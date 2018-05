Ryanair punta a chiudere “la stragrande maggioranza” dei suoi data center nei prossimi tre anni per trasferirli completamente sul cloud di Amazon Web Services (AWS). La compagnia aerea afferma che sta standardizzando la propria struttura IT attorno ai servizi AWS, inclusi database, analytics, servizi di machine learning e deep learning.

La società irlandese è già da tempo cliente AWS, di cui utilizza l’infrastruttura cloud flessibile per supportare Ryanair.com e il sito di prenotazione alberghi Ryanair Rooms, nonché il Simple Storage Service (S3) di Amazon per il suo data lake e Amazon Kinesis per gli analytics.

Attualmente la compagnia aerea sta migrando dai database Microsoft SQL Server ad Aurora di Amazon, una mossa che le consentirà di gestire le sue campagne di email marketing a costi inferiori. Naturalmente si tratta di un business su larga scala: tra prenotazioni di viaggi e messaggi promozionali, Ryanair invia ogni giorno 22 milioni di email ai propri clienti.

A conferma del fatto che l’esperienza e i servizi di apprendimento automatico e intelligenza artificiale sono il principale elemento di differenziazione nello spazio del cloud computing, Ryanair si è dichiarata entusiasta dei servizi offerti da AWS in questo spazio. “L’apprendimento automatico è estremamente importante per la nostra crescita e stiamo seguendo una varietà di servizi di machine learning AWS, incluso Amazon SageMaker, per migliorare l’esperienza utente e personalizzare il portale MyRyanair per ogni viaggiatore”, ha dichiarato John Hurley, CTO di Ryanair.

La compagnia aerea sta anche sperimentando la tecnologia chatbot di Amazon con Amazon Lex, con l’obiettivo di automatizzare alcune richieste di assistenza clienti, oltre a supportare le richieste vocali attraverso l’assistente virtuale Alexa di Amazon.

In un comunicato stampa Ryanair ha inoltre affermato di collaborare con il ML Solutions Lab di AWS per creare un’applicazione “che consenta all’azienda di rilevare automaticamente picchi di domanda in segmenti di volo e anticipare i cambiamenti di programma”.