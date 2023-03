Schneider Electric, un’azienda Fortune Global 500 specializzata nell’automazione digitale e nella gestione dell’energia, si trova ad affrontare le stesse sfide che affrontano oggi le altre aziende: trovare nuovi talenti IT o riqualificare i dipendenti per creare pool di talenti dall’interno. L’azienda recluta nuovi talenti IT da diversi background e non solo da laureati in informatica. In tutto il settore tecnologico, un numero sempre maggiore di aziende sta abbandonando i requisiti di laurea a favore di talenti con competenze trasversali, come la capacità di apprendere, guidare e lavorare in team.

Un modo in cui Schneider Electric sta affrontando le sfide del personale è il suo Open Talent Market basato sull’intelligenza artificiale, che identifica i dipendenti ideali per opportunità diverse dal loro ruolo attuale. Il programma include formazione, posizioni part-time e a tempo pieno e mentorship. Un altro metodo per colmare le lacune dell’IT è l’aggiornamento dei lavoratori e programmi come Edison, un’iniziativa interna per riconoscere i talenti interni e aumentare le competenze e le capacità di leadership. Il programma conta attualmente quasi 1.500 dipendenti Edison “esperti” e si prevede che crescerà.

A novembre Bobby Cain ha assunto la carica di nuovo CIO di Schneider Electric. In precedenza, Cain è stato vicepresidente della trasformazione aziendale dell’azienda e prima ancora vicepresidente delle vendite nazionali negli Stati Uniti. Cain avrà il compito di guidare le iniziative di trasformazione digitale e di far evolvere l’infrastruttura IT dell’azienda a supporto delle attività e della crescita commerciale di Schneider Electric in Nord America. Le sue responsabilità comprendono iniziative di trasformazione strategica riguardanti la resilienza della supply chain, la finanza semplificata e il miglioramento dell’esperienza dei dipendenti, lavorando in stretta collaborazione con il team di leadership delle operazioni in Nord America.

Abbiamo chiesto a Cain quali sono le sfide più difficili da affrontare nel suo nuovo ruolo, la sua strategia per il lavoro ibrido e da remoto e quali sono, secondo lui, le caratteristiche più importanti di un dipendente IT.

Qual è l’aspetto più impegnativo del suo lavoro (cioè cosa la tiene sveglio la notte) e come pensa di affrontarlo?

“Poiché gli ambienti di lavoro remoti e ibridi continuano a essere molto diffusi, gli attacchi di cybersecurity continueranno a rappresentare una sfida e ad aggiungere problemi di sicurezza per i dipartimenti IT. Oggi gli strumenti di produttività, collaborazione e applicazione dei dipendenti sono basati prevalentemente sul cloud, che spesso non prevede misure di sicurezza adeguate. Per i CIO sarà importante assicurarsi che il luogo di lavoro fisico, i dispositivi remoti e le reti IT della loro azienda siano dotati degli strumenti necessari per mantenere l’integrità dei dati.”

Qual è stato il suo approccio allo sfruttamento della tecnologia per aumentare il coinvolgimento dei dipendenti, in particolare in un’epoca di lavoro ibrido/remoto?

“Nonostante i vantaggi che offre per aumentare il coinvolgimento dei dipendenti, a volte la tecnologia (compresi i debiti che comporta il suo investimento) può essere essa stessa un ostacolo. Eliminare la tecnologia e i sistemi obsoleti ci permette di concentrarci maggiormente sull’agilità aziendale e sulla capacità di aumentare la collaborazione tra dipendenti e team. Ad esempio, passando a una piattaforma di collaborazione più costruttiva all’inizio della pandemia, siamo stati in grado di impegnarci in nuovi strumenti virtuali che rendono produttivo un ambiente di lavoro ibrido e coinvolgono i dipendenti in modo più efficace, anche quando si trovano in tutto il mondo.

Oltre a investire in nuove piattaforme tecnologiche, all’inizio di quest’anno abbiamo anche creato un ruolo di leadership senior all’interno della nostra organizzazione IT che è specificamente responsabile della gestione dell’esperienza dei dipendenti. All’inizio dell’onboarding di un dipendente, l’organizzazione Employee Experience aiuta i dipendenti a prepararsi al successo per la loro carriera in Schneider. Nell’ambito di questo impegno mirato, abbiamo partner tecnologici in oltre 50 località per il supporto IT in loco, il che significa che l’aiuto ai nostri team è sempre vicino. Fornendo questo livello di assistenza avanzata, siamo in grado di dare un tocco umano alle esigenze IT tradizionali, il che si è rivelato particolarmente vantaggioso per i nostri nuovi dipendenti.”

Che consiglio darebbe agli altri CIO?

