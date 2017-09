Secondo i risultati dello studio Don’t Let an Outdated Software Strategy Hold You Back, condotto da Freeform Dynamics su un campione di oltre 1.200 responsabili IT e commissionato da CA Technologies, l’abilità di gestire con efficacia lo sviluppo software attraverso un modello di Modern Software Factory rappresenta un elemento fondamentale per il successo delle aziende europee.

La ricerca evidenzia un distacco notevole fra le aziende definite Master of the Modern Software Factory, che ammontano a circa il 21% delle organizzazioni intervistate in Europa e che hanno già adottato i principi chiave dell’agility, automazione, analisi e sicurezza, e tutte le altre, definite Mainstream e valutate in base a una serie di metriche che spaziano da ricavi e utili alla leadership esecutiva, dalla capacità di assunzione del rischio fino all’adozione di strumenti e metodologie software moderni.

In tutta Europa i Master hanno deciso di sfruttare appieno le potenzialità del mondo digitale in diversi ambiti chiave delle proprie organizzazioni, arrivando a superare la concorrenza in base ai principali indicatori aziendali. Rispetto alle organizzazioni Mainstream, i Master hanno infatti conseguito un tasso di crescita degli utili maggiore del 70% e un tasso di crescita dei ricavi maggiore del 50%.

Lo studio ha anche rivelato che in Italia il 72% delle imprese ha difficoltà ad assumere creativi in grado di sviluppare nuove app e che il 68% delle aziende fatica ad attrarre professionisti esperti nelle metodologie e tecnologie necessarie per lo sviluppo del software. Allo stesso tempo, il 64% fa fatica a trovare sviluppatori software neo laureati.

Emerge chiaramente come alcune competenze chiave siano molto difficili da reperire. Circa l’82% delle organizzazioni italiane, ad esempio, ha difficoltà nel trovare candidati con esperienza in ambito DevOps, mentre il 76% evidenzia una scarsa disponibilità di professionisti con competenze specifiche in materia di machine learning e intelligenza artