Scrum Master: le 13 migliori certificazioni per i professionisti dell’agile

La metodologia agile, che facilita la collaborazione tra le parti interessate, i team e i clienti durante lo sviluppo del software, sta rapidamente guadagnando importanza nelle aziende di oggi. La metodologia, che viene utilizzata anche al di là dello sviluppo software in alcune aziende, è al centro di diversi framework come Scrum, Lean, Kanban e Scaled Agile Framework (SAFe).

Scrum è una variante chiave di agile, caratterizzata da brevi iterazioni di lavoro, chiamate sprint, e riunioni quotidiane, chiamate scrum, per affrontare porzioni di un progetto in successione fino al completamento del progetto. Lo Scrum Master guida questo processo, fornendo guida al team e al proprietario del prodotto e garantendo che le pratiche agili siano seguite dai membri del team. Ottenere la certificazione in un framework agile o correlato, come Scrum, può aiutare a dimostrare di avere le competenze e le conoscenze per guidare un team Scrum nell’organizzazione come Scrum Master.

I professionisti certificati Agile e Scrum sono molto richiesti, ma qual è la certificazione giusta per voi? Ecco 13 certificazioni progettate per Scrum Master e professionisti agili che possono aiutarvi a distinguervi dalla concorrenza.

Advanced Certified ScrumMaster (A-CSM)

L’Advanced Certified ScrumMaster (A-CSM) di Scrum Alliance è un corso avanzato per coloro che attualmente possiedono una certificazione CSM e hanno uno o più anni di esperienza nel ruolo di Scrum master. Questa certificazione propone offerte formative per acquisire tecniche e abilità che vanno oltre le basi e la meccanica introduttiva di Scrum, espandendosi in interazione, facilitazione, coaching e dinamiche di gruppo.

Una volta che tutti gli aspetti dell’offerta formativa sono stati completati e approvati da un educatore approvato da Scrum Alliance, i candidati devono accettare il contratto di licenza A-CSM e completare il profilo di appartenenza a Scrum Alliance. Devono inoltre dimostrare almeno 12 mesi di esperienza lavorativa come Scrum Master negli ultimi cinque anni.

Prezzo: le tariffe del corso variano da 600 a 1.500 dollari, a seconda della posizione e se scegliete un corso online, di persona, ibrido o autodidattico

Rinnovo: la certificazione A-CSM deve essere rinnovata ogni due anni al costo di 175 dollari; i candidati devono anche guadagnare 30 SEU (unità di istruzione Scrum) durante quel periodo. (Per rinnovare più di un certificato Scrum Alliance, utilizzare l’opzione Combined Certified ScrumMaster e Certified Scrum Product Owner e/o Certified Scrum Developer)

Certified ScrumMaster (CSM)

Certified ScrumMaster (CSM) è la certificazione di livello introduttivo di Scrum Alliance per i candidati che desiderano ricoprire un ruolo da Scrum master o da membro del team Scrum. Quando Jeff Sutherland e Ken Schwaber hanno lanciato Scrum Alliance nel 2002, il CSM è stato offerto senza prerequisiti, ma quando le organizzazioni hanno adottato Scrum e agile, è diventato chiaro che alcuni requisiti fossero necessari per aumentare il valore della certificazione per candidati e datori di lavoro. La certificazione ora richiede un corso di formazione di 16 ore prima che i candidati possano sostenere il test.

Attraverso la formazione CSM, i candidati apprendono il framework Scrum e acquisiscono una comprensione dei ruoli e degli eventi del team, nonché di come guidare con successo il team nel corso di un progetto. Una volta completato il corso, i candidati devono superare un esame di 50 domande in 60 minuti. Coloro che passano, devono accettare il contratto di licenza CSM e completare un profilo di appartenenza alla Scrum Alliance.

Prezzo: le tariffe del corso variano da 400 a 1.000 dollari, a seconda della posizione e se scegliete un corso online, di persona o ibrido

Rinnovo: Il CSM deve essere rinnovato ogni due anni al costo di 100 dollari; i candidati devono anche guadagnare 20 SEU durante quel periodo

Certified Scrum Professional Product Owner (CSP-PO)

La certificazione Certified Scrum Professional Product Owner (CSP-PO) di Scrum Alliance è progettata per i professionisti Scrum che lavorano sul “lato commerciale” dei progetti. In qualità di CSP-PO, sarete responsabili della creazione di visioni del prodotto, del mantenimento del backlog del prodotto e della garanzia che i progetti soddisfino i requisiti dei clienti. Il certificato copre le basi dell’adozione di Agile e vi assicura di massimizzare il valore del team per creare prodotti di qualità.

