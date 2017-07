Per avere una fotografia di come le aziende si stanno organizzando per avere successo in un mercato digitale sempre più competitivo, Oracle e MIT Technology Review hanno presentato un nuovo studio che evidenzia l’importanza della collaborazione tra la funzione finance e quella delle risorse umane in un ambiente cloud unificato.

Lo studio Finance and HR: The Cloud’s New Power Partnership, basato su un questionario proposto a 700 C-Level e manager delle funzioni amministrazione e finanza, risorse umane e IT, mette in luce come una visione olistica delle informazioni rilevanti per il finance e le risorse umane, ottenuta grazie alle tecnologie cloud, permetta alle aziende di gestire al meglio il loro percorso di continuo cambiamento.

Dalla ricerca è emerso che un sistema cloud condiviso tra divisione finance e HR è un componente centrale per il successo delle iniziative di trasformazione. Tra i vantaggi di integrare i sistemi ERP e di gestione delle risorse umane (HCM) c’è la maggiore facilità di tracciare e prevedere i costi legati alla forza lavoro rilevanti ai fini del processo di budget.

Inoltre, disporre di sistemi HCM e ERP integrati migliora la collaborazione fra le due divisioni: il 37% degli interpellati ha sottolineato che nella sua azienda si usa il cloud per migliorare il modo in cui si condividono i dati.

Lo studio rivela anche il peso del fattore umano per il successo nell’implementazione cloud: l’elemento più critico è la capacità dei dipendenti di adattarsi al cambiamento. Tra le aziende che hanno implementato in modo completo il cloud, quasi la metà (il 46%) dichiara che la loro capacità di modificare la struttura o le dimensioni dell’organizzazione è migliorata in modo significativo e lo stesso pensa il 47% dei C-level interpellati.

Anche i vantaggi di produttività sono importanti. Quasi un terzo (31%) dichiara che la scelta del cloud ha fatto sì che nei loro dipartimenti si dedichi meno tempo ai lavori manuali e che l’automazione dei processi ha liberato tempo per occuparsi di priorità strategiche più ampie.

La ricerca rivela anche che quanto più il cloud unisce i sistemi di back office, tanto più i confini fra funzioni e ruoli individuali si fanno più sfumati. Il 46% dei professionisti finance e HR interpellati dichiara infatti che l’adozione del cloud ha portato a una maggiore collaborazione fra i due dipartimenti, e quasi la metà si aspetta di vedere miglioramenti importanti nei prossimi due anni.

Questo aspetto riguarda anche la divisione IT. Il 52% degli interpellati con ruolo C-level ha dichiarato che grazie all’implementazione del cloud la relazione fra IT, HR e divisione amministrazione e finanza è anche migliore di quanto si aspettassero.

Infine, fra le competenze desiderate che i rispondenti vogliono migliorare, vi sono le seguenti: