Nel report Worldwide Sustainability/ESG 2023 Predictions, la società di analisi IDC vede convergere le strategie di trasformazione digitale e per la sostenibilità. “I decisori aziendali si stanno rendendo conto che la tecnologia è essenziale per raggiungere i loro obiettivi ESG”, sottolinea Bjoern Stengel, responsabile globale della ricerca sulla sostenibilità di IDC.

Pertanto, i CIO sono al centro delle iniziative per la sostenibilità, lavorando a stretto contatto con i partner di business e affrontando al contempo l’impronta di carbonio dell’IT stessa, un territorio completamente nuovo con poche best practice, framework o standard consolidati. E le opportunità per le soluzioni di sostenibilità abilitate dalla tecnologia sono ampie.

“Molti CIO non sanno da dove iniziare“, afferma Brian Kirkland, CIO di Choice Hotels e membro fondatore del consiglio di amministrazione di SustainableIT.org, un’organizzazione no profit lanciata per aiutare a creare framework e standard sulla sostenibilità.

Tuttavia, ora non è il momento di sedersi a bordo campo. “Se la sostenibilità non è già nell’agenda IT, lo sarà presto”, afferma Bryan Muehlberger, CIO di Vuori Clothing. “Sta arrivando – e chi non si mette in gioco verrà lasciato indietro“.

Molti CIO stanno facendo passi da gigante, individualmente e in collaborazione, identificando le aree chiave in cui la tecnologia può fare la differenza oggi, creare una base per operazioni più sostenibili in futuro, definire in modo coerente la strategia ESG dell’azienda. Di seguito sono riportati diversi modi in cui i CIO possono spostare l’ago sulle iniziative di sostenibilità.

1. Assicurarsi il supporto del management

Secondo Kirkland, per il CIO ci sono alcuni aspetti non negoziabili se vuole supportare la strategia di sostenibilità dell’azienda.

“Deve assicurarsi il supporto e il sostegno del management e del consiglio di amministrazione. L’azienda deve avere un ‘champion’ e un leader che abbiano il compito di guidare la strategia ESG. Servono ingegneri e professionisti della tecnologia appassionati di innovazione e cambiamento“, afferma. “Senza questi elementi, il CIO affronterà una battaglia in salita”.

La maggior parte dei leader aziendali comprende l’importanza della sostenibilità, ma ciò potrebbe non tradursi in supporto verso il ruolo dell’IT. Per garantire il supporto di tutto il management, i CIO devono prima dimostrare valore e necessità.

“La cosa importante che dobbiamo fare come CIO è mostrare il valore aziendale della sostenibilità e fornire ai nostri partner di business informazioni per comprendere anche le leve che hanno“, afferma Katherine Wetmur, CIO di Morgan Stanley. “Non dovrebbe essere solo una questione di costi: la sostenibilità dovrebbe essere considerata come un risultato di business”.

2. Massimizzare il cloud

L’IT ha un impatto significativo sulle emissioni di gas serra. Un team di ricercatori della Lancaster University, insieme alla società di consulenza sulla sostenibilità Small World Consulting, nel 2021 ha pubblicato un rapporto indicando che l’IT contribuisce dall’1,2% al 3,9% delle emissioni globali di gas serra, molto più di quanto stimato in precedenza e più dell’industria aeronautica. Valori che potrebbero aumentare notevolmente man mano che le organizzazioni abbracciano l’IA, l’Internet delle cose, la blockchain e altre tecnologie emergenti ad alta intensità di risorse. Pertanto, la maggior parte dei CIO vede il vantaggio maggiore concentrandosi sul contributo della propria funzione al miglioramento della sostenibilità.

Le migrazioni al cloud sono aumentate negli ultimi anni per una serie di motivi aziendali, ma i CIO seriamente interessati alla sostenibilità stanno mettendo in atto diverse iniziative. I data center on-premise hanno un impatto enorme sulle emissioni di carbonio e sui rifiuti. I data center del cloud pubblico, al contrario, sono il 93% più efficienti dal punto di vista energetico e producono il 98% in meno di emissioni di gas serra rispetto ai data center on-premise, secondo Microsoft e WSP Global.

