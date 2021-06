Sempre più leader IT puntano tutto sul cloud computing

Un numero crescente di leader IT sta impegnando la maggior parte se non tutto l'IT nel cloud per migliorare la sicurezza, la flessibilità e l'agilità e per consentire ai team di concentrarsi sull'innovazione e migliorare i servizi IT.

Dopo quasi due secoli di attività nella costruzione di barche, Brunswick ha trascorso questa primavera preparandosi per un diverso tipo di varo. La società con sede a Mettawa, in Illinois, si è infatti preparata per il rilascio di giugno di due nuove app mobili. La prima app ha lo scopo di aiutare i nuovi clienti a conoscere le loro barche; la seconda crea un’esperienza simile a un club nautico per i suoi utenti del mercato europeo.

Queste app fanno avanzare il portafoglio di prodotti digitali dell’azienda e dimostrano come l’azienda stia tracciando una strategia di successo mentre si avvia al suo terzo secolo di attività sfruttando la potenza del cloud computing. “Con il passaggio al cloud, siamo in una posizione migliore per fornire prodotti digitali e farli maturare in modo molto più agile” afferma Mike Adams, CIO di Brunswick.

I CIO stanno passando al cloud da più di un decennio, ritenendolo fondamentale per il successo nell’era digitale. E un numero crescente di leader IT sta raggiungendo l’apice del proprio percorso di cloud computing avendo la maggior parte o la totalità dell’IT in esecuzione nel cloud.

Ma raggiungere quel livello di adozione non è il vero premio, anche se è l’obiettivo che alcuni CIO mirano a raggiungere. Leader IT con anni di esperienza alle spalle affermano che il vero obiettivo è sapere come utilizzare il cloud nella sua massima misura per supportare le innovazioni digitali che porteranno la loro azienda nel futuro.

Il cloud prima di tutto

Brunswick ha ora circa il 90% dei suoi sistemi in esecuzione nel cloud con una combinazione di IaaS, PaaS e SaaS. Ha perso i suoi due data center globali e gran parte del restante 10% del software on-premise dell’azienda passerà al cloud nei prossimi anni. Come altre aziende, Brunswick ha visto il passaggio al cloud come un viaggio, spalmando il lavoro di migrazione su diversi anni. La sua strategia cloud prevedeva la modernizzazione delle applicazioni e lo spostamento di alcune funzionalità esistenti nel cloud, con i team che tornavano in seguito per ottimizzarle o modernizzarle.

Ma Adams si è anche concentrato sul far pensare e lavorare in modo diverso l’IT e il resto dell’azienda, adottando, ad esempio, pratiche di sviluppo agili abilitate dal cloud e la capacità di fornire le risorse necessarie in pochi minuti. “Non è sufficiente prendere semplicemente ciò che avete fatto on-premise e spostare il vostro modello nel cloud. Si tratta davvero di sviluppare funzionalità cloud-native”, spiega Adams.

Adams afferma che i vantaggi aziendali portati dal cloud sono numerosi, tra cui una maggiore sicurezza IT, un profilo di continuità aziendale migliorato e una spesa più efficiente, grazie a esborsi di capitale ridotti e pagamenti basati sul consumo effettivo dei servizi. Il passaggio totale di Brunswick a una strategia cloud-native ha anche migliorato l’agilità e la reattività alle esigenze aziendali, con i team liberi di concentrarsi maggiormente sull’innovazione e sulla fornitura di nuove funzionalità invece di mantenere l’infrastruttura che li gestisce.

Ciò a sua volta ha consentito a Brunswick di lanciare non solo le sue due nuove app mobili, ma anche altre funzionalità digitali, inclusa la sua piattaforma Boateka rivolta ai consumatori per l’acquisto e la vendita di barche usate. “Siamo stati in grado di riposizionare i nostri investimenti per supportare ciò che conta di più nel business”, afferma Adams. “Possiamo concentrarci sulla differenziazione e sull’innovazione”.

