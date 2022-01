Le principali sfide che i responsabili IT dovranno affrontare nel 2022

Creare ambienti di lavoro ibridi e garantire le competenze necessarie per il successo futuro sono le priorità per i leader IT nei prossimi mesi

A prima vista, le sfida che i leader IT dovranno affrontare nel 2022 sembrano familiari: assumere e trattenere i migliori talenti, rafforzare la sicurezza e creare ambienti di lavoro ibridi sicuri e accessibili a tutti. Ma la pandemia in corso ha intensificato queste sfide.

Il gap delle competenze è stato esacerbato dal fenomeno della Great Resignation. Il supporto ai team distribuiti, una volta una priorità aziendale, è oggi una necessità. La protezione dei dispositivi mobili personali dei dipendenti e di altre apparecchiature per il lavoro a distanza ha acquisito importanza poiché il numero di questi dispositivi è salito in modo esponenziale con lo svuotamento degli uffici.

Insieme a queste preoccupazioni ne sono emerse di nuove, tra cui l’aumento del burnout causato dalla pandemia e la carenza di chip che guidano l’IT e l’industria nel suo insieme.

Abbiamo chiesto ad alcuni leader IT come intendono affrontare le loro maggiori preoccupazioni nel 2022. Ecco le loro risposte.

Competizione per i talenti

La principale sfida che i CIO ritengono di dover affrontare nel 2022 è trovare ottimo personale IT. Dan Zimmerman, CIO e chief product officer di TreviPay, afferma che, nei prossimi mesi, la concorrenza per i migliori talenti sarà feroce. E mentre la forza lavoro distribuita ha ampliato il pool di talenti, non si trovano abbastanza persone con le competenze necessarie.

“La pandemia ha spinto molte persone a rivalutare i loro percorsi di carriera”, dice Zimmerman. “Pur bilanciando i costi per attrarre i migliori talenti, riconosciamo anche che molti lavoratori desiderano essere in presenza o che gli venga offerta una soluzione di lavoro ibrida. Ciò significa che i nostri uffici devono ospitare più tipi di lavoratori, prevedendo per esempio funzionalità di videoconferenza in ogni sala riunioni, e i nostri annunci di lavoro mostreranno questo tipo di flessibilità. Sarà importante ascoltare e raccogliere feedback su cosa funziona e cosa no, poiché stiamo tutti imparando man mano che procediamo”.

Ginna Raahauge, CIO di Zayo, ritiene che sia sempre più difficile raggiungere coloro che hanno competenze tecniche per guidare la trasformazione digitale. Nel frattempo, durante la pandemia, la necessità di tali competenze è cresciuta.

“I lavoratori tecnicamente qualificati che hanno esperienza con ambienti cloud, apprendimento automatico, scienza dei dati e software sono sempre stati richiesti dalle aziende tecnologiche, ma ora queste competenze sono richieste in quasi tutte le aziende, creando una maggiore concorrenza per ottenere analisti di dati, ingegneri del software e sviluppatori di prim’ordine”, afferma. “Oltre alla richiesta di talenti tecnologici, al momento c’è anche una carenza generale di candidati di qualità in molti settori, a causa della tendenza delle ‘grandi dimissioni’. Non avere le persone giuste mette sotto pressione la velocità con cui un’azienda può muoversi indipendentemente dal fatto che abbia il budget. Se non hai i talenti, non puoi fare ciò a cui dai la priorità”.

Disallineamento delle competenze

La maggior parte dei leader aziendali vede un “disallineamento tra le competenze dei propri attuali dipendenti e le aree chiave necessarie per il successo nei prossimi tre o cinque anni, come la scienza dei dati, la trasformazione digitale e l’innovazione“, afferma Suneet Dua, products and technology chief growth officer presso PwC USA.

“Questo rappresenta una sfida unica per tutte le aziende, poiché dobbiamo impegnarci per garantire che la nostra forza lavoro abbia le competenze necessarie per portare l’azienda dove deve andare”, afferma Dua. “Inoltre, le opzioni di lavoro flessibile hanno aumentato la necessità di adottare la trasformazione digitale e di attrarre e trattenere i talenti chiave, poiché i lavoratori hanno bisogno di competenze digitali per eccellere in ambienti di lavoro ibridi o remoti”.

Mark Schlesinger, membro tecnico senior di Broadridge, afferma che la carenza di talenti evidenzia la necessità di potenziare il personale attuale.

