Sicurezza aziendale sempre più rivolta all’autenticazione biometrica

Molte organizzazioni si stanno allontanando dall’utilizzo del perimetro della rete come indicatore di affidabilità quando costruiscono e applicano le politiche di accesso per le app e altre risorse IT. Un numero crescente di aziende ha infatti iniziato a implementare soluzioni di autenticazione che eseguono verifiche di identità degli utenti e controlli di sicurezza del dispositivo per ogni tentativo di accesso indipendentemente dalla posizione dell’utente e i dati mostrano che stanno sempre più privilegiando l’autenticazione biometrica.

Il passaggio dall’infrastruttura IT in loco alle applicazioni e ai servizi ospitati nel cloud, unitamente alle policy BYOD (bring-your-own-device) e a un numero crescente di dipendenti in roaming, ha generato sfide importanti per i team di sicurezza IT aziendali nell’ultimo decennio. I primi tentativi di affrontare tali sfide hanno comportato l’uso di soluzioni VPN, NAC (Network Access Control) e MDM (Mobile Device Management) per garantire che i dispositivi utilizzati dai dipendenti remoti siano protetti prima di essere autorizzati nelle reti aziendali interne. Tuttavia, anche i portatori di minacce hanno evoluto le loro tecniche e il movimento dannoso all’interno delle reti aziendali è ormai una componente comune in molte violazioni della sicurezza.

Ciò significa che non è più sufficiente eseguire controlli di sicurezza del dispositivo sul perimetro della rete e quindi consentire a tali sistemi di connessione l’accesso illimitato a tutte le risorse. I dispositivi possono essere compromessi mentre sono già all’interno delle reti e le credenziali possono essere rubate in vari modi.

Verifica utenti e dispositivi

“Fondamentalmente abbiamo capito che non possiamo fidarci di tutto solo perché è all’interno del nostro firewall e solo perché è sulla nostra rete” afferma Wendy Nather, direttore dell’advisory CISO di Duo Security, un fornitore di soluzioni per l’autenticazione a più fattori (MFA) che ora fa parte di Cisco Systems. “Quindi la domanda diventa: di cosa ci fidiamo oggi e cosa dovremmo verificare più di tutto? La risposta è bisogna verificare gli utenti con più attenzione di quanto abbiamo fatto prima; dobbiamo verificare i loro dispositivi e dobbiamo farlo frequentemente (non solo una volta quando li facciamo entrare nel nostro firewall) in base alla sensibilità di quello a cui stanno ottenendo accesso”.

Duo definisce ciò come principio di sicurezza della rete zero-trust e si tratta di un approccio ispirato da precedenti tentativi di de-perimetrazione come quelli del Jericho Forum risalenti al 2004, dell’approccio di sicurezza della rete aziendale BeyondCorp pubblicato nel 2014 da Google e del modello Continuous Adaptive Risk and Trust Assessment (CARTA) di Gartner.

Naturalmente, i perimetri della rete aziendale non scompariranno presto e non è nemmeno necessario che ciò succeda. Ciò che cambia è che le politiche di sicurezza e i controlli di accesso vengono riorientati sull’identità dell’utente e del dispositivo, indipendentemente da dove si trovano quegli utenti e le risorse a cui accedono: nel cloud o on-premise, remoto o locale. E questo influenza anche il modo in cui viene eseguita l’autenticazione e quali metodi e dispositivi di verifica sono preferiti dalle organizzazioni.

Autenticazione biometrica in aumento

Il Duo Trusted Access Report 2019 pubblicato nei giorni scorsi mostra che il 77% dei dispositivi mobili utilizzati per accedere alle applicazioni aziendali ha dati biometrici configurati e che oltre due terzi degli utenti si autenticano utilizzando le applicazioni mobili basate su push piuttosto che metodi più tradizionali come telefonate e SMS. L’uso di codici di autenticazione inviati via SMS, che è ancora un metodo di autenticazione a due fattori ampiamente utilizzato per molti servizi online, è sceso infatti al solo 2,8% tra i clienti di Duo coinvolti nella ricerca.

Il report di Duo si basa su un’analisi di mezzo miliardo di richieste mensili di accesso utente da 24 milioni di dispositivi aziendali a oltre 1 milione di applicazioni e risorse aziendali sia in sede che nel cloud. I dati coprono 15.000 organizzazioni di tutti i segmenti industriali.

La società ha inoltre osservato un aumento del 7% del numero di dispositivi iOS utilizzati dai dipendenti aziendali anno su anno e un aumento del 2% nell’utilizzo dei dispositivi Android. Windows rimane il sistema operativo più comune visto sui dispositivi aziendali con il 47%, ma il suo utilizzo complessivo è in realtà diminuito dell’8% rispetto all’anno scorso. La buona notizia è che l’adozione di Windows 10 continua ad aumentare e ora rappresenta i due terzi di tutti i dispositivi endpoint Windows monitorati da Duo.

Quello che iOS, Android e Windows 10 hanno in comune è che supportano tutti una qualche forma di autenticazione basata su dati biometrici: i dispositivi Apple hanno Touch ID e Face ID, Android ha sensori di impronte digitali e Windows 10 ha Windows Hello.

Risposta zero-day

La verifica dell’identità e della sicurezza del dispositivo per ogni richiesta di autenticazione consente inoltre ai team di sicurezza IT di rispondere alle vulnerabilità note pubblicamente e costringere gli utenti ad applicare gli aggiornamenti di sicurezza più rapidamente. Un esempio di ciò è stata una vulnerabilità zero-day in Google Chrome che è stata annunciata alla fine di marzo.

Il giorno in cui la vulnerabilità è stata pubblicizzata, Duo ha osservato un picco del 79% nell’uso delle impostazioni di policy del browser non aggiornate nel suo prodotto. Ciò significa che i team di sicurezza IT hanno utilizzato questa impostazione di policy per rispondere a una minaccia alla sicurezza più rapidamente di quanto sarebbe stato altrimenti possibile attraverso i controlli di accesso alla rete.

Sulla base dei dati di Duo inoltre il browser che è più spesso obsoleto sui dispositivi degli utenti è Microsoft Edge con una percentuale del 73%, seguito da Mozilla Firefox con il 35%, Safari con il 23% e Chrome con il 15%. Per quanto riguarda i sistemi operativi, i dispositivi con Android sono quelli più obsoleti con un tasso del 58% rispetto ai dispositivi iOS al 38%.

L’uso della biometria come forma di autenticazione a due fattori e verifica dell’identità dell’utente non viene solo adottato nello spazio aziendale, ma viene anche spinto dalle autorità di regolamentazione in determinati settori. I nuovi requisiti di sicurezza e autenticazione per i pagamenti online ad esempio entreranno in vigore in Europa a settembre come parte della direttiva riveduta sui servizi di pagamento (PSD2), che impone agli istituti finanziari di verificare le transazioni di carte online con l’autenticazione a due fattori, ad esempio attraverso un’app su smartphone che supportano la verifica biometrica.