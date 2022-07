Tutti i CIO di successo sanno come istruire, motivare, dare energia e persino entusiasmare i loro team. Pochi, però, possono essere veramente descritti come fonti di ispirazione, in grado di guidare i propri team verso obiettivi che i colleghi di altre aziende possono solo sognare.

“I CIO volutamente positivi e responsabili, con particolare attenzione all’integrità, tendono a ispirare gli altri”, afferma Ola Chowning, partner della società di consulenza e ricerca tecnologica globale ISG. “I CIO che mostrano, attraverso l’esempio e la visione, quei valori e la loro ferma convinzione e integrità verso tali valori, motiveranno i membri del team a emulare il loro comportamento e ad aspirare a essere come loro“. Tali CIO riconoscono, promuovono e celebrano anche i colleghi che li ispirano o possono ispirare il loro team.

Fortunatamente, la maggior parte dei leader IT che sono fonti di ispirazione non sono nati così, ma lo sono diventati. Di seguito sono elencate sette caratteristiche che gli vengono attribuite e da cui farsi ispirare.

1. Si rimboccano le maniche e collaborano

I CIO ispiratori collaborano attivamente con i loro team, comprendendo che praticamente nessun problema è irrisolvibile. “La risposta potrebbe non essere quella che intendevamo inizialmente, ma ho insegnato al team che c’è sempre una soluzione“, afferma Amanda Hammel, CIO di Memorial Hermann Health System. “A volte, entrare in contatto con la squadra e far parte del progetto è la chiave per dimostrare che sei disposto a lavorare al loro fianco per raggiungere un obiettivo comune”.

Per un CIO ispiratore, il lavoro non è semplicemente un lavoro. “E’ un’opportunità per risolvere problemi e migliorare le soluzioni“, spiega Hammel. Quando i membri del team vedono passione nel loro leader, si sentono più coinvolti. “Vogliono aiutare a risolvere i problemi e mettere a disposizione la loro creatività in modo collaborativo“.

2. Mettono le persone al primo posto

Essere un leader non è facile. “Ed ancora più difficile diventare un leader ispiratore”, osserva Yang Shim, responsabile per la consulenza tecnologica presso la società EY Americas. Con l’attenzione odierna sulla verticalizzazione, i CIO devono creare team ampi e multidisciplinari che abbracciano una varietà di competenze, idee e background. “Poiché la tecnologia raggiunge tutte le aree dell’azienda, il CIO ha più team da coinvolgere e più stakeholder da ispirare“, afferma Shim.

I CIO possono massimizzare il successo guidando i loro team in modi coinvolgenti e stimolanti, mettendo le persone al primo posto. Shim crede che un CIO dovrebbe svegliarsi ogni mattina pensando a come creare un impatto positivo e ottenere risultati positivi. “Rendi prioritario conoscere i membri del team a livello personale”, consiglia. “Costruisci una strategia attorno allo sviluppo di talenti pronti per il futuro”.

I membri del team dovrebbero sempre sentirsi orgogliosi di ciò che fanno e di dove lavorano. “Fagli sapere che ognuno di loro contribuisce a qualcosa di più grande”, dice Shim. “Dare priorità alla cultura e investire nelle persone è un’iniziativa ad alto rendimento per le organizzazioni“.

3. Coltivano un senso di scopo

È anche importante infondere un senso di scopo nei membri del team. “Ispirali a raggiungere nuove vette, falli sentire collegati a qualcosa che è più grande di loro”, afferma Bill Pappas, responsabile della tecnologia e delle operazioni globali presso la società di assicurazioni MetLife.

I membri del team devono sentirsi autorizzati a fare grandi cose, per esempio condividendo idee innovative per servire i clienti nel modo in cui desiderano essere serviti. “Noi non abbiamo un laboratorio di innovazione o un team di innovazione: l’innovazione è compito di tutti”, dice Pappas.

“Un CIO ispiratore comunica il valore aziendale di ogni progetto all’intero team, consentendo a ciascun membro di sapere come i suoi sforzi contribuiranno al successo dell’azienda“, afferma Carter Busse, CIO della società di automazione del lavoro Workato. Le linee guida per la progettazione e l’esecuzione del progetto dovrebbero essere completamente trasmesse a tutti i membri del team.

4. Padroneggiano le competenze trasversali, coinvolgendo tutti nella loro visione

I CIO ispiratori guidano le loro organizzazioni in avanti, portando l’IT al centro delle operazioni aziendali. Tali CIO costruiscono anche solide relazioni con gli stakeholder aziendali. “Ognuno porta sul tavolo diversi punti di forza ed esperienze e ciò che distingue i grandi CIO è la capacità di sfruttare tutti gli aspetti del loro team e riunirli per costruire qualcosa di straordinario“, afferma Rene Van Den Bersselaar, CIO e responsabile globale dell’IT presso l’azienda biofarmaceutica Debiopharm.