Picchi di adozione del cloud

L’appetito dell’IT per il cloud non sta rallentando, anche dopo oltre un decennio di adozione. La società di ricerca Gartner ha previsto che la spesa degli utenti finali in tutto il mondo per i servizi cloud pubblici crescerà del 23,1% nel 2021 per un totale di 332,3 miliardi di dollari; un aumento significativo rispetto ai 270 miliardi di dollari spesi nel 2020, un anno in cui le aziende hanno aumentato l’utilizzo del cloud soprattutto a causa della pandemia.

Vince Kellen, CIO dell’Università della California di San Diego, è tra i dirigenti IT che alimentano questa spesa per il cloud in continua crescita. Quando Kellen ha iniziato a frequentare l’università cinque anni fa, ha trovato un’organizzazione che aveva tutti i suoi sistemi di gestione e contabilità in esecuzione su un mainframe. Kellen ha deciso di cambiare scegliendo una strategia cloud-first.

Ha così intrapreso uno sforzo di modernizzazione, con una strategia di rinnovamento del sistema aziendale che ha coinvolto sia SaaS che IaaS. Il percorso verso il cloud della UC San Diego è completato per circa l’85%. L’università ha circa 25 sistemi nel cloud, con la sua ultima applicazione on-premise che verrà migrata entro i prossimi due anni. Kellen ha chiuso un data center e ne ha ancora un altro in funzione.

È stata un’impresa notevole, per la quale Kellen ha adottato un approccio incrementale. “L’abbiamo fatto in piccoli pezzi, con un orizzonte temporale breve per ogni pezzo in modo da mantenere i nostri team concentrati. Kellen ha incontrato anche delle difficoltà, come far lavorare in modo diverso il suo reparto IT e supportare i team business mentre questi si adeguavano ai cambiamenti di processo che accompagnano gli aggiornamenti del software.

Oggi Kellen continua a scolpire la sua strategia cloud. Lavora con i fornitori per evitare il lock-in, monitora le relazioni per assicurarsi che i suoi interessi e gli interessi dei fornitori rimangano allineati e il suo team IT ora utilizza container e altri approcci cloud-native.

Questo lavoro ha prodotto risultati tangibili: maggiore agilità, elasticità e sicurezza: vantaggi che la maggior parte dei leader IT cita nel passaggio al cloud. L’elevato livello di adozione del cloud da parte dell’università ha inoltre consentito di supportare l’accesso remoto su larga scala durante la pandemia.

Andare all-in sul cloud ha infine prodotto quello che Kellen considera il più grande vantaggio: la fine della gestione del debito tecnico, non solo momentaneamente, ma anche per il futuro. “Con il cloud, il debito tecnico è ora una responsabilità condivisa: paghiamo affinché il provider si occupi di questo debito. La domanda che mi farei è: chi è più bravo a gestire il debito tecnico: quelle società o noi? Saranno quelle società”.

Ciò consente a Kellen e al suo team di concentrarsi su iniziative che supportano direttamente la missione dell’università, come lo sviluppo di un programma di analisi e dati più maturo. “Per me il cloud è una transizione necessaria e definitiva che quasi tutte le organizzazioni a un certo punto faranno”.

Il cloud come imperativo

Altri hanno una visione simile del futuro dell’IT nel cloud. “Il passaggio al cloud è un imperativo per quasi tutte le aziende” afferma Prasad Sankaran, partner della società di consulenza gestionale Bain & Co.

La flessibilità e la scalabilità sono solo l’inizio dei vantaggi che le aziende possono trarre dal cloud, afferma Sankaran. In effetti, la capacità del cloud di abilitare l’automazione, l’accesso remoto, la resilienza dei sistemi, gli impegni digitali e l’innovazione è ora il grande driver per la sua adozione.

Il CIO della DeVry University, Chris Campbell, è d’accordo e anche lui è andato all-in con il cloud. DeVry ha un mix di soluzioni SaaS, IaaS e PaaS e ha spostato i suoi ultimi sistemi on-premise nel cloud lo scorso mese, con l’intenzione di disattivare ora il suo data center.

