Secondo le ultime previsioni di Gartner a fine 2017 la spesa IT globale raggiungerà un valore di 3,47 trilioni di dollari, ovvero il 2,4% in più rispetto al 2016 e l’1% in più rispetto alle precedenti stime di Gartner. Tra le categorie di spesa prese in esame per il Gartner Worldwide IT Spending Forecast il primo posto come spesa totale è occupato dai servizi di comunicazione, con 1,378 trilioni di dollari e una crescita anno su anno dello 0,3%.

Seguono i servizi IT con 922 miliardi di dollari e una crescita sul 2016 del 3,1%, mentre il terzo posto è occupato dai dispositivi (PC, tablet, ultramobile, smartphone) con 654 miliardi di dollari, in netta crescita anno su anno (+3,8%) dopo che nel 2016 questo settore era calato di oltre due punti percentuali sul 2015.

Il software enterprise è dato in crescita da Gartner del 7,6% per un totale di 351 miliardi di dollari, mentre i sistemi data center, con 171 miliardi di dollari, sono l’ultima voce di pesa in classifica. Nel 2018 Gartner stima una spesa IT globale di 3,59 trilioni di dollari e, anche in questo caso, la crescita maggiore anno su anno sarà rappresentata dal software enterprise (+8,6%).

Da notare infine come nel biennio 2017-2018 non siano previsti cali di sorta in nessuna categoria, mentre nel 2016, oltre a quella relativa ai dispositivi, si era assistito a una flessione del 1,3% per la spesa dei servizi di comunicazione.