Il report McAfee Labs: Previsioni sulle minacce per il 2019 identifica il modo in cui cambierà il panorama delle minacce informatiche nel 2019 e quali saranno le prossime tendenze. I ricercatori di McAfee si aspettano un rafforzamento delle famiglie di malware-as-a-service, che stimoleranno il mercato dell’outsourcing degli attacchi e l’evoluzione di metodi di attacco sempre più innovativi e astuti. Di conseguenza, i dati aziendali, i dispositivi domestici dell’Internet of Things e la reputazione del marchio saranno sotto assedio, con i criminali informatici che utilizzeranno in gran parte i social media, il cloud e i telefoni cellulari come vettori di attacco sempre più importanti.

I criminali informatici stanno infatti rapidamente rafforzando il mercato del malware-as-a-service alleandosi per vendere componenti d’attacco modulari. Questi one-stop-shop rendono più facile per i criminali, qualunque sia il loro livello di esperienza e abilità, l’esecuzione di attacchi di successo. Questo consolidamento del mercato proseguirà nel 2019 e le organizzazioni che operano crimini informatici fioriranno come partner di consolidate bande informatiche che si occupano di attività illecite come il riciclaggio di denaro, le tecniche di evasione e gli exploit di vulnerabilità. Come dimostrato dalle conversazioni all’interno della comunità clandestina, si prevede un aumento di malware mobile, botnet, frodi bancarie, ransomware e dei tentativi di aggirare l’autenticazione a due fattori.

Attacchi informatici più semplici

Con il rafforzamento delle misure di sicurezza, i criminali devono necessariamente migliorare la loro inventiva. La disponibilità di componenti utilizzabili per attacchi modulari nel mercato illegale consentirà a chi vuole realizzare attacchi informatici di combinare e rivisitare le tattiche e le tecnologie impiegate abitualmente per raggiungere nuovi obiettivi. Ecco come.

Intelligenza Artificiale per eludere i controlli : l’accessibilità a tecnologie quali l’intelligenza artificiale in modalità as-a-service consentirà ai criminali informatici di sviluppare attacchi con tecnologie sempre più sofisticate in grado di eludere i meccanismi di sorveglianza. Con l’intelligenza artificiale, i criminali informatici avranno la capacità di automatizzare la selezione dei target , di analizzare le vulnerabilità della rete e di valutare lo stato della sicurezza e la reattività degli ambienti infettati per evitare di essere scoperti prima di avanzare con le fasi successive degli attacchi.

: l’accessibilità a tecnologie quali l’intelligenza artificiale in modalità as-a-service consentirà ai criminali informatici di sviluppare attacchi con tecnologie sempre più sofisticate in grado di eludere i meccanismi di sorveglianza. Con l’intelligenza artificiale, , di analizzare le vulnerabilità della rete e di valutare lo stato della sicurezza e la reattività degli ambienti infettati per evitare di essere scoperti prima di avanzare con le fasi successive degli attacchi. Strategie Stato-nazione riproposte per estorsioni ai danni delle aziende : i software bot utilizzati per amplificare la messaggistica ingannevole sono già stati creati e sono disponibili per essere venduti illegalmente. Seguendo le orme delle note e recenti campagne nazionali per influenzare l’opinione pubblica, i criminali informatici ripropongono i bot e sfruttano i social media per estersioni ai danni delle aziende minacciando i loro marchi.

: i software bot utilizzati per amplificare la messaggistica ingannevole sono già stati creati e sono disponibili per essere venduti illegalmente. Seguendo le orme delle note e recenti campagne nazionali per influenzare l’opinione pubblica, i criminali informatici Minacce sinergiche sempre più forti per il successo degli attacchi: i criminali informatici evolveranno la loro strategia abituale incentrata sull’impiego di una singola minaccia, a favore della combinazione di diversi tipi di attacco per bypassare le difese. Ad esempio, combinando phishing, stegware e malware fileless possono mettere in atto un attacco con obiettivi multipli. Queste super minacce sinergiche lavoreranno insieme, mettendo in difficoltà il tradizionale panorama di difesa e complicando il processo di identificazione e contenimento dell’attacco.

Cloud, Home IoT e social media sotto attacco

Con l’accesso a tattiche e strategie sempre più efficaci, i criminali informatici avranno la capacità di concentrare i loro attacchi su obiettivi più ampi e complessi. Nel 2019 infatti, prenderanno di mira proprietà intellettuale, dispositivi IOT nelle abitazioni e informazioni personali, rispettivamente attraverso cloud, telefono cellulare e social media.