Modernizzare il mainframe per l’era digitale

Secondo IDC, IBM ha venduto più di 4.300 sistemi IBM Z nel 2020, con un ricavo di circa 3,5 miliardi di dollari. In termini di fatturato, rappresenta solo il 3% del mercato mondiale dei server, “ma le dimensioni non sono tutto”, sottolinea Peter Rutten, analista di IDC. “Confrontare IBM Z con il mercato x86 è come confrontare una Mercedes AMG GT con il mercato automobilistico totale. La sua quota è piccola, ma questo perché serve a uno scopo unico che la maggior parte delle automobili non punta a raggiungere”.

“Il motivo principale per l’acquisto di un IBM Z sono i carichi di lavoro che richiedono enormi quantità di transazioni a velocità molto elevate”, spiega l’analista. “Il secondo motivo è utilizzare le modernizzazioni del sistema per fare tutte le cose aggiuntive che generano valore con esso, ed il modo in cui molte organizzazioni oggi utilizzano i loro mainframe”.

Non tutte le aziende possono trarre vantaggio dal mainframe. Dopotutto, il prezzo base per i mainframe della famiglia z15 che esegue i sistemi operativi IBM Z è di 250.000 dollari. I sistemi IBM LinuxONE III eseguono solo Linux a prezzi a partire da 135.000 dollari. IBM sta attenuando l’impatto sulle spese in conto capitale dell’acquisto di un mainframe, le cui prestazioni vanno da 267 MIPS nella fascia bassa fino a 183.267 MIPS, con il suo modello di prezzo basato sul consumo di tipo cloud Tailored Fit. Il programma consente ai clienti di pagare solo per ciò che utilizzano dell’hardware e del software del sistema Z.

Aggiornamenti IBM Z e open source

Continuando a investire nel suo sistema Z, IBM sta tracciando un percorso verso il futuro per i suoi clienti. Nell’agosto 2021 IBM ha annunciato il suo processore Telum a otto core, che include un acceleratore AI on-chip, e la società prevede aggiornamenti della CPU ogni due anni e mezzo circa. I primi sistemi basati su Telum dovrebbero essere disponibili nella prima metà di quest’anno.

“Abbiamo da tre a cinque generazioni future in una fase dopo l’altra della ricerca e sviluppo in una roadmap da sette a dieci anni”, ha dichiarato Barry Baker, vicepresidente della gestione dei prodotti per IBM Z e LinuxONE presso IBM.

Ma l’hardware da solo non garantirà il futuro dell’architettura mainframe di IBM. L’azienda punta anche molto sulle sinergie tra la sua unità Red Hat e i sistemi Z. “Abbiamo assistito alla crescita più grande in cui i clienti ampliano i sistemi core con l’open source — Red Hat Enterprise Linux e OpenShift“, afferma Baker. L’aumento dell’interesse per Linux riflette la popolarità del sistema operativo nel settore. Il tasso di crescita annuale composto dei sistemi Z è stato compreso tra il 10% e il 13% annuo, mentre Linux è cresciuto del 24% negli ultimi 15 anni, secondo i dati di IBM.

“I clienti di IBM non stanno convertendo le vecchie applicazioni per eseguirle su Linux, ma stanno creando nuove applicazioni complementari basate su Linux”, spiega Baker. Le aziende potrebbero creare una nuova app mobile basata su Linux che incorpori alcuni servizi cloud pubblici, insieme all’accesso diretto ai servizi principali sui sistemi Z. Un’app coinvolgente supportata da dati mainframe live può essere creata rapidamente.

Secondo Rutten di IDC, IBM Z ha resistito grazie agli importanti investimenti di IBM, non solo negli aggiornamenti hardware periodici, ma aggiungendo funzionalità per lavorare con un ecosistema di software open source e strumenti e applicazioni di terze parti, molti dei quali realizzati attraverso gli investimenti IBM. “L’abilitazione per API, web, dispositivi mobili, cloud, DevOps, open source, AI, crittografia quantistica assicura che IBM Z funzioni bene con i requisiti moderni di una piattaforma di elaborazione aziendale”, afferma Rutten.

Un moderno restyling

In un recente annuncio, IBM ha lanciato una serie di miglioramenti e servizi della serie Z, incluso IBM Z as-a-service su IBM cloud per lo sviluppo e il test del software. IBM Wazi as-a-Service offrirà agli sviluppatori uno spazio protetto in IBM Cloud per sviluppare e testare applicazioni z/OS su server virtuali z/OS. Nell’annuncio erano inclusi anche gli strumenti per lo sviluppo di applicazioni per cloud ibrido.

“Abbassare la barriera all’ingresso per l’adozione di DevOps sul mainframe permette agli sviluppatori di utilizzare il cloud pubblico per la loro versione beta e lo sviluppo di MVP (Minimum Viable Product)“, osserva Brent Ellis, analista di Forrester Research. Anche così, Ellis dice che è necessario di più. “IBM ha bisogno di un’offerta IBM Z cloud che sia simile nell’utilizzo e nell’adozione a AWS EC2, RDS e DynamoDB: basata su API, facilmente fornita dai clienti e scalabile senza riferimento all’hardware sottostante”, sottolinea l’analista. “Un’offerta cloud IBM Z di produzione significherebbe la possibilità di attirare aziende che in genere sono troppo piccole per acquistare un’infrastruttura mainframe”.

La necessità delle grandi imprese sfruttare i loro investimenti nel mainframe alimenta l’impegno di IBM a fare ciò che è necessario perché ciò accada. Il risultato è un ciclo di domanda e offerta che si autoalimenta. “La scomparsa del mainframe è stata prevista numerose volte dall’inizio degli anni ’90. Ciò che i profeti di sventura non capiscono davvero è quanto sia moderna la piattaforma”, afferma Rutten di IDC.

La domanda di competenze mainframe crea nuove opportunità

Un ingrediente chiave per le prospettive a lungo termine del mainframe sono i talenti. Gli scettici del mainframe basano da tempo il loro pessimismo sulla graduale scomparsa degli esperti di mainframe e sulla riluttanza delle major di informatica a concentrarsi sulla piattaforma perché temono di impegnarsi in una tecnologia senza futuro. Ma una valutazione realistica tiene conto dell’importanza vitale occupata dai mainframe di nicchia e della necessità che programmatori e specialisti operativi gestiscano quei sistemi, probabilmente per i decenni a venire.

Cameron Seay, professore presso la East Carolina University e la Tennessee State University e membro del consiglio dell’Open Mainframe Project, è specializzato nella formazione per la tecnologia mainframe. Seay afferma che la tecnologia mainframe è un campo di studio particolarmente fertile nei college e università storicamente afroamericani (Historically black colleges and universities, HBCU), dove molti studenti hanno acquisito competenze che gli hanno aperto carriere di successo.

Secondo Seay, i programmi di istruzione mainframe presso gli HCBU hanno collocato “almeno 300” studenti in posizioni tecnologiche chiave presso banche, compagnie assicurative, grandi rivenditori e agenzie governative statali e federali.

“L’economia globale gira sul mainframe. Questo è solo un dato di fatto”, dice Seay. Di fronte alla percezione che valga la pena perseguire solo le tecnologie più recenti, Seay afferma che è necessaria la sensibilizzazione. “Dobbiamo sviluppare una maggiore consapevolezza nel pubblico in generale e portare nuove persone sulla piattaforma. Abbiamo bisogno di sviluppare nuovi materiali di formazione e dobbiamo capire che non scomparirà tanto presto”.