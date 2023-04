La leadership non è qualcosa che accade e basta. La leadership deve essere misurata, gestita e in cui bisogna investire. Dopotutto, il modo in cui i leader IT vengono selezionati, formati, valutati e retribuiti ha un impatto sostanziale sulle prestazioni future dell’azienda.

Quindi, quando è stata l’ultima volta che avete avuto una conversazione sostanziale sulla leadership con i vostri rapporti diretti? Con che frequenza esaminate criticamente se la vostra organizzazione IT/digitale è ben gestita? Quale insieme di metriche utilizza la vostra azienda per valutare i responsabili IT/digitali?

Il settore IT sta attraversando una crisi di fiducia. Ciò è dovuto in gran parte all’errata presunzione che le organizzazioni IT e digitali siano ben gestite, ma non si può dare per scontata una leadership di qualità. È giunto il momento di rivolgere un occhio analitico allo stato della leadership nel nostro settore: qui ci sono cinque domande chiave che i responsabili IT devono porsi per capire se stanno veramente guidando con successo l’IT.

Il vostro tempo è ben distribuito?

Daniel Barchi, laureato all’Accademia Navale e pluripremiato CIO di CommonSpirit Health, mi ha spiegato che ci sono tre aree a cui i leader IT possono dedicare il proprio tempo: persone, processi e tecnologia. Barchi suggerisce che la distribuzione ottimale per i responsabili IT è l’80% alle persone, il 15% ai processi e il 5% alla tecnologia. Sfortunatamente, molti leader IT, in particolare quelli del tipo che “esegue ordini”, invertono la proporzione, concentrando la maggior parte del tempo sulla tecnologia.

Voi e i vostri collaboratori diretti dedicate abbastanza tempo alle persone?

I vostri collaboratori sono pronti per il successo?

Nel libro “O meglio o niente” Jim Collins suggerisce che le decisioni riguardo le persone – chi è sull’autobus – devono precedere le decisioni sugli obiettivi – cioè, dove sta andando l’autobus. Il punto è che per raggiungere lo stato finale ricercato serve un gruppo di persone appassionate e interessate a offrire alte prestazioni.

Il talento è un elemento di differenziazione. I vostri responsabili IT stanno facendo tutto il necessario per attrarre, coltivare, far crescere e trattenere il tipo di talento necessario per avere successo?

State aiutando l’azienda a “vedere il futuro”?

Barbara Cooper, oggi in pensione, era l’amata CIO di Toyota Motors North America. Avendo ricoperto il ruolo di leader IT in cinque settori, è tra i migliori “coach” per i CIO del Nord America. Barbara mi ha suggerito che non basta avere una visione del futuro. Il nostro settore è troppo pieno di cosiddetti CIO “trasformativi” che vengono catapultati in azienda per sgattaiolare via 18-24 mesi dopo, avendo miseramente fallito nel creare valore digitale.

La creazione di valore IT richiede uno sforzo di squadra. Bisogna fare in modo che l’organizzazione interiorizzi e si unisca dietro una visione collettiva del futuro. Barbara ha scherzosamente affermato che, nella sua lunga esperienza, ha imparato che mentre “non puoi condividere il viaggio” – cioè, la visione di una persona non è sufficiente – puoi far muovere tutti in una direzione comune.

Per farlo, ha riunito i suoi collaboratori diretti e gli ha parlato così: “Ok, pensate da qui a fra tre anni, perché cinque è un po’ troppo. Immaginate di arrivare nel parcheggio. State entrando nel vostro ufficio, dove passerete la vostra giornata. Avete la vostra prima riunione della giornata. State parlando con qualcuno. Andate a prendere il caffè. Avete una serie di conversazioni in corridoio. State pensando ad alcuni problemi che avete. Voglio che tu lo recitiate – quasi come uno storyboard nella vostra testa: cosa sarà diverso tra tre anni?”.

Le visioni individuali sono state condivise, consolidate, amplificate e collegate agli obiettivi aziendali. Questo tipo di visione collettiva fa parte della vostra cultura aziendale?

State riconoscendo il valore delle relazioni?

La maggior parte della voluminosa letteratura accademica sulla leadership si concentra sui tratti/idiosincrasie del singolo leader e non sulle sue relazioni con i collaboratori chiave. In qualità di responsabili IT, avete una comprovata esperienza nell’aiutare (o ostacolare) i colleghi nel raggiungere i loro obiettivi di carriera?

Vince Kellen, una forza digitale della natura e CIO dell’Università della California a San Diego, si ispira ai cercatori di talenti della National Hockey League (NHL). Per il suo team cerca “skater” che, quando scendono sul ghiaccio, rendono gli altri quattro compagni di squadra giocatori migliori.

Il modo in cui i leader vedono se stessi e gli altri e come sono visti dagli altri è un fattore causale critico del successo o del fallimento della leadership. Tony Blair è stato in grado di invertire un declino pluridecennale nel successo elettorale del partito laburista quando si è reso conto che “le persone ci giudicano in base al loro istinto su ciò che credono che siano i nostri istinti”.

Il successo della leadership richiede connessione con la comunità. Quanto sono connessi i vostri responsabili IT con i loro collaboratori?

Siete efficaci nell’avere un impatto positivo?

Franklin Pierce, il quattordicesimo presidente americano, è considerato dalla maggior parte degli storici come uno dei peggiori presidenti. Ogni azione che ha intrapreso “ha peggiorato le cose“, come è stato discusso nell’episodio “The First 15″del podcast American POTUS.

Le vostre azioni migliorano o peggiorano le cose?

Thorton May