Il brainstorming con i membri del team, lo scambio collaborativo di pensieri e visioni, assicura che i colleghi si sentano ispirati e siano una parte essenziale della visione dell’impresa. “Incoraggiate le persone a proporre idee e date loro spazio libero per esplorare, discutere, testare e persino fallire, tutte esperienze di apprendimento“, suggerisce Van Den Bersselaar. “È anche importante posizionarsi come parte della squadra, non al di sopra di essa“. Un CIO ha chiaramente un alto livello di responsabilità, ma la gerarchia non dovrebbe mai diventare una barriera che impedisce ai membri del team di esprimersi liberamente e condividere ciò che pensano veramente.

“Un CIO ispiratore ha affinato le competenze trasversali, come la gestione del tempo e la risoluzione dei conflitti, è un ottimo comunicatore e ascolta veramente sia i membri del team che gli stakeholder aziendali”, afferma Van Den Bersselaar. “Un CIO dovrebbe essere un manager del personale ed essere in grado di formulare e articolare la propria visione, nonché di comunicare i cambiamenti all’interno di un’organizzazione in modo comprensibile“.

5. Sono inclusivi

Un leader IT ispiratore generalmente crea team altamente coinvolti che supportano la capacità dell’azienda di rimanere al passo con i propri obiettivi, anche in un mercato altamente competitivo. “Potenziare gli altri e aumentare la velocità decisionale“, suggerisce Yoav Amiel, vicepresidente senior della tecnologia presso l’azienda di trasporto XPO Logistics. “Mi sento molto fortunato a guidare un team di colleghi incredibilmente talentuosi e creativi, che lavorano in modo collaborativo per guidare il progresso del nostro settore, dei nostri clienti e della nostra azienda”.

Amiel raccomanda di costruire un ambiente inclusivo che ispiri la creatività e incoraggi la diversità di pensiero. “Un CIO efficace dà l’esempio e crea una cultura in cui tutti si sentono a proprio agio nel condividere le idee indipendentemente dal ruolo o dalla posizione in cui si trovano all’interno dell’organizzazione“, afferma.

6. Incoraggiano la responsabilità dei progetti

Quando i team acquisiscono la responsabilità del progetto, diventano automaticamente parte integrante della visione IT complessiva dell’azienda. “D’altra parte, fate attenzione a non microgestire i team e i loro responsabili”, avverte Barry Shurkey, CIO presso la società di servizi IT e di business digitale NTT Data Services. “Offro ai manager l’opportunità di guidare e gestire la loro attività, il che li ispira a crescere come leader e a sviluppare se stessi e i loro team“.

“I dipendenti coinvolti e ispirati tendono ad essere dipendenti felici e produttivi, che rendono felici i nostri clienti”, sottolinea Shurkey. “La comunicazione è fondamentale, quindi tengo frequenti incontri per condividere la nostra missione e mi rendo sempre disponibile per confronti diretti con manager e collaboratori”.

Shurkey afferma di cercare costantemente anche modi per migliorare ed evolvere le sue capacità di leadership. “Gli ultimi anni mi hanno insegnato molto su cosa significhi essere un leader ispiratore in un periodo di incertezza“, afferma. “Molte volte ho fatto un passo indietro per rivalutare il modo in cui stavo gestendo le cose e assicurarmi che stessi lavorando con uno scopo e con il cuore“.

7. Sono autentici

I membri del team IT possono vedere facilmente i tentativi di falsa ispirazione. “I grandi CIO capiscono che devono avere credibilità con i responsabili aziendali e tecnologici, ed evitano di farsi coinvolgere in battaglie politiche e di potere”, afferma Judith Hurwitz, CEO di Hurwitz Strategies, una società di consulenza tecnologica emergente.

“Diventare un CIO ispiratore non significa vincere una gara di popolarità”, osserva Chris Mattmann, Chief Technology and Innovation Officer presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA. Essere fonte di ispirazione spesso significa prendere posizione su questioni critiche, anche se la decisione può comportare la perdita di sostenitori attuali che preferiscono la vaghezza, o la polemica da parte di colleghi che tendono a ribellarsi ogni volta che il loro leader prende una posizione su una questione critica. “La parte importante“, conclude Mattmann, “è credere nella propria missione, obiettivo e messaggio, e dare l’esempio piuttosto che imporre la propria autorità“.

John Edwards