Una volta ottenuta la certificazione CSP-PO, sarete idonei a sostenere l’esame per la certificazione Advanced Certified Scrum Professional Product Owner (ACSP-PO). Dovrete anche convalidare almeno 24 mesi di esperienza lavorativa specifica per il ruolo di Product Owner negli ultimi cinque anni per qualificarvi.

Prezzo: il prezzo del corso per la certificazione CSP-PO è di 495 dollari, mentre quello per la certificazione ACSP-PO è di 1.495 dollari; tuttavia, il costo può variare in base alla località

Rinnovo: CSP-PO e ACSP-PO devono essere rinnovati ogni due anni a 250 dollari; i candidati devono anche guadagnare 40 SEU durante quel periodo

Certified Scrum Professional ScrumMaster (CSP-SM)

La certificazione Scrum Profressional ScrumMaster (CSP-SM) di Scrum Alliance è il corso di punta per gli esperti che vogliono sviluppare la padronanza assoluta in ambito Scrum master e migliorare il modo in cui i principi Scrum e agile vengono applicati nelle loro organizzazioni. I candidati devono attualmente possedere una certificazione A-CSM e avere comprovata esperienza, formazione documentata e comprovata conoscenza di Scrum.

Per ottenere il certificato, i candidati devono anche frequentare un’offerta formativa certificata CSP-SM per acquisire capacità di coaching agile avanzate e apprendere tecniche progressive. Inoltre, i candidati devono completare tutti gli aspetti di un’offerta formativa approvata da un educatore approvato da Scrum Alliance. Una volta completato questo iter, i candidati devono accettare il contratto di licenza CSP-SM e completare il profilo di appartenenza alla Scrum Alliance. Devono inoltre dimostrare almeno 24 mesi di esperienza lavorativa come Scrum Master negli ultimi cinque anni.

Prezzo: le tariffe del corso variano a seconda della località e dell’istruttore, ma in genere vanno da 1.400 a 2.000 dollari

Rinnovo: Il CSP-SM deve essere rinnovato ogni due anni a 250 dollari; i candidati devono anche guadagnare 40 SEU durante quel periodo

Certified Scrum Developer (CSD)

La certificazione Certified Scrum Developer (CSD) di Scrum Alliance è progettata per gli sviluppatori di prodotti che lavorano in un ambiente Scrum per dimostrare la loro comprensione di Scrum e dei principi Agile e certificare di aver appreso competenze ingegneristiche Agile specializzate. Il corso di due giorni richiesto per l’esame copre i fondamenti di Scrum e come questi influiscono sul ruolo degli sviluppatori Scrum.

Una volta ottenuta la certificazione CSD, vi qualificheretei per la certificazione Advanced Certified Scrum Developer (A-CSD). Vi verrà inoltre richiesto di convalidare almeno 12 mesi di esperienza lavorativa specifica per il ruolo di sviluppatore Scrum o membro del team negli ultimi cinque anni. Il livello successivo di credenziali approfondisce la relazione tra Scrum e il processo di sviluppo, concentrandosi su strumenti e tecniche di collaborazione più avanzati per creare prodotti forti in un ambiente Scrum.

Prezzo: le tariffe del corso variano a seconda della località e dell’istruttore, ma in genere vanno da 900 a 1,500 dollari

Rinnovo: La certificazione CSD deve essere rinnovata ogni due anni; i candidati devono anche guadagnare 40 SEU entro quel periodo

Disciplined Agile Scrum Master (DASM)

La certificazione Disciplined Agile Scrum (DASM) di PMI si concentra sulla mentalità DA e sui suoi principi di base, che includono concetti come “pragmatismo, potere di scelta e adattamento al contesto”. Il certificato copre i fondamenti di Agile e Lean, inclusi metodi come Scrum, Kanban, SAFe e altri. Imparerete come applicare questi concetti in situazioni del mondo reale e come applicare il toolkit Disciplined Agile per scoprire i metodi più efficaci per il vostro team e le esigenze aziendali.

