Come sfruttare gli analytics per gestire i problemi della supply chain

Le aziende si rivolgono sempre più a gli analytics per affrontare gli attuali problemi della supply chain. CIO ed esperti suggeriscono come sfruttare in modo efficace l'analisi dei dati

Le sfide globali della supply chain che hanno colpito le aziende di diversi settori nel corso del 2021 perdurano quest’anno. Una soluzione potenzialmente efficace per affrontare i problemi di domanda e offerta è sfruttare l’analisi dei dati.

In un recente report la società di consulenza KPMG indica i principali problemi che stanno interessando le supply chain. In primo luogo le continue interruzioni logistiche globali derivanti dalla pandemia di COVID-19 continuano ad avere un impatto su imprese e consumatori, poiché il flusso di merci nei mercati chiave è limitato dalla chiusura dei principali porti e aeroporti globali.

In secondo luogo KPMG rileva come le principali interruzioni logistiche creino un effetto a catena che si traduce nell’accumulo di merci nei magazzini. Supponendo che queste interruzioni diminuiscano e l’accesso al trasporto aereo e marittimo di merci torni ai livelli pre-pandemici, ci vorrà comunque tempo prima che le cose tornino alla normalità.

Altri fattori che contribuiscono ai problemi della catena di approvvigionamento includono i ritardi nella produzione, l’eccessiva dipendenza da un numero limitato di terze parti e la carenza del mercato del lavoro. Il report sottolinea inoltre che molte aziende stanno investendo in tecnologie per automatizzare i nodi chiave all’interno della supply chain.

Quest’anno assisteremo a un livello di investimento accelerato, secondo KPMG, poiché le aziende cercheranno di migliorare le capacità critiche di pianificazione della supply chain adottando abilitatori digitali più avanzati come la pianificazione cognitiva e l’analisi predittiva basata sull’intelligenza artificiale.

“La disponibilità di nuove tecnologie ha cambiato radicalmente il modo in cui operano le supply chain a livello globale”, afferma il report. “I consumatori stanno diventando più esigenti e questo sta portando le supply chain a cambiare ed evolversi a un ritmo più veloce. Le operazioni moderne si concentrano sulla tecnologia e sulle innovazioni e, di conseguenza, le supply chain stanno diventando più complesse”.

In che modo le organizzazioni possono utilizzare al meglio l’analisi dei dati per migliorare le proprie strategie di supply chain management (SCM)? Ecco i consigli degli esperti.

Trasformare i dati in informazioni utili e semplici

“La maggior parte delle aziende è sommersa da grandi volumi di dati, spesso archiviati in diversi sistemi e database”, afferma John Abel, CIO di Extreme Networks. “Le catene di approvvigionamento hanno l’ulteriore complessità di fonti di dati aggiuntive generate da partner distribuiti come operazioni di outsourcing, logistica e distribuzione”.

Molte aziende faticano a utilizzare questi dati per generare approfondimenti significativi al di là delle metriche di primo livello e delle statistiche descrittive. “Gli strumenti di analisi dei dati possono fornire informazioni più approfondite e utilizzabili, nonché migliorare l’accuratezza di tali informazioni”, sottolinea Abel.

Le basi per una strategia di analisi dei dati della supply chain di successo includono garantire che i dati interni ed esterni siano riuniti in un formato strutturato; concentrare i risultati dei dati dei progetti su quali azioni devono essere intraprese per spostare l’ago delle prestazioni; assicurarsi che i risultati siano semplici da capire.

“L’ultimo punto è uno dei più importanti”, dice Abel. “Spesso si è tentati di concentrarsi sul modello utilizzato piuttosto che sull’output“, poiché molti leader tecnologici cercano di includere l’IA nei loro processi. “Ma l’obiettivo più importante è concentrarsi sulla generazione di informazioni dettagliate che siano chiare, spiegabili e facili da assimilare agli utenti aziendali, non solo ai team di analisi”.

