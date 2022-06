Reimmaginare la tecnologia per la prossima generazione

Il mondo di domani potenziato digitalmente porterà sfide e opportunità significative. Ecco cinque implicazioni chiave della tecnologia per la prossima generazione che i leader IT devono considerare.

Le aziende stanno correndo verso un futuro molto diverso da quello in cui sono state progettate per operare, poiché gli ultimi anni hanno portato cambiamenti inaspettati al di là di quanto molti avrebbero potuto immaginare. Un fenomeno più recente, il metaverso, trasformerà il modo in cui le aziende interagiscono con i clienti, come viene svolto il lavoro, quali prodotti e servizi offrono le aziende, come li producono e li distribuiscono e come gestiscono le loro organizzazioni.

Questi nuovi mondi, realtà e modelli di business potenziati digitalmente sono destinati a rivoluzionare sia le nostre vite, sia le aziende nel prossimo decennio, come illustrato nel recente rapporto Technology Vision 2022 di Accenture. Ecco cinque implicazioni che queste tecnologie avranno sulla sicurezza e sulla privacy mentre siamo intenti a costruire il nostro futuro collettivo.

Costruire la fiducia

Il metaverso richiederà una base digitale che consenta fiducia e autenticità. Attualmente, la società è a un punto di svolta poiché le persone hanno una minore fiducia in Internet e nei social media. Le sfide relative alla privacy, ai pregiudizi, all’equità e al benessere umano stanno diventando molto più sentite man mano che il confine tra la vita fisica e quella digitale si fa sempre più sfumato. Le imprese sono in prima linea nello stabilire la fiducia e hanno la capacità unica di definire l’esperienza umana in questi nuovi luoghi.

Detto questo, anche gli esseri umani sono in una posizione unica. Dobbiamo imparare a interagire in un modo che promuova la fiducia, in particolare nel metaverso. Ciò comporta una curva di apprendimento poiché, ad esempio, le persone potrebbero non avere ancora familiarità con le piattaforme di realtà virtuale (VR) e di realtà aumentata (AR) e con i termini e i protocolli relativi al Web 3, essenzialmente la prossima iterazione di Internet. Tuttavia, per gli sforzi del metaverso l’obiettivo generale è quello di creare uno strato di fiducia attraverso il web dando alle persone il controllo dei propri dati sfruttando tecnologie come la blockchain.

Un mondo programmabile

Ci sono infinite strade per abilitare nuovi modi per potenziare, personalizzare e “programmare” i nostri ambienti fisici. Al di là dei fondamenti delle interazioni tra dispositivi, della privacy e della sicurezza, diventare un leader nel mondo programmabile richiederà esplorazione, sperimentazione e sviluppo ad ampio raggio. Per avere successo, le aziende avranno bisogno di una profonda comprensione dei tre livelli che compongono il mondo programmabile per lavorare verso la programmabilità “full stack”: il Connesso, l’Esperienziale e il Materiale.

Per cominciare, le aziende dovrebbero trovare il modo di aumentare il loro livello connesso. Il 5G è destinato a cambiare il gioco in termini di velocità e bassa latenza, ma la sua implementazione su larga scala procede ancora lentamente. Inoltre, le aziende devono impegnarsi attivamente con alleanze a livello di settore, contribuendo a plasmare lo sviluppo di nuovi standard tecnologici.

Per il livello esperienziale, le aziende possono iniziare a collegare i loro mondi digitale e fisico costruendo gemelli digitali, che nel tempo diventeranno il motore della strategia mondiale programmabile di ogni azienda, consentendo di inventare prodotti, progettare esperienze e gestire le attività in modi inimmaginabili fino a pochi decenni fa.

