Le aziende raccolgono una quantità impressionante di dati dai dispositivi IoT, ma non sempre riescono a ottenerne benefici reali. L’AR può aiutare permettendo agli umani di interfacciarsi più rapidamente con le macchine e risolvere i problemi più velocemente. In una fabbrica rumorosa, per esempio, i dispositivi IoT possono raccogliere in modo silenzioso i dati dalle macchine affinché il software li analizzi e comunichi ai lavoratori dove e quando sta per verificarsi un guasto.

Amazon sta collaborando con Vuzix, un produttore di visori virtuali, per creare uno strumento che acquisisce, analizza e fornisce dati eseguibili in tempo reale direttamente ai lavoratori nel luogo in cui si trovano. Gli occhiali smart M300 di Vuzix sono abbinati ad AWS IoT Analytics, un servizio gestito che consente alle aziende di sfruttare l’apprendimento automatico per prendere decisioni dai dati IoT. Vuzix afferma che il sistema aiuterà i dipendenti a muoversi nei magazzini, gestire l’inventario o offrire assistenza remota in un cantiere o in una fabbrica grazie ai dati IoT raccolti in tempo reale.