L’analisi eseguita da 451 Research per l’Amazon Web Services Institute ha rilevato che lo spostamento dei carichi di lavoro IT dai data center locali al cloud potrebbe ridurre il consumo energetico e le emissioni di carbonio associate di quasi l’80%.

In Vuori, tutto è nel cloud. Muehlberger sta inoltre investendo in un ambiente serverless in cui i fornitori di servizi cloud allocano risorse su richiesta per eliminare ulteriormente gli sprechi.

Kirkland di Choice Hotels, che chiuderà gli ultimi data center dell’azienda il prossimo anno, insiste sul fatto che il CIO concentrato sulla sostenibilità dovrebbe puntare tutto sul cloud. “Non c’è modo che una piccola azienda possa competere con l’impatto sulla sostenibilità dei grandi fornitori di servizi cloud“, afferma Kirkland. “Lasciamo che siano loro a svolgere il compito di gestire in modo efficiente i data center“.

3. Ridurre al minimo i consumi

Un maggiore utilizzo del cloud affronta alcuni degli impatti dell’IT sulla sostenibilità dal lato dell’offerta, ma il controllo della domanda di elaborazione è altrettanto importante per i CIO che cercano di ridurre l’impronta di carbonio della tecnologia.

“Quando sei nel cloud, puoi adottare tecnologie e approcci che riducono al minimo il consumo“, afferma Kirkland. “Ciò riduce i costi e allo stesso tempo ha un impatto positivo sulla sostenibilità“.

Wetmur sta facendo un ulteriore passo avanti in Morgan Stanley con un approccio più sostenibile allo sviluppo delle applicazioni. Il modo in cui le organizzazioni IT creano le applicazioni influisce sul loro utilizzo, sul consumo energetico e sull’impatto complessivo sulla sostenibilità. Tradizionalmente lo sviluppo del software si è concentrato sui requisiti funzionali e poche organizzazioni IT hanno una cultura in cui gli sviluppatori considerano l’impatto ambientale del loro codice. Wetmur sfrutta il suo ruolo di CIO per integrare la sostenibilità in tutto il processo di sviluppo.

“Questo ci aiuta ad affrontare l’impronta di carbonio delle nostre applicazioni come parte del ciclo di vita dello sviluppo del software, migliorando la misurabilità e la trasparenza, riducendo i cicli non necessari o in eccesso e sfruttando meglio il nostro hardware“, afferma.

4. Perseguire anche piccole vittorie

Le opportunità per i miglioramenti abilitati dalla tecnologia sono enormi. Ciò può essere scoraggiante per i CIO che hanno appena iniziato a esplorare il ruolo dell’IT nel promuovere gli obiettivi ESG. La chiave, affermano i CIO che lo fanno da tempo, è iniziare con alcune piccole vittorie e non ignorare queste opportunità, anche se le tue ambizioni sono più grandi.

“Non tutto deve essere fatto in grande. Le piccole decisioni fanno la differenza e si sommano“, afferma Wetmur. E fa un esempio: aiutare un partner di business a sostenere il passaggio dai bicchieri di plastica ai contenitori riutilizzabili può avere un impatto significativo.

“Pensate ai piccoli passi che potete fare ora”, consiglia Muehlberger. “Potrebbe essere semplice come impegnarsi a spostare una certa percentuale di infrastruttura nel cloud nei prossimi sei mesi, o impegnarsi a scrivere un nuovo codice che possa essere sfruttato in modo serverless“.

5. Sfruttare i dati per la trasparenza ESG

Un recente articolo di Deloitte Insights sottolinea che “investitori, autorità di regolamentazione, clienti e partner della catena di approvvigionamento chiedono maggiore trasparenza nei report e nei risultati sul clima e sulla sostenibilità. Così anche i leader aziendali. Stanno cercando la qualità e l’accuratezza dei dati per misurare l’impronta di carbonio, l’ottimizzazione della catena di approvvigionamento e le entrate green in tempo reale”.

I CIO possono aiutare l’azienda a trovare, raccogliere, convalidare e analizzare i dati appropriati e sviluppare una piattaforma di reportistica sulla sostenibilità. Lesley Salmon, vicepresidente senior e chief information officer globale presso il produttore alimentare globale Kellogg, è tra i CIO impegnati in questa direzione.

