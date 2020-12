10 caratteristiche fondamentali di un project manager

8 Una leadership riconosciuta e rispettata

Anche se non si può accontentare tutti, avere una reputazione consolidata come leader rispettato in genere significa averla guadagnata attraverso il duro lavoro. Se avete intrapreso da poco il ruolo di project manager, ci vorrà del tempo. Lavorare per diventare un comunicatore efficace, investire nel successo dei propri stakeholder e mantenere la responsabilità e l’integrità, tra le altre cose, permette di raggiungere più velocemente questo obiettivo. Una volta costruita una solida leadership, è molto più facile guidare progetti e team.