“Con le recenti tendenze verso tassi di abbandono più elevati, la maggior parte delle aziende non può permettersi di tenere il passo con l’aumento delle retribuzioni”, afferma Schlesinger. “Molti leader IT continueranno a lottare per ricoprire posizioni tecnologiche chiave. Ciò porterà a un duplice approccio di acquisizione di talenti esterni, dove ci sono veri gap di conoscenze, e di miglioramento e riqualificazione delle competenze dei team esistenti. Questa strategia dovrebbe aiutare a ridurre il gap e, se presentata in modo appropriato, cambierà le dinamiche di attrazione di nuovi talenti”.

Mantenimento di ambienti di lavoro ibridi

Raahauge di Zayo si sta confrontando con altri CIO per capire come sarà l’ambiente di lavoro ibrido del prossimo futuro. Un punto dolente è l’affidabilità degli strumenti audio e video, sia in ufficio che a casa dei dipendenti.

“Gli strumenti audiovisivi sono un enigma costante per il CIO perché presentano una serie di problemi di compatibilità dei costi, latenza e affidabilità della rete”, afferma. “I timori sono che questi strumenti, all’interno degli uffici, non siano stati utilizzati per quasi due anni e, d’altro canto, che non ci sia uno standard per chi si connette da casa. Se le aziende non hanno investito in soluzioni in grado di fornire un ambiente di conferenza coerente e affidabile che colleghi senza problemi i lavoratori da sedi dislocate, il ritorno al lavoro non sarà molto agevole”.

L’azienda di Raahauge sta esaminando le esigenze dei lavoratori in ufficio e di coloro che lavorano da remoto per sviluppare un’infrastruttura audio/video affidabile. Ciò include docking station per PC, illuminazione e telecamere che creano un ambiente professionale a casa.

“Quando si tratta degli strumenti di videoconferenza stessi, molti si rivolgono a servizi as-a-service per fornire un’opzione più solida e all-in-one per risolvere molte esigenze della forza lavoro distribuita: messaggistica, conferenze, processi aziendali, chiamate e altro ancora”, afferma. “Stiamo valutando anche noi queste opzioni, ma funzionano bene solo su architetture e infrastrutture con un design solido. Sarà un’area su cui dovremo lavorare”.

Per questo, le aziende che hanno investito in un’architettura ben progettata per ambienti di lavoro ibridi saranno meglio posizionate rispetto ai loro concorrenti.

Hazim Macky, vicepresidente dell’ingegneria di Coinme, afferma che la sua azienda si sta orientando verso un approccio “remote-first”, offrendo al contempo una postazione fisica per i dipendenti che la richiedono, principalmente in spazi di co-working condivisi.

“Il modo in cui svolgiamo la nostra attività e il modo in cui i dipendenti collaborano per svolgere le loro funzioni lavorative sta plasmando la nostra cultura”, afferma Macky. “Dal punto di vista tecnologico, la creazione di sistemi e piattaforme software per consentire collaborazione e comunicazione efficaci è stata la priorità e continuerà a esserlo nei prossimi mesi”.

Per supportare questo cambiamento, “i processi di Coinme sono stati trasformati per essere principalmente digitali e abilitati per il cloud”, spiega Macky. “Sebbene il lavoro a distanza presenti alcune sfide con le tecnologie disponibili, l’uso diffuso di connettività ad alta velocità e strumenti basati su cloud, i pro superano i contro”.

Lotta al cybercrime

Gli esperti prevedono prevedono che gli attacchi informatici continueranno ad aumentere in numero e in sofisticazione nei prossimi mesi. Per questo Rich Murr, CIO di Epicor, sta cercando i partner giusti per combattere le minacce.

“La lotta contro i criminali informatici richiede un miglioramento continuo e rigoroso delle capacità di sicurezza informatica”, afferma Murr. “Cerchiamo sempre più fornitori di sicurezza di terze parti per supportare i nostri sforzi”.

Chris Conry, CIO di Fuze, vede anche la necessità per i team IT di integrare i servizi dei partner che monitoreranno costantemente le attività sospette per scoprire tempestivamente minacce alle risorse aziendali.

“Questo è fondamentale all’interno delle reti mobili aziendali, soprattutto perché i malintenzionati pongono maggiore interesse ed enfasi nel prendere di mira il settore delle telecomunicazioni. Inoltre, un numero maggiore di lavoratori conduce attività quotidiane sui propri dispositivi mobili all’interno del modello di lavoro ibrido”, afferma Conry . “Questa strategia di monitoraggio proattivo alleggerirà il carico sui team IT e di sicurezza risolvendo potenziali problemi prima che si trasformino in violazioni e risolverà anche le lacune nella sicurezza presenti all’interno degli ambienti di lavoro ibridi”.

E mentre è difficile sopravvalutare la minaccia degli attacchi informatici Tommy Gardner, CTO di HP Federal, riconosce la tensione tra l’implementazione delle migliori misure di sicurezza possibili e il mantenimento di un budget ragionevole.