“La gestione dei dati, l’automazione e gli analytics sono fondamentali per rivedere i nostri progressi in ambito ESG“, afferma. “Poiché i dati sono un pilastro fondamentale nell’IT, svolgiamo un ruolo significativo nell’influenzare ciò che possiamo segnalare e il modo in cui lo segnaliamo. Attraverso la governance e l’analisi dei dati, possiamo anche migliorare la tempestività e l’accuratezza delle informazioni riportate da tutte le funzioni“.

6. Consentire agli utenti aziendali di scoprire opportunità con i dati

Oltre al reporting, i CIO possono utilizzare dati e analisi per aiutare l’azienda a scoprire nuove opportunità per ridurre la sua impronta di carbonio. In questo caso, l’IT può diventare un partner fondamentale per il business, fornendo dati e insight per evidenziare le opportunità di cambiamento e definire una strategia ESG.

“Il consiglio che do a tutti gli addetti IT è che la cosa più importante da fare è fornire alle persone informazioni per prendere decisioni migliori“, afferma Wetmur di Morgan Stanley. “La cosa più importante che dobbiamo fare come CIO è aiutare i nostri partner commerciali a comprendere le leve che hanno a disposizione per apportare il cambiamento“.

7. Guardare oltre i confini organizzativi

L’impatto di un’organizzazione sull’ambiente si estende oltre le sue quattro mura e potrebbero esserci opportunità per migliorare la sostenibilità oltre i confini dell’azienda.

Per esempio, i leader IT potrebbero fornire competenze e approfondimenti per aiutare i fornitori o altri partner commerciali nei loro sforzi di sostenibilità. Il dipartimento IT di Morgan Stanley, per esempio, sta aiutando le organizzazioni non profit nell’ambito del suo programma Technology Change Makers. Sebbene non tutte queste organizzazioni si concentrino sulla sostenibilità ambientale (l’organizzazione IT ha aiutato il Child Mind Institute a implementare l’apprendimento automatico per esaminare l’impatto del COVID sulla salute mentale dei bambini, per esempio), alcune lo fanno. I dipendenti IT di Morgan Stanley hanno creato una piattaforma digitale per gestire il ripristino dei letti di ostriche e accelerare la crescita delle ostriche nel porto di New York.

Sforzi pro bono come questi possono fornire alle organizzazioni no profit strumenti digitali per aumentare il loro impatto e fornire anche ai professionisti IT dell’azienda ulteriore esperienza nell’uso della tecnologia per migliorare in modo tangibile l’impatto ambientale.

8. Imparare dai fornitori

I fornitori di tecnologia sono ugualmente concentrati sulla mitigazione del loro impatto ambientale e sul miglioramento della sostenibilità. Lavorare a stretto contatto con i principali provider può offrire alle organizzazioni IT informazioni e dati approfonditi per gli sforzi di sostenibilità e gli obiettivi ESG.

“Molti dei nostri partner tecnologici, dai fornitori di hardware che si concentrano sui rifiuti elettronici, ai fornitori di cloud computing, offrono esempi utili”, afferma Wetmur. “Ci sono molte informazioni che possiamo ottenere in questo spazio“.

9. Collaborare con i colleghi

Mentre i grandi player della tecnologia prendono sul serio la sostenibilità e hanno dichiarato obiettivi di carbon neutrality, ci sono dei limiti a ciò che possono condividere per motivi competitivi. Altri leader IT possono svolgere un ruolo chiave nella condivisione delle informazioni acquisite e nell’ideazione di nuove soluzioni.

Per esempio, quest’anno molti CIO hanno aderito come membri fondatori a SustainbleIT.org. L’organizzazione senza scopo di lucro, guidata da dirigenti tecnologici, cerca di definire programmi di trasformazione sostenibile, creare best practice e framework, stabilire standard e certificazioni, offrire istruzione e formazione per i leader IT focalizzati sulla sostenibilità.

“Non si tratta di concorrenza“, afferma Muehlberger. “L’obiettivo è trovare soluzioni comuni per aiutare tutti i leader IT a gestire meglio e far progredire il loro impegno per la sostenibilità“.

Stephanie Overby