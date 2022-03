I sei segreti per una strategia cloud-first di successo

Le strategie cloud odierne ruotano attorno a due poli distinti: l’approccio lift and shift, in cui le applicazioni e i dati associati vengono spostati nel cloud senza essere riprogettati, e l’approccio cloud-first, in cui le applicazioni vengono sviluppate o riprogettate specificamente per il cloud. Di gran lunga l’approccio più rapido è il primo, afferma Matthew Hon, CTO per il settore pubblico presso la società di servizi tecnologici Fujitsu Americas, poiché la riscrittura delle applicazioni per il cloud potrebbe richiedere più di due anni per essere completata.

Ma se le aziende vogliono promuovere nuove funzionalità come la centralità del cliente o sfruttare appieno ciò che offre il cloud, vale la pena passare al cloud-first, noto anche come cloud-native, afferma Hon. “Le aziende devono sedersi e guardare le applicazioni e l’infrastruttura per valutare quale dovrebbe essere la strategia generale e capire perché vogliono passare a un modello cloud-first”.

Naturalmente, molte aziende scelgono di adottare entrambi i metodi, afferma Nicholas Merizzi di Deloitte Consulting. “Alcuni clienti considerano l’approccio “lift and shift and optimize” come un percorso praticabile per portare prima i propri sviluppatori e ambienti nel cloud e quindi ottimizzare il tutto una volta che vi operano all’interno”.

Affinché le organizzazioni forniscano un vantaggio competitivo attraverso tecnologie dirompenti come il cloud, “in genere sono necessari approcci che vanno oltre il tradizionale lift and shift dei sistemi legacy”, afferma Merizzi. “La richiesta di elevata agilità e time-to-market sta creando un motivo convincente per la trasformazione di parti critiche dei loro portafogli in un form-factor più cloud-native”.

Indipendentemente dal fatto che la vostra organizzazione stia diventando completamente cloud-native o stia adottando un approccio misto, sono necessari i seguenti cambiamenti strategici per il successo del cloud-first.

Abbracciare i principi cloud-native

Quando cercano di trasferire grandi porzioni dei loro portafogli di applicazioni a un modello cloud-first, le organizzazioni dovrebbero assicurarsi che i loro sviluppatori adottino principi cloud-nativeben definiti, afferma Brian Campbell di Deloitte, incluso l’uso di API, microservizi e una moderna architettura dei dati. “Questi sono solo alcuni dei principi che devono guidare gli sviluppatori in questo viaggio”.

Passare al cloud significa anche creare applicazioni altamente resilienti, afferma Campbell. “Individuare l’osservabilità nel cloud, adottare e ridimensionare le capacità SRE (Site Reliability Engineering) e garantire che i test di resilienza adeguati siano completati sono tutte pratiche fondamentali per soddisfare le aspettative di disponibilità dell’utente finale”.

E, naturalmente, le questione legate al lato umano sono una parte importante del diventare caloud-native. “La creazione, la distribuzione e la manutenzione di applicazioni nel cloud utilizzando tecnologie cloud-native richiedono competenze diverse rispetto a quelle equivalenti in un data center”, afferma Campbell. “C’è un notevole divario di talenti nel settore in questo momento, quindi il miglioramento delle competenze, la riqualificazione e l’assunzione sono elementi essenziali per il successo di un’iniziativa cloud-first”.

Cambiare la mentalità organizzativa

Se un’organizzazione prevede di adottare un modello cloud-first, dovrebbe adottare quella cloud-native come cultura organizzativa per realizzare il pieno potenziale di tale modello, afferma Alfredo Rubina, vicepresidente finanziario presso la società di consulenza digitale e servizi di consulenza SoftServe.

“Il cloud-native è molto più di una semplice tecnologia”, afferma Rubina. “Le aziende devono cambiare radicalmente la mentalità dallo sviluppo tradizionale a cascata verso principi di sviluppo più agili come il modello DevOps e l’automazione. Il cloud-native deve essere un approccio strategico; deve essere guidato dal top management in quanto è una risposta a un’ampia gamma di esigenze aziendali. E queste devono essere ben definite e implementate dall’alta dirigenza. Riguardano infatti i cambiamenti nel modello di business, l’ingresso in nuovi mercati, la capacità di adattarsi rapidamente per creare prodotti e servizi innovativi e ridurre drasticamente il time to market”.

Sviluppare un centro cloud di eccellenza

A questo punto, molte organizzazioni potrebbero aver già creato un centro di eccellenza cloud (CoE) per evidenziare ciò che funziona ed evitare ciò che non funziona. Se non l’hanno fatto, dovrebbero. Un CoE cloud è responsabile di attività come lo sviluppo di un framework per le operazioni cloud dell’organizzazione.