Infine, è fondamentale esplorare costantemente le tecnologie future sullo strato materiale. Le partnership con startup e università possono assicurarvi di essere all’avanguardia nell’innovazione tecnologica del mondo reale. Basandosi sui dati raccolti da IoT e dispositivi edge elaborati a velocità 5G, i digital twin sono un elemento fondamentale del livello esperienziale poiché il loro mercato globale, del valore di 3,21 miliardi di dollari nel 2020, dovrebbe raggiungere i 184,5 miliardi di dollari entro il 2030.

Navigare nell’irreale

Le qualità “irreali” stanno diventando intrinseche all’IA, ma anche i cattivi attori la stanno usando, dai deepfake ai bot e altro ancora; di conseguenza, l’autenticità sarà fondamentale per l’integrazione. Attualmente, stiamo entrando in un mondo con una realtà sintetica, in cui i dati generati dall’IA riflettono in modo convincente il mondo fisico.

Quando e se implementata in modo autentico, la realtà sintetica può spingere l’IA a nuovi livelli, con equità e sicurezza al centro, risparmiando tempo ed energia. Risolvendo problemi di pregiudizi e privacy, la realtà sintetica può apportare anche miglioramenti di livello successivo ai modelli di intelligenza artificiale in termini di equità e innovazione.

L’utilizzo di queste tecnologie spinge le imprese su un terreno controverso. Solleva domande difficili su come sfruttare l’IA generativa in modo autentico per i clienti di un’azienda, i suoi partner e il suo brand, il tutto nel contesto di attori malintenzionati che utilizzano queste stesse tecnologie per creare deepfake e disinformazione che minano la fiducia. I modi in cui le aziende affronteranno queste sfide saranno fondamentali per ottenere un vantaggio strategico o generare una cattiva reputazione

Calcolare l’impossibile

L’autenticità e la fiducia dovrebbero essere al centro di qualsiasi tecnologia improntata al futuro e l’IA sintetica può guidare l’equità e l’innovazione con le nuove macchine. Oggi, i computer quantistici, il calcolo ad alte prestazioni (HPC) e le macchine ispirate alla biologia rappresentano una nuova suite di strumenti per le esigenze uniche di un’azienda post-digitale.

Il quantum computing è sicuramente l’apice della risoluzione dei problemi di prossima generazione, ma i computer ad alte prestazioni (HPC) possono aiutare le aziende a sfruttare le quantità di dati inerenti al mondo digitale che potrebbero essere troppo costose o inefficienti per l’elaborazione tradizionale.

Questi tre set di macchine ridurranno drasticamente la difficoltà di risolvere alcune delle sfide più difficili che ci attendono. Solo nel 2020, IDC ha rilevato che 64,2 ZB di dati sono stati creati, acquisiti o replicati e che il numero dovrebbe crescere fino a 180 ZB entro il 2025. Tuttavia, di tutti i dati creati nel 2020, solo il 10,6% è stato utile per l’analisi e, di questo, solo il 44% è stato effettivamente utilizzato.

La ricerca quantistica, l’HPC e le macchine ispirate alla biologia, sebbene abbiano limitazioni individuali, collettivamente sono immensamente potenti e rappresentano un’evoluzione verso macchine che sono diverse da quelle esistenti oggi. Man mano che cresceranno, la finestra di ciò che sarà possibile fare con esse si espanderà a dismisura.

Risolvere le sfide più grandi

Per decenni, i computer in grado di risolvere in modo efficiente le “grandi sfide” del mondo non sono stati altro che concetti teorici. Oggi stanno migliorando rapidamente e il loro potenziale impatto sui problemi più fondamentali delle industrie potrebbe essere la più grande opportunità da generazioni.

I leader devono costruire strade e partnership per comprendere gli ultimi sviluppi nei loro settori e innovare verso un futuro più grande in tutte le realtà. Creando un team “futurista” per pensare a come le nuove tecnologie possono minacciare, o evolvere, lo status quo dell’impresa e l’impatto sulla società e sugli individui, le aziende e i leader saranno preparati per esistere e persino prosperare nel metaverso .