“Per dirla semplicemente: non indicizzate troppo gli aspetti digitali del vostro ruolo. Oggi per un CIO non è sufficiente essere un esperto di tecnologia. Le capacità di leadership e l’elevato grado di acume commerciale stanno diventando un punto di riferimento. In questo ruolo, i CIO dovrebbero portarsi dietro un’esperienza più ampia, che si tratti di leadership commerciale, di esperienza militare, come nel mio caso, o di un periodo trascorso in un settore o in una carriera diversa, adattabile alla posizione attuale.”

In che modo l’IT è importante per la sostenibilità di un’organizzazione e quale crede sia l’impegno più importante oggi?

“Negli ultimi anni la sostenibilità è diventata estremamente necessaria per le aziende e le soluzioni digitali sono al centro della costruzione della resilienza e del supporto alla transizione sostenibile di un’azienda. Noi di Schneider cerchiamo di essere il partner digitale per le esigenze di sostenibilità ed efficienza dei nostri clienti. La tecnologia del digital twin ha cambiato le carte in tavola per supportare gli sforzi di sostenibilità dell’azienda. La convergenza di diversi nuovi fattori rende il concetto di digital twin un fattore di successo per accelerare la trasformazione digitale”.

“Oltre ai prodotti che offriamo, i nostri servizi sono il riflesso della nostra attenzione per le iniziative di sostenibilità all’interno del nostro panorama IT. Presso il nostro stabilimento di Lexington, in KY, abbiamo preso la vecchia infrastruttura obsoleta e abbiamo completamente rinnovato le operazioni e la struttura per allinearci con i nostri obiettivi climatici. Dai nostri prodotti ai servizi, per noi è importante mettere in pratica ciò che predichiamo a partner e clienti e siamo in grado di migliorare il processo produttivo per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità.”

Qual è il ruolo del CIO nella trasformazione della tecnologia digitale e del panorama aziendale di un’organizzazione?

“L’attuale panorama tecnologico ha trasformato completamente i ruoli e le responsabilità dei CIO. La tecnologia sta guidando molti aspetti delle aziende come mai prima d’ora. Di conseguenza, questo nuovo panorama ha costretto i CIO a diventare collaboratori essenziali per le sfide aziendali, la capacità di risolvere i problemi e gli obiettivi di innovazione più ampi. Tuttavia, per avere successo, è fondamentale avere un team con esperienza digitale per eseguire le agende di trasformazione digitale. Inoltre, questo team deve avere relazioni credibili con i partner aziendali appropriati, in modo da non sottovalutare la complessità o le difficoltà associate alla gestione del cambiamento.”

Secondo lei, qual è la caratteristica più importante di un lavoratore IT? Ed è una caratteristica innata o sviluppata?

“Tutti i lavoratori, compresi quelli del settore IT, devono avere un legame con la missione della loro azienda e devono essere consapevoli degli obiettivi e dei valori della loro azienda. In Schneider Electric è importante che i lavoratori IT capiscano cosa facciamo come azienda, oltre alla nostra missione generale di creare e offrire soluzioni per aiutare i nostri clienti. Questo atteggiamento crea consapevolezza e dedizione al loro ruolo all’interno dell’IT e dell’azienda in generale”.

“Per quanto riguarda le caratteristiche specifiche di questi lavoratori, una di quelle che abbiamo imparato a conoscere è il modello della coppia di potere (un leader di dominio e un leader digitale) in cui i leader aziendali e i leader tecnologici si completano a vicenda svolgendo ruoli diversi nella creazione di soluzioni. I leader aziendali sono responsabili del “cosa” e del “perché”, mentre i leader digitali sono responsabili del “come” e del “quando”. Questo avviene sfruttando le nuove tecnologie per offrire ai clienti le soluzioni più efficienti e creare una partnership vantaggiosa”.

Come pensa di affrontare la carenza di assunzioni nel settore tecnologico? Sta istituendo nuovi programmi come l’apprendistato o i bootcamp per inserire i non laureati in informatica?

“L’aumento della tecnologia all’interno del settore richiede una nuova serie di lavoratori dotati delle giuste competenze. Poiché le aziende lottano per colmare le lacune critiche, una priorità assoluta per i CIO è quella di attrarre i talenti della prossima generazione, soprattutto perché una parte della forza lavoro è in procinto di andare in pensione. In Schneider Electric, in particolare, abbiamo messo in atto programmi di sviluppo per i neolaureati per aiutare a costruire una pipeline di talenti per oggi e per il futuro. Per questo programma, reclutiamo da diversi background e lauree in generale, non specificamente informatiche. Inoltre, ci stiamo concentrando sullo sviluppo della nostra organizzazione e dei nostri talenti tecnici in vari modi. Lo facciamo attraverso l’Open Talent Market, il Digital Upskilling e programmi come Edison”.