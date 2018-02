Lo standard PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) definisce misure che proteggono dati e processi nelle transazioni finanziarie con carte di pagamento. Elaborato dalle principali società emittenti di carte di credito, riunite nel forum Payment Card Industry Security Standards Council, lo standard è stato sviluppato per favorire e migliorare la protezione dei dati dei titolari di carta e per semplificare l’implementazione di misure di sicurezza dei dati a livello globale.

La prima versione, rilasciata nel 2006, è stata nel tempo aggiornata per adeguarsi all’evoluzione del mercato e migliorare l’autenticazione, l’attendibilità delle terze parti e la progettazione dei software. La versione più recente è la 3.2, che comprende il Requisito 8.3: considerato “best practice” fino a gennaio 2018, è entrata in vigore a tutti gli effetti da febbraio di quest’anno.

Il Requisito 8.3 tenta di rispondere ai sempre più frequenti episodi di violazione dei dati che compromettono le informazioni personali sensibili di milioni di consumatori. Ecco le principali novità che introduce e come garantire la conformità.

Autenticazione multi-fattore e Cardholder Data Environment

La principale novità del Requisito 8.3 è l’autenticazione multi-fattore, che diventa obbligatoria per tutti i soggetti coinvolti nei processi di pagamento con carte, compresi commercianti, compratori, emittenti, service provider e chiunque archivi, elabori o trasmetta dati di titolari di carte di pagamento o dati di autenticazione sensibili

“Il termine ‘autenticazione multi-fattore’ sostituisce quello precedentemente utilizzato di ‘autenticazione a due fattori’”, spiega Dirk Denayer, Business Solutions Manager di VASCO Data Security. “E’ un cambiamento apparentemente sottile, ma molto importante, che codifica e chiarisce i requisiti minimi di autenticazione”.

Tra i cambiamenti più importanti Denayer indica anche l’estensione dei requisiti di autenticazione, che impattano su tutti coloro che hanno “accesso amministrativo non da console”, ovvero accesso remoto, al Cardholder Data Environment (CDE), ossia il contesto di elaborazione, archiviazione o trasmissione dei dati sulle carte di pagamento.

Il requisito dell’autenticazione multi-fattore si applica a chiunque acceda ai dati attraverso una rete piuttosto che tramite una connessione fisica diretta, comprese le reti interne ed esterne. Si applica a utenti generici, amministratori e terze parti (quali fornitori per servizi di supporto e manutenzione) con accesso remoto alla rete, in ogni caso in cui da ciò possa conseguire un accesso al CDE.

Principi dell’autenticazione multi-fattore

L’implementazione dell’autenticazione multi-fattore richiede l’utilizzo di almeno due dei tre fattori di autenticazione già descritti nel Requisito 8.2: qualcosa che si conosce (come password, PIN o risposte a domande segrete), qualcosa che si possiede (come un dispositivo token o una smartcard) e una caratteristica personale (come un parametro biometrico).

Lo standard stabilisce che i meccanismi di autenticazione devono essere indipendenti l’uno dall’altro. L’accesso a un fattore non deve consentire l’accesso ad alcun altro fattore e la compromissione di uno di essi non deve influire sull’integrità o sulla riservatezza degli altri.

In sintesi, “nell’autenticazione multi-fattore tutti i fattori devono essere verificati insieme e di concerto prima di ottenere l’accesso al sistema”, commenta Denayer, “in modo che un aspirante truffatore non possa corrompere la sicurezza da un telefono rubato”.

Per chiarire tutti gli aspetti relativi all’autenticazione multi-fattore il Consiglio ha pubblicato un Supplemento Informativo che presenta i principi di implementazione dell’autenticazione multi-fattore, leggi e regolamenti, scenari comuni di autenticazione, best practice ed errori da evitare.

Tra questi ultimi, in particolare, vengono evidenziati: