale figura del CIO è stata ampliata a quella di Chief Integration Officer, che ha la responsabilità di integrare team interfunzionali di business e IT, ecosistemi di partner, obiettivi aziendali e IT.

“Il ruolo del CIO è diventato molto più strategico. Non si tratta più di una responsabilità funzionale, ma di orchestrare le capacità tecnologiche per fornire ciò di cui l’azienda ha bisogno”, afferma Khalid Kark, direttore della ricerca e managing director del CIO Program di Deloitte. “Stiamo assistendo a un’espansione significativa nel ruolo di CIO, che comprende responsabilità che non c’erano prima del COVID”. Tra queste Kark include la monetizzazione di dati e tecnologia,reinventare il modo in cui il lavoro viene svolto attraverso l’automazione, maggiore attenzione sulle tecnologie emergenti per guidare le soluzioni aziendali.

Ciò può essere dovuto al fatto che le grandi organizzazioni stanno rimescolando gli organigrammi per collocare Chief Data Officer, Chief Digital Officer e Chief Technology Officer sotto la guida del CIO. L’obiettivo è un approccio più coerente alla strategia tecnologica complessiva.

“Altrimenti, la tecnologia sarà di nuovo gestita in silos e l’azienda non saprà a chi rivolgersi come interlocutore”, dice Kark.

I CIO come integratori della strategia aziendale

“I CIO sono più adatti per il ruolo di responsabili dell’integrazione rispetto ad altri dirigenti della C-suite”, afferma Lookman Fazal, CIO di NJ Transit, la terza agenzia di trasporto pubblico più grande degli Stati Uniti, che fornisce quasi un milione di viaggi al giorno.

“L’IT ha sempre integrato i sistemi e siamo abituati a cambiare le tecnologie ogni tre anni. Prima lo facevamo con gli strumenti, non con le persone”, afferma Fazal. Oggi, i CIO stanno riunendo le persone insieme ai processi per avere un impatto sulla strategia aziendale. Mentre la maggior parte dei dirigenti della C-suite si concentra sulle operazioni quotidiane, “i responsabili digitali guardano al futuro e vedono cosa sta arrivando all’orizzonte“.

Fazal ha preso le redini dell’integrazione per cambiare la mentalità della società di trasporto pubblico da un monopolio statale a un’organizzazione competitiva tra imprese e consumatori. “Offriamo un prodotto (il trasporto). Abbiamo bisogno che i consumatori acquistino il nostro prodotto e dobbiamo rimanere competitivi“, afferma. “Quindi come possiamo fidelizzare i clienti, aumentare le entrate, stare al passo con la concorrenza e non chiudere?”.

Nell’ambito di questo progetto è stato sviluppato un programma fedeltà che offre punti di viaggio che i clienti possono riscattare presso attività commerciali vicino alle fermate dei trasporti. Il team IT non solo ha creato la piattaforma per il progetto, ma Fazal ha contribuito a creare il business case, ne ha identificato l’impatto su ciascuna business unit e ha quindi sviluppato i processi di gestione del cambiamento attorno ad essa. “L’IT è nella posizione migliore per esaminare l’impatto del cambiamento di processo nell’organizzazione”, afferma.

L’integrazione con partner ed ecosistemi esterni

La strategia aziendale spesso si scontra con una carenza di competenze e i CIO sono chiamati a integrarsi con partner commerciali ed ecosistemi esterni.

Nimesh Mehta, CIO della compagnia di assicurazioni National Life Group, ha riunito partner esterni all’azienda per creare un vantaggio competitivo sotto forma di approvazione ed emissione immediata delle polizze. Con il precedente approccio dell’azienda, il processo di richiesta e sottoscrizione richiedeva in genere 20 o più giorni per l’approvazione. Mehta e il suo team hanno immaginato di poter emettere policy complicate all’istante e “senza intervento umano”.

“Abbiamo riunito non solo team interni, ma anche quattro fornitori nel settore assicurativo, inclusi un fornitore di software, integratori di sistemi e partner di dati, e abbiamo creato un team con una visione molto chiara per passare dal punto A al punto B ”, spiega Mehta. Il progetto, il primo del suo genere negli Stati Uniti, ha richiesto 18 mesi di sviluppo ed è stato completato nel giugno 2022.

L’integrazione richiede un cambiamento negli stili di leadership

I CIO potrebbero dover modificare il loro stile di leadership per lavorare con successo con i gruppi al di fuori dell’IT.

“Serve un po’ di umiltà, perché quando entri in team in cui non hai familiarità con i loro domini e le loro competenze, puoi commettere errori”, dice Steve Zerby, CIO di Owens Corning. “Devi anche essere disposto a dare ciò di cui il team ha bisogno e non necessariamente ciò che vuoi offrire tu, sia che si tratti di assistenza al processo e alla gestione del cambiamento, di guida dei talenti o semplicemente di una prospettiva globale basata sull’esperienza“.

Come parte del suo ruolo di integrazione, Mehta sta aiutando l’organizzazione a passare dal concetto di “team” a “teaming“, ovvero assistere “persone che non hanno mai lavorato insieme e devono riunirsi per risolvere un problema“, afferma Mehta. Ciò richiede modifiche allo stile di leadership del CIO. “Deve articolare una visione molto chiara, affinare le sue capacità di comunicazione e storytelling, imparare a gestire le diversità di pensiero e di personalità, avere la capacità di influenzare”.

Quali sono le competenze richieste?

Secondo Kark di Deloitte, i CIO dovrebbero assicurarsi di avere capacità in almeno una delle tre aree emergenti di responsabilità: monetizzare dati e tecnologia, ripensare il lavoro, implementare le tecnologie emergenti per guidare la strategia aziendale.

Ciò a volte significa assumere persone con competenze diverse. In un report di Deloitte, che sarà pubblicato questo autunno, è stato chiesto ai CIO di classificare le competenze personali e tecnologiche che guideranno le assunzioni nei prossimi due anni. “La maggior parte dei CIO intervistati è alla ricerca di abilità umane come creatività, pensiero e soluzioni fuori dagli schemi, piuttosto che di abilità tecniche“, afferma Kark.

Stacy Collett