Una volta ottenuta la certificazione DASM, potete anche sostenere gli esami di certificazione Disciplined Agile Senior Scrum Master (DASSM) o Disciplined Agile Value Stream Consultant (DAVSC).

Prezzo: Il prezzo del corso è di 499 dollari per i non membri e 399 dollari per i membri; la quota d’esame è coperta dalla quota di iscrizione al corso e le ripetizioni costano 150 dollari ciascuna

Rinnovo: La certificazione DASM deve essere rinnovata ogni anno

Project Management Institute – Agile Certified Professional (PMI-ACP)

Sebbene il Project Management Institue (PMI) non offra specifiche certificazioni Scrum, la sua certificazione PMI-ACP è popolare tra gli Scrum master perché copre diverse pratiche e principi agile. La certificazione comprende molti approcci agile tra cui Scrum, Lean, Kanban, programmazione estrema (XP) e sviluppo test-driven (TDD).

Il PMI-ACP richiede 2.000 ore di esperienza lavorando in team. L’attuale certificazione Project Management Professional (PMP) o Program Management Professional (PgMP) soddisferà questo requisito, ma nessuna delle due è richiesta. I candidati devono inoltre avere 1.500 ore di lavoro in team in progetti agile o con metodologie agile e 21 ore di training in pratiche agile. L’esame consiste in 120 domande a risposta multipla e i candidati hanno tre ore per completarlo. A partire dal 1° aprile 2019 i candidati possono sostenere l’esame da casa, dall’ufficio o da qualsiasi località remota.

Prezzo: 435 dollari per i membri PMI e 495 dollari per i non membri

Rinnovo: i titolari della certificazione PMI-ACP devono guadagnare 30 unità di sviluppo professionale (PDU) su argomenti agili ogni tre anni per rinnovare la certificazione

Professional Scrum Developer (PSD)

La certificazione Professional Scrum Developer è progettata per convalidare la vostra conoscenza della creazione di prodotti software complessi utilizzando Scrum. La certificazione mostrerà ai datori di lavoro che avete il giusto insieme di competenze per lavorare come sviluppatori Scrum seguendo le migliori pratiche delineate nella Scrum Guide.

Secondo Scrum.org, la valutazione è “esaustiva e rigorosa”, con domande che metteranno alla prova la vostra conoscenza della Scrum Guide e la vostra capacità di interpretarne il significato e applicare quel contesto in contesti del mondo reale. Verrete anche testati sui contenuti del Software Developer Learning Path e vi verranno poste domande che richiedono di applicare la vostra esperienza nel mondo reale come sviluppatori Scrum.

Prezzo: 200 dollari per tentativo

Rinnovo: La certificazione PSD non ha scadenza

Professional Scrum Master (PSM)

Professional Scrum Master (PSM) I è la certificazione entry-level di Scrum.org creata da Ken Schwaber nel 2009 dopo aver lasciato Scrum Alliance. I candidati devono dimostrare un livello fondamentale di padronanza di Scrum, comprendere Scrum come descritto nella Scrum Guide ed essere in grado di applicare i principi e le metodologie Scrum nei team Scrum.

Sebbene non vi siano prerequisiti formali per i candidati che desiderano sostenere un esame, il materiale testato è difficile e i candidati non passeranno se non sono esperti dei principi Scrum e non hanno esperienze lavorative in tal senso. Scrum.org raccomanda di seguire un corso di formazione per valutare le conoscenze e le aree di forza e debolezza prima di sostenere una valutazione ufficiale se si vogliono migliorare le possibilità di successo.

I candidati che completano un corso di formazione ricevono un pass gratuito per provare la valutazione corrispondente, che consiste in esami pratici per dimostrare la capacità di un candidato di interpretare la Scrum Guide e applicare principi agile agli scenari del mondo reale. I corsi Scrum.org sono standardizzati per evitare discrepanze che potrebbero insorgere in base all’esperienza e/o alla popolarità degli istruttori.

Prezzo: la tassa d’esame PSM I è di 150 dollari, mentre l’esame PSM II costa 250 dollari e l’esame PSM III 500 dollari

Rinnovo: La certificazione PSM non ha scadenza

Professional Scrum Product Owner Level 1 (PSPO-1)

La certificazione Professional Scrum Product Owner Level 1 (PSPO-1) di Scrum.org è una valutazione progettata per coloro che desiderano convalidare le proprie competenze Scrum, nonché la propria capacità di supportare la creazione di valore. L’esame mette alla prova la vostra comprensione del ruolo del proprietario del prodotto e vi chiederà di “applicare il contesto dalle aree tematiche PSPO”.