La società di ricerca Gartner ha affermato che un centro di eccellenza nel cloud “è essenziale per guidare la trasformazione basata sul cloud”. Un CoE cloud svolge un ruolo consultivo per l’IT centrale, l’IT delle business unit e i consumatori di servizi cloud e supporta funzioni tra cui l’impostazione di criteri cloud, la guida nella selezione dei fornitori di servizi e il posizionamento del carico di lavoro.

Con un CoE cloud, “potete guardare al vostro ambiente IT, alle persone e alle competenze che avete nella vostra organizzazione”, afferma Hon. “Quindi, se potete creare team agili che includono sicurezza, supporto dell’infrastruttura e sviluppo nei team giusti, avete una visione completa di ciò che è necessario per la gestione IT nel nuovo mondo”. Le organizzazioni possono utilizzare il CoE cloud per aiutare vari gruppi a sfruttare le funzionalità incluse nei servizi cloud che altri nell’azienda stanno già utilizzando, come i servizi di backup e il ripristino di emergenza.

Costruire una tabella di marcia realistica e un piano di skill infallibile

Dall’inizio della pandemia è sembrato che ogni organizzazione si fosse precipitata a capofitto nel cloud e, in molti casi, è esattamente quello che è successo. Questa è probabilmente una ricetta per il fallimento, perché significa impegnarsi troppo subito senza un piano a lungo termine supportato dal giusto insieme di abilità per portarlo a termine.

“Valutate quale approccio state adottando (multicloud, ibrido, containerizzazione) e assicuratevi di fare le cose pezzo per pezzo”, afferma Hon. “In questo modo, potete costruire il giusto set di skill e mettere in campo i team giusti. Scegliete una piattaforma alla volta e migliorate le skill dei vostri team basandovi su di essa”.

Le skill devono inoltre cambiare per supportare le applicazioni nel cloud. “I vostri dipendenti potrebbero non essere a conoscenza di tutte le funzionalità integrate nella piattaforma cloud o potrebbero sentirsi più a loro agio con i set di strumenti esistenti, il che potrebbe causare qualche esitazione iniziale”. Non è possibile trasformare semplicemente un team IT esistente in un team esperto di cloud, aggiunge Rubina. “Sono necessarie nuove competenze e idee dall’esterno. La chiave del successo è trovare il giusto mix di competenze.”

Determinate una struttura dei costi che funzioni

Il consenso generale nel mercato, alimentato in gran parte dai fornitori di servizi cloud, è che il cloud può far risparmiare un sacco di soldi alle organizzazioni. Sicuramente ci sono molti risparmi che si possono ottenere riducendo le spese in conto capitale, i costi di manutenzione e così via. Ma ciò non significa che le organizzazioni IT debbano presumere di non pensare a quanto costano i servizi cloud.

“Decidete se utilizzerete una struttura a costi fissi flessibile per il cloud”, afferma Hon. “E tenete presente presente la stagionalità, ovvero quanto spesso scalate le attività verso l’alto e verso il basso. La creazione di modelli di costo è fondamentale per creare un budget”.

Con un data center tradizionale, le aziende acquistano e installano hardware pensando ai picchi di carico di lavoro, afferma Hon. Con il cloud, “non dovete più farlo perché potete scalare a seconda del carico di lavoro che avete, aumentandolo o diminuendolo a seconda della necessità del momento. Se lo ridimensionate per i picchi nello stesso modo in cui lo facevate nel vostro data center, finirete per pagare di più di quello che state pagando per il vostro data center”.

Non risparmiate sulla sicurezza

Qualsiasi migrazione al cloud, che si tratti di un passaggio di consegne o di una prima trasformazione del cloud, deve includere un piano per garantire la sicurezza informatica. Questo perché molte delle minacce che le organizzazioni devono affrontare oggi sono legate al cloud e all’accesso alle risorse IT basate sul cloud.

Le aziende devono prendere in considerazione soluzioni come il Cloud Security Posture Management (CSPM), che automatizza l’identificazione e la correzione dei rischi tramite software come servizio (SaaS), piattaforma come servizio (PaaS) e infrastruttura come servizio (IaaS). Potete sfruttare gli strumenti CSPM per la risposta agli incidenti, la valutazione e la gestione dei rischi, il monitoraggio della conformità e altre funzioni di sicurezza del cloud.

“Il passaggio a un approccio alla sicurezza incentrato sul cloud è necessario”, conclude Rubina. “Le aziende devono garantire che tutti gli aspetti della sicurezza siano coperti, dall’identificazione, autorizzazione e autenticazione degli utenti fino alla crittografia di dati e reti. Prima di adottare un approccio cloud-native, è importante identificare i rischi coinvolti”.