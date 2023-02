Il gruppo assicurativo italiano Reale Group si è trovato con quattro fornitori di cloud che gestivano circa il 15% dei suoi carichi di lavoro, senza una strategia chiara per gestirli. “Non era un risultato che cercavamo” ha dichiarato Marco Barioni, CEO di Reale ITES, l’unità interna di servizi di ingegneria informatica dell’azienda. Da allora, Barioni ha preso il controllo della situazione, mettendo in atto un piano pluriennale per spostare oltre la metà delle applicazioni e dei servizi principali di Reale Group su due soli cloud pubblici, in un’ottica di ottimizzazione dei costi e di innovazione.

Gli ambienti multicloud come quello di Reale Group sono già la norma per il 98% degli utenti di infrastructure-as-a-service (IaaS) o platform-as-a-service (PaaS), anche se non tutti stanno prendendo il controllo della situazione come sta facendo Barioni. Questo è quanto emerge da un nuovo studio sull’utilizzo del cloud da parte delle aziende condotto da 451 Research, che ha anche analizzato le soluzioni che le aziende utilizzano su più cloud pubblici e il modo in cui misurano il successo della strategia. Due terzi degli intervistati utilizzano i servizi di due o tre fornitori di cloud pubblico, mentre il 31% è cliente di quattro o più fornitori di cloud. Solo il 2% ha un unico fornitore di cloud.

Gli ambienti cloud di queste aziende diventano ancora più complessi se si tiene conto dell’uso di offerte software-as-a-service. La metà degli intervistati utilizza da due a quattro provider SaaS, un terzo utilizza da cinque a nove provider e un ottavo ne utilizza 10 o più. Solo il 4% ha dichiarato di utilizzare un’unica soluzione SaaS, un dato non da poco vista la diffusione di Salesforce, Zoom e suite di produttività online come Microsoft 365 o Google Workspace. Lo studio, commissionato da Oracle, ha analizzato le attività di 1.500 aziende di tutto il mondo che utilizzano offerte IaaS o PaaS o che intendono farlo nei prossimi sei mesi. La ricerca è stata condotta tra luglio e settembre 2022.

A tre anni di distanza dai primi lockdown, è chiaro che la pandemia è stata un fattore significativo per l’adozione del multicloud per il 91% degli intervistati. Ma ora che la necessità immediata di passare alle operazioni e alla gestione remota è passata, le aziende cercano altri vantaggi nella creazione dei loro ambienti multicloud.

Perché creare un’infrastruttura multicloud?

Le due motivazioni più frequentemente citate per l’utilizzo di più provider cloud sono la sovranità o la localizzazione dei dati (citata dal 41% degli intervistati) e l’ottimizzazione dei costi (40%). Le imprese dei servizi finanziari, assicurativi e sanitari si sono preoccupate soprattutto di dove vengono archiviati i loro dati, mentre il costo è stato il fattore principale per i settori immobiliare, manifatturiero, energetico e tecnologico.

Seguono tre preoccupazioni correlate: l’agilità e l’innovazione del business (30%), i servizi e le applicazioni cloud migliori (25%) e le preoccupazioni relative al cloud vendor lock-in (25%). Scegliere un unico fornitore di cloud potrebbe impedire alle aziende di accedere a nuove funzionalità tecnologiche (come il tanto sbandierato ChatGPT, che Microsoft sta utilizzando per attirare i clienti verso i suoi servizi cloud Azure), lasciarle con un servizio di seconda scelta da parte di un fornitore di cloud che ha investito meno in una determinata tecnologia o permettere al fornitore di “tenerle in ostaggio” e aumentare i prezzi.

I vantaggi tradizionali della duplicazione dell’infrastruttura IT sono risultati meno importanti, con una maggiore resilienza o performance citata dal 23% degli intervistati e la ridondanza o le capacità di disaster recovery da appena il 21%. Ma ci sono ancora molti fattori che frenano l’adozione del multicloud nelle aziende. La gestione dei provider cloud è stata la più citata (dal 34% degli intervistati), seguita dall’interconnettività (30%). Il 24% degli intervistati ha citato i problemi di governance dei dati, la portabilità dei dati e dei carichi di lavoro, la conformità alle normative e la garanzia di sicurezza tra i cloud pubblici.

“Il grado di superiorità dei vantaggi rispetto alle sfide può dipendere dal fatto che il multicloud è parte di una più ampia strategia di trasformazione dell’IT… o dalla misura in cui risponde a particolari problemi di costo, organizzazione o governance” ha scritto Melanie Posey, autrice dello studio. Per alcune aziende, la semplice presenza di più ambienti di cloud pubblico per soddisfare le esigenze di utenti diversi può essere sufficiente per mitigare i rischi e per l’arbitraggio dei costi, mentre altre vorranno ambienti integrati in cui i carichi di lavoro e i dati possano essere eseguiti su più cloud pubblici.

Gestione multicloud

Johnson Controls è già piuttosto avanti nel suo percorso multicloud. L’azienda produce sistemi di controllo per la gestione dei processi industriali e degli smart buildings, alcuni dei quali possono essere gestiti dalla piattaforma OpenBlue basata sul cloud e gestita dal CTO Vijay Sankaran. Sebbene l’azienda abbia un fornitore di cloud principale, Sankaran ha scelto di progettare la sua piattaforma per operare su più cloud in modo da poter soddisfare i suoi clienti dove si trovano.

Questa mossa verso il multicloud ha comportato un lavoro supplementare, collegando tutto a una piattaforma di osservabilità comune e assicurando che tutti gli eventi di sicurezza confluiscano in un unico centro operativo di sicurezza virtuale integrato, in modo che i vari cloud possano essere monitorati da un unico pannello. Sebbene sia prevedibile che l’aggiunta di altri fornitori di cloud comporti un sovraccarico, lo stesso problema esiste anche quando si ha a che fare con un singolo hyperscaler, poiché le diverse istanze regionali possono avere controlli specifici che devono essere messi in atto.

Lo studio ha anche chiesto alle aziende quali risultati chiave si aspettino da una piattaforma di gestione multicloud e solo il 22% ha citato l’unico pannello su cui si basa Sankaran. Le risposte più importanti sono state l’ottimizzazione dei costi del cloud (33%), una politica di governance comune tra i vari cloud e l’integrazione con l’infrastruttura on-premise (entrambi 27%), una migliore visibilità e analisi (26%) e l’integrazione con gli strumenti esistenti (25%).

Controllo dei costi

Che un’azienda scelga o meno di distribuire i propri carichi di lavoro su un maggior numero di cloud pubblici, tutto sembra ricondursi alla gestione dei costi. Barioni di Reale Group ha un piano che prevede un team di base con un mix di competenze composto da esperti di infrastrutture tecnologiche e altri con una profonda conoscenza della contabilità. Gli sviluppatori tendono a puntare alla migliore soluzione tecnica, che spesso non è quella più efficiente dal punto di vista dei costi.

Quando le applicazioni vengono eseguite on premises, la capacità di calcolo (e quindi il costo) è limitata dalla capacità del data center, mentre la capacità di calcolo del cloud e il suo costo non hanno limiti. Riuscire a mettere insieme la mente tecnica e quella finanziaria aiuterà Barioni a bilanciare costi e prestazioni in questo nuovo ambiente privo di vincoli. “Ogni giorno devi prendere decisioni sulla priorità dei carichi di lavoro e decidere come ottimizzare la potenza di calcolo di cui disponi. È una mentalità completamente nuova”.