Qualsiasi report o dashboard condiviso con team interfunzionali deve essere in grado di raccontare una storia chiara e facilmente comprensibile. “Altrimenti, i vantaggi dell’analisi dei dati potrebbero essere oscurati dalla necessità di lunghe riunioni per spiegare perché sono preziosi”, afferma Abel.

Questo funziona anche al contrario. “Sebbene la maggior parte degli esperti di analisi dei dati non abbia una profonda conoscenza funzionale dei processi e dei sistemi aziendali che hanno prodotto tali dati, spesso ha un’ampia conoscenza dei processi e dei sistemi a monte e a valle”, spiega il CIO di Extreme Networks. “I progetti di analisi della supply chain di successo iniziano da una prospettiva ‘cosa ci dicono i dati’, ma poi si sovrappongono a una comprensione approfondita dei processi aziendali”.

Concentrare l’analisi sulle aree che fanno la differenza

I team della supply chain vengono inondati di dati come ordini dei clienti, informazioni sugli articoli, utilizzo delle apparecchiature e costi di trasporto in continua evoluzione.

“La chiave per costruire una supply chain di successo e incentrata sul cliente massimizzando l’efficienza operativa è utilizzare l’analisi giusta per prendere decisioni basate sui dati”, afferma Erik Singleton, esperto di supply chain globale presso la società di consulenza North Highland Worldwide Consulting.

Singleton suggerisce ai team responsabili della supply chain di concentrare le proprie analisi su tre aree principali.

La prima area è la pianificazione della domanda e il posizionamento dell’inventario. “Le organizzazioni raccolgono milioni di righe di dati transazionali, consentendo analisi approfondite sui modelli di acquisto dei clienti”, spiega Singleton. “Sfruttare questi dati per costruire un solido algoritmo di analisi per guidare il posizionamento delle scorte lungo tutta la catena di approvvigionamento garantisce che i prodotti siano nel posto giusto al momento giusto”. Le aziende dovrebbero concentrare le risorse analitiche sulla previsione dei modelli di domanda tra tipo di prodotto, canale di vendita e posizionamento geografico.

La seconda area è l’efficienza delle operazioni. I dati dei clienti e degli ordini consentono alle catene di approvvigionamento di massimizzare l’utilizzo delle risorse e della forza lavoro pianificando in modo efficiente le risorse per soddisfare i modelli di domanda fluttuanti. “La modifica dei programmi di lavoro per aumentare le risorse durante i picchi, abbinata alla pianificazione della manutenzione di attrezzature/risorse durante le valli, consente alle aziende di massimizzare l’efficienza e ridurre i costi operativi”, afferma Singleton.

La terza area è il processo decisionale del percorso di evasione degli ordini. “Oggi i clienti si aspettano che le supply chain siano più flessibili e incentrate sul cliente, con molteplici strade per i prodotti per raggiungere il cliente finale”, afferma Singleton. Le organizzazioni devono bilanciare una moltitudine di fattori, comprese le aspettative del servizio, i costi di trasporto e di evasione e i livelli di inventario, per determinare il metodo migliore per l’evasione degli ordini. “Sfruttare l’analisi per valutare i costi rispetto all’esperienza del cliente è fondamentale per mantenere la competitività”.

Sfruttare i dati in tempo reale per affrontare le interruzioni

Poiché sia le dimensioni che la complessità delle supply chain crescono a livello globale, sta diventando esponenzialmente più difficile gestire e rispondere alle fluttuazioni lungo la supply chain.

“Con i punti dati che cambiano rapidamente, l’analisi e il processo decisionale sono spesso basati su informazioni obsolete e ulteriormente esacerbati dal tempo necessario per analizzare efficacemente i dati”, afferma Abel. “Per risolvere questo problema i responsabili della supply chain devono sviluppare sistemi di pianificazione simultanea che ottimizzino domanda e offerta utilizzando analisi avanzate e visibilità in tempo reale lungo la catena di approvvigionamento”.