Sebbene non sia obbligatorio, si consiglia di seguire il corso Professional Scrum Product Owner prima di tentare l’esame, a meno che non si disponga già di conoscenze sufficienti per superare l’esame. Il corso di due giorni copre tutto ciò che è necessario sapere sul ruolo del product owner attraverso istruzioni pratiche ed esercizi di gruppo. Il corso tratta argomenti come la gestione agile dei prodotti, lo sviluppo orientato al valore, i principi Scrum e la gestione dei rilasci.

Prezzo: 200 dollari per tentativo

Rinnovo: la certificazione PSPO-1 non ha scadenza

SAFe Advanced Scrum Master

La certificazione SAFe Advanced Scrum Master offerta da Scaled Agile è un corso di due giorni che si concentra sulla preparazione degli attuali Scrum Master per ruoli di leadership in cui dovranno operare in un ambiente Scaled Agile Framework (SAFe). L’esame copre argomenti come l’identificazione e la risoluzione degli anti-pattern del team, il miglioramento del flusso di valore con Kanban e altre pratiche ingegneristiche, il supporto dell’esecuzione a livello di programma e l’utilizzo di tecniche di problem solving e di coaching avanzate.

È una certificazione avanzata, ma non ci sono prerequisiti per i candidati interessati a ottenere la certificazione. Scaled Agile, tuttavia, consiglia vivamente di possedere almeno una delle seguenti certificazioni: SAFe Scrum Master (SSM), Certified Scrum Master (CSM) o Professional Scrum Master (PSM).

Prezzo: le tariffe del corso variano in base alla sede, ma la quota del primo esame è coperta dalla quota di iscrizione al corso. Ogni tentativo di ripetizione è di 50 dollari

Rinnovo: i titolari della certificazione SAFe Scrum Master devono rinnovare annualmente al costo di 100 dollari e completare almeno 10 ore di formazione continua ogni anno

SAFe Scrum Master (SSM)

La certificazione SAFe Scrum Master (SSM) offerta da Scaled Agile è progettata per dimostrare le vostre capacità e abilità nell’integrazione delle pratiche Scrum in un’organizzazione. Verrete messi alla prova sulla vostra conoscenza dell’utilizzo di Scrum e Kanban per facilitare gli eventi del team, supportare l’esecuzione del programma e allenare i team agili. Per ottenere il certificato, dovrete frequentare il corso SAFe Scrum Master, che copre tutto ciò che dovete sapere per l’esame.

Insieme alla vostra certificazione, riceverete anche l’accesso di un anno alla piattaforma della community SAFe, gruppi di incontro ed eventi con altri professionisti SAFe certificati e varie risorse di apprendimento che vi supporteranno durante il tuo viaggio Scrum.

Prezzo: le tariffe del corso variano in base alla sede, ma la quota del primo esame è coperta dalla quota di iscrizione al corso. Ogni tentativo di ripetizione è di 50 dollari

Rinnovo: i titolari della certificazione SAFe Scrum Master devono rinnovare annualmente al costo di 100 dollari e completare almeno 10 ore di formazione continua ogni anno

Scrum@Scale Practitioner

La certificazione Scrum@Scale Practitioner di Scrum Inc. si concentra sulla vostra capacità di scalare qualsiasi implementazione Scrum in modo che si allinei con esigenze e obiettivi aziendali specifici “senza introdurre modelli anti-Scrum o sprechi inutili”. La certificazione è incentrata sulla flessibilità e adattabilità di Scrum, basandosi sul fatto che nessuna organizzazione avrà la stessa implementazione di Scrum.

I corsi online sono interattivi e vi insegneranno come “scalare Scrum attraverso una combinazione di lezioni, esercizi pratici e casi di studio del mondo reale”. Il corso vi preparerà per l’esame trattando argomenti come come facilitare la collaborazione tra team, misurare e migliorare le metriche e aumentare l’efficienza del team.

Prezzo: 1995 dollari

Rinnovo: La certificazione Scrum@Scale Practitioner deve essere rinnovata ogni due anni al costo di 50 dollari; i candidati devono superare la versione più aggiornata dell’esame