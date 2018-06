Molto più di un software di gestione delle scorte, Openbravo è un affermato strumento ERP. Parte di Openbravo è un potente strumento di inventario che consente di gestire i venditori e monitorare le posizioni delle scorte.

Openbravo è predisposto per il cloud e abilitato per dispositivi mobili, ideale per le aziende in crescita.

Una scelta da considerare per chi cerca una soluzione unica per inventario e sistema ERP.