Scaling: quattro previsioni per il 2021 tra Kubernetes e multi-cloud

Kubernetes, database, dati, multi-cloud team IT tradizionali. Ecco come potrebbe cambiare il 2021 sotto il segno dello scaling dei sistemi IT.

Lo scaling dei sistemi IT è importante nel tempo: mantiene attivi i servizi esistenti, consente alle nostre nuove applicazioni di crescere e soddisfare le esigenze degli utenti e garantisce che anche le aziende possano crescere nel tempo. Dal punto di vista dell’IT, pensare su larga scala è ancora uno dei lavori più difficili che esista. Ciò che funzionava quando avevate 100.000 clienti al giorno non funzionerà quando avete milioni di clienti nello stesso periodo di tempo.

Oggi, con più aziende che fanno affidamento sui loro servizi online per sopravvivere, è importante essere in grado di capire tutto quello che serve sullo scaling. Ci sono sempre più app che vengono create ogni giorno: circa 111.000 nuove app Android e 38.000 nuove app iOS vengono infatti rilasciate ogni mese secondo Statista e ognuna di esse ha il potenziale per conquistare milioni di utenti.

Quindi cosa accadrà nel 2021 per quanto riguarda lo scaling?

I servizi Kubernetes saranno sotto i riflettori

Nelle mie previsioni per il 2020 pensavo che i Kubernetes Operator sarebbero diventati più importanti per la velocità di adozione di Kubernetes. Direi che questo era corretto fino a un certo punto. Il rilascio di Operator per aiutare a integrare Kubernetes all’interno di distribuzioni di applicazioni più ampie è certamente avvenuto, ma questo ha portato anche ad alcune sfide da affrontare.

Nella comunità di Apache Cassandra i Kubernetes Operator erano al centro dell’attenzione, ma era chiaro che ci fosse molto di più per eseguire con successo un servizio come un database in Kubernetes. Le scelte di rete e archiviazione possono fare una differenza significativa. Tutti questi argomenti diventeranno la più grande discussione nella comunità Kubernetes nel corso del 2021. Mentre le applicazioni cloud native sono ora più facili da distribuire, i dati cloud-native sono ancora all’inizio: questo richiederà più lavoro su come integrare Kubernetes in altri progetti nel tempo.

Ci preoccuperemo meno dei database e più dei dati

In passato, potevate ricevere complimenti per le dimensioni del database che amministravate. Oggi non è più così. Anche se il volume di dati che creiamo è aumentato, ci preoccupiamo maggiormente di quanto sia facile utilizzare quei dati. Ora disponiamo di database che possono essere eseguiti su servizi cloud, on-premise o ibridi, e affrontare alcuni dei maggiori problemi di disponibilità e affidabilità. Tuttavia, lo diamo quasi per scontato: ci aspettiamo che i nostri servizi siano disponibili 24 ore su 24 tramite una finestra del browser e siamo sorpresi quando non lo sono.

La crescita dei servizi per supportare MongoDB, Cassandra e PostgreSQL nel cloud è stata enorme in risposta. Tuttavia, nel corso del prossimo anno, vedremo ancora meno attenzione a quale database eseguire e molta di più a quali linguaggi e API utilizzare.

Ciò pone l’accento sui dati, piuttosto che sui database o sull’infrastruttura, e su come lavorare con quei dati su larga scala. Quella infrastruttura sarà ancora importante. In effetti, dovrà essere più affidabile, più disponibile e più affidabile di quanto non sia attualmente, ma catturerà l’interesse di un gruppo più ristretto di specialisti rispetto ad ora. Invece, si tratterà di rendere più facile per gli sviluppatori acquisire e utilizzare tutti questi dati nel tempo.

Il multi-cloud andrà oltre il controllo dei costi

Guardando alle previsioni degli analisti, il multi-cloud continuerà a crescere insieme a un maggiore utilizzo del cloud in generale. Ci sono diverse considerazioni che si possono fare a tal proposito. Da un lato, ci sono quelli che vedono il multi-cloud come uno spreco di risorse perché non è possibile ottimizzare per una data piattaforma e trarne il massimo. Dall’altro, ci sono quelli che vedono il multi-cloud come un esercizio di controllo dei costi.

La verità è che entrambe le parti hanno ragione e torto allo stesso tempo. Il multi-cloud può mantenervi in controllo del vostro destino, ma non è l’unico vantaggio di questo approccio. Allo stesso modo, fare uso della tecnologia dei fornitori di servizi cloud dovrebbe essere un obiettivo importante, in modo da poter ottenere le migliori prestazioni dalle vostre istanze cloud. Da una prospettiva di scaling, capire come eseguire istanze su più servizi cloud può aiutare con la disponibilità, prevenire la latenza e garantire che i servizi soddisfino le aspettative dei clienti.

In pratica, ciò significa guardare oltre il multi-cloud come un semplice approccio “o/o” che abbia una risposta. Invece, le aziende cercheranno di combinare e abbinare le distribuzioni multi-cloud per ottenere il meglio da esse. Dove c’è un vantaggio competitivo nell’usare l’approccio di un fornitore di servizi cloud, lo prenderanno; laddove tale vantaggio ha, come prezzo, l’essere legati a un approccio specifico, ci saranno parecchie discussioni su come impostare la roadmap.

Il pensiero tradizionale del team IT tornerà in auge

Negli ultimi anni si è ipotizzato che le menti più intelligenti dell’IT debbano lavorare per gli hyperscaler. La teoria di fondo in questo caso è che quelle aziende sono all’avanguardia della tecnologia e quindi tutti devono voler lavorare per loro. C’è in effetti un elemento di verità. Gli hyperscaler gestiscono alcuni degli ambienti più grandi e complessi del pianeta e supportano un numero enorme di aziende. Tuttavia, oggi non hanno il monopolio dell’innovazione e questo sarà riconosciuto nel 2021.

Ciò che la pandemia di quest’anno ha dimostrato è che i team IT possono essere estremamente creativi quando si tratta di risolvere i problemi. Di fronte a enormi cambiamenti nel modo in cui potevano fare affari e persino sopravvivere, questi team hanno lanciato iniziative in pochi giorni. Un buon esempio di ciò è The Home Depot che ha lanciato un servizio di ritiro completo da asporto da zero in trenta giorni.

Questi team potevano farlo solo essendo agili, muovendosi rapidamente e innovando, tutti i soliti termini che associamo al cloud. Tuttavia, questo tipo di attività si svolge ogni giorno anche all’interno delle imprese tradizionali e questi team hanno ora dimostrato di poterlo fare. Nel 2021, questi risultati dovrebbero portare a una maggiore fiducia all’interno dell’azienda e a progetti più grandi in futuro.

Queste aziende sono già abituate a lavorare su larga scala e negli ultimi anni sono passate al cloud in modo efficace. Ciò che sarà diverso nel 2021 è il margine di manovra che l’IT avrà per essere innovativo e portare avanti questo tipo di progetti. Per coloro che hanno avuto successo nel 2020, il prossimo anno sarà davvero interessante.