Storicamente gli aggiornamenti erano basati su un intervallo di tempo specifico e condivisi forse quotidianamente o ogni ora. “Ma oggi non basta”, dice Abel. “La domanda e l’offerta fluttuano costantemente, quindi è meglio avere integrazioni di sistema con i fornitori chiave per ottenere aggiornamenti in tempo reale”.

Se qualcosa cambia in un fornitore, le organizzazioni devono comprendere immediatamente il potenziale impatto in modo da poter elaborare piani alternativi per mantenere gli impegni nei confronti dei clienti. L’uso di analisi avanzate sui feed di dati in tempo reale consente a coloro che gestiscono la catena di approvvigionamento di modellare e valutare rapidamente l’impatto di potenziali interruzioni, in modo da poter pianificare ed eseguire le fluttuazioni della domanda, dell’offerta e dell’inventario.

“Queste informazioni possono essere utilizzate anche per comprendere i potenziali impatti dei vincoli della supply chain sulle previsioni dei ricavi”, aggiunge Abel. La visibilità quasi in tempo reale di dati come prenotazioni, spedizioni, livelli di inventario, impegni dei fornitori, sconti e opportunità di vendita in pipeline, nonché l’analisi in tempo reale di tali dati, è diventata fondamentale per la capacità di un’organizzazione di monitorare e gestire i previsioni ricavi.

Condividere con tutta l’azienda l’analisi della supply chain

La gestione della supply chain coinvolge molteplici aspetti dell’organizzazione, quindi le capacità di analisi devono essere condivise.

“Fate in modo che tutte le persone coinvolte nella supply chain possano ottenere facilmente i dati e gli strumenti di cui hanno bisogno”, afferma Arthur Hu, vicepresidente senior e CIO di Lenovo. “Per prima cosa è necessario abbattere eventuali ‘silos di informazioni’ e stabilire un sistema informativo end-to-end integrato”.

Significa anche sfruttare strumenti come l’apprendimento automatico e l’intelligenza artificiale per realizzare il pieno valore di un sistema così ricco di dati. “Quando questo tipo di sistema è in atto, manager e operatori a monte e a valle della supply chain possono ottimizzarne le prestazioni”, aggiunge Hu.

È importante anche sottolineare che i casi d’uso dell’analisi della supply chain non conoscono i confini dipartimentali. “I team tendono a concentrarsi sui dati che sono prontamente disponibili all’interno della loro organizzazione”, spiega Hu. “In tal modo, possono perdere altri dati necessari per ottenere informazioni dettagliate su un problema. In quanto piattaforma critica che tocca più parti dell’azienda, la supply chain deve essere gestita con una prospettiva olistica”.

Nella gestione della qualità del prodotto, per esempio, un team dovrebbe avere accesso non solo alla configurazione e alle metriche come “prodotto della fabbrica”, ma anche ai dati di sviluppo del prodotto, ai dati dei fornitori di componenti e ai dati di feedback dei clienti. Tutto questo insieme crea un’immagine multidimensionale di ciò che guida i risultati di qualità.

Garantendo che i leader aziendali a tutti i livelli dell’organizzazione abbiano accesso ai dati della supply chain e la capacità di interagire con essi, “le aziende possono prepararsi al successo e ottenere rendimenti a lungo termine che migliorano i loro profitti”, afferma Stanislav Tatarzuk, vicepresidente della pianificazione e previsione dell’inventario presso la società di e-commerce CarParts.com.

Le informazioni dettagliate sui dati “possono offrire diversi livelli di valore a diversi team e dipartimenti”, aggiunge Tatarzuk. “Per esempio, un team della logistica può utilizzare i dati per scoprire colli di bottiglia e aumentare l’efficienza all’interno del proprio magazzino o centro di distribuzione, mentre un dipartimento finanziario può esaminare gli stessi dati e identificare modi per ottimizzare i costi e ridurre le spese”.

Questo livello di condivisione delle conoscenze all’interno di un’organizzazione non solo riduce il rischio complessivo, ma consente anche di migliorare il processo decisionale e le prestazioni.