“Il ransomware continuerà a essere il più grande problema di sicurezza nel 2022 e le organizzazioni devono migliorare continuamente la sicurezza dei propri dispositivi e reti per mantenere le proprie organizzazioni al sicuro”, afferma Gardner. “I CIO e i leader IT devono far presente alla C-suite e ai decisori interni che investire nella sicurezza è la massima priorità. Devono spiegare che investire in nuovi strumenti di automazione che utilizzano funzionalità di intelligenza artificiale e ML per il monitoraggio in tempo reale può aiutare a ridurre al minimo il rischio di ransomware. Altrettanto importante è informare i decisori sul rischio che si assume l’organizzazione se la sicurezza non è prioritaria o se i framework di gestione del rischio non vengono seguiti”.

Carenze nelle forniture tecnologiche

Come molte altre, l’azienda di Prasad Ramakrishnan, CIO e CISO di Freshworks, sta lavorando per affrontare le ricadute della carenza globale di microchip che sta colpendo la maggior parte dei settori.

“Le sfide della supply chain per l’hardware e le apparecchiature IT sono reali”, afferma Ramakrishnan. “I nostri team stanno elaborando strategie per mitigare eventuali blocchi che potremmo dover affrontare nel 2022 a causa della carenza di forniture. Siamo sempre alla ricerca di soluzioni alternative, riducendo al minimo il consumo di chip e monitorando la disponibilità”.

Burnout

Le richieste ai team IT hanno provocato un aumento del burnout tra i dipendenti, “poiché i budget non sono cresciuti in proporzione all’aumento del carico di lavoro”, afferma Malcolm Ross, vicepresidente della strategia di prodotto e vice CTO di Appian.

“Queste sfide continueranno a determinare il modo in cui i leader IT svolgeranno il loro ruolo, e il loro grado di successo, nel corso dell’anno”, sottolinea Ross. “Il vero problema è il disallineamento tra i responsabili delle decisioni aziendali e i leader IT e, per risolverlo, è necessario un cambiamento organizzativo sistematico”.

Per mantenere coinvolti i suoi dipendenti, Ramakrishnan di Freshworks afferma che l’azienda si sta orientando verso la formazione incrociata.

“Ruotiamo i ruoli all’interno del dipartimento”, afferma. “La rotazione del lavoro consente ai nostri dipendenti di intraprendere nuovi progetti, lavorare con nuovi membri del team, affrontare nuove sfide e apprendere nuove competenze. È incredibilmente importante conservare il talento che già abbiamo e facciamo tutto il possibile affinché i nostri dipendenti siano più felici”.

Ramakrishnan si concentra anche sulla fornitura di strumenti di lavoro che offrano la stessa facilità d’uso della tecnologia consumer.

“Siamo nell’età dell’oro della semplicità della tecnologia consumer e i dipendenti si aspettano di vedere nel luogo di lavoro la stessa semplicità, gratificazione immediata e autonomia che sperimentano nella vita privata”, afferma. “La continua implementazione di strumenti RPA, bot e applicazioni intelligenti è la posta in gioco per le aziende che vogliono mantenere felici i propri dipendenti e ridurre al minimo la frustrazione e le conseguenti dimissioni”.

Guidare il cambiamento

“La parte difficile della trasformazione digitale non è la tecnologia ma la gestione del cambiamento, soprattutto in tempi incerti”, afferma Aref Matin, CTO di Wiley.

“La trasformazione è difficile e richiede molto impegno, pianificazione ed esecuzione”, concorda Matin. “L’aspetto tecnologico è spesso la parte facile del progetto. Quando hai persone abituate a un sistema o a un processo specifico, la transizione è spesso difficile”.

Il consiglio di Matin è concentrarsi sulle persone coinvolte nel processo e sulle loro diverse prospettive. “Quando mi occupo di cambiamenti su larga scala all’interno dell’organizzazione, attribuisco la stessa priorità all’empatia e ai risultati”, afferma. “Questo equilibrio è fondamentale. Come organizzazione, abbiamo creato una cultura incentrata sul supporto dei nostri dipendenti. Dobbiamo ascoltare ed essere aperti a una varietà di preoccupazioni e bisogni, che non possono essere sottovalutati. E dobbiamo anche concentrarci sui risultati per guidare i cambiamenti, produrre risultati di successo e ridurre al minimo le interruzioni del business. E’ difficile prevedere quanto tempo richiede il cambiamento, ma i leader IT devono concentrarsi sulle persone per realizzare cambiamenti sostanziali per l’azienda”.