Campbell afferma che la chiave per spostare con successo tutto nel cloud è gestire le modifiche ai processi del flusso di lavoro sul lato business e i miglioramenti dei processi che derivano dal cambiamento. “Il viaggio verso il cloud non è un progetto IT. È un progetto che coinvolge tutta l’azienda. La leadership tecnologica e il team tecnologico devono andare fianco a fianco con il team business. In caso contrario, è probabile che non otterrete tutti i possibili vantaggi dal vostro viaggio nel cloud”.

Campbell ha lavorato a stretto contatto con altri dirigenti della C-suite per identificare come le nuove funzionalità abilitate per il cloud, tra cui automazione e analisi dati, possano aiutare i dipendenti a svolglere il proprio lavoro in modo più rapido, efficace ed efficiente.

“Il cloud ci consente di porre maggiormente l’accento sui processi e sulle capacità business. Pensiamo meno all’hardware che dobbiamo collegare e alla gestione di tali relazioni, in modo da poter dedicare più energia a consentire risultati migliori per i nostri studenti”.

Cloud intelligente

Nonostante la continua spinta in molti shop IT per l’adozione del cloud su vasta scala, sia i dirigenti tecnologici esperti che i leader gestionali avvertono che i CIO, i loro colleghi di livello dirigenziale e i loro team tecnici dovrebbero avere una strategia più sfumata che affronti non solo la modernizzazione delle applicazioni, ma anche esigenze di miglioramento dei processi e opzioni on-premise.

“Non so se sia necessariamente migliore o super realistico pensare che la chiusura di tutti i data center vi renderà automaticamente migliori” afferma Bill Martorelli, analista di Forrester Research. “Sì, è bello passare al cloud, ma non deve essere tutto o niente. E per alcuni settori non è vantaggioso puntare tutto sul cloud”.

Questo approccio viene chiamato anche “cloud smart”, formula che sottolinea la necessità di considerare le circostanze individuali dell’organizzazione, come i requisiti normativi e gli obiettivi strategici, quando si decide se, quando e come passare al cloud. Al contrario, un approccio cloud-first pone il passaggio al cloud e la modernizzazione al di sopra di altre considerazioni. In un rapporto del 2020, Gartner ha previsto che entro il 2023 oltre il 60% delle organizzazioni che hanno adottato una policy cloud-first la sostituirà con una strategia cloud-smart.

Tod Huber, che in qualità di CTO della contea di Milwaukee nel Wisconsin gestisce le sue operazioni IT, segue una politica cloud-smart. “Stiamo utilizzando qualsiasi cloud abbia senso”, afferma Huber, aggiungendo che la contea utilizza un mix di cloud privato e pubblico, nonché prodotti SaaS.

La contea ha intrapreso il suo viaggio nel cloud dal 2014, quando è passata a Microsoft Office 365. Il suo team IT da allora ha aggiunto altri servizi in abbonamento basati su cloud e spostato alcuni sistemi in AWS o Azure. L’IT ha anche chiuso i suoi due data center dopo essere passato a un cloud privato ospitato da OneNeck IT Solutions. La contea ora ha solo il suo servizio telefonico VoIP lasciato in sede e anche questo passerà al cloud privato nel 2022.

Huber afferma che il cloud ha portato maggiore flessibilità, scalabilità e velocità al suo team IT, nonché alle operazioni della contea in generale. Ha consentito la modernizzazione dei sistemi e ridotto i rischi. Il cloud ha inoltre permesso al suo team IT di allontanarsi dal lavoro delle operazioni del data center e di concentrarsi sul miglioramento dell’erogazione dei servizi IT e sulla maturazione delle operazioni ITIL (Information Technology Infrastructure Library).

Guardando al futuro, Huber afferma che continuerà a utilizzare un mix di cloud pubblico e privato in piena mentalità cloud-smart, optando per soluzioni che gli consentano di massimizzare la capacità del suo team IT di fornire valore aziendale e ridurre al minimo il tempo per la gestione del data center.

“Il nostro business driver è stato trovare partner per sfruttare e aumentare il nostro personale”, afferma. “Paghiamo i fornitori per le operazioni quotidiane, come il mantenimento dell’infrastruttura, il ripristino di emergenza, gli aggiornamenti, le patch e le correzioni e quindi possiamo concentrarci sulla fornitura di valore ai nostri clienti”.