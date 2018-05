Calligra è una suite grafica basata sul toolkit Qt di KED, la community internazionale dedicata allo sviluppo di software open source.

La semplice suite di Calligra offre applicazioni di base, oltre ad alcune funzionalità extra per la gestione dei database, i diagrammi di flusso e la manipolazione delle immagini.

È progettata per l’uso su PC, smartphone e tablet, e questo è un punto di forza rispetto ad altre opzioni qui presentate.

Rispetto a LibreOffice, Calligra perde la gamma di funzionalità di progettazione e modifica dei documenti, ma offre una gamma più diversificata di applicazioni, come quelle per la gestione dei progetti e uno strumento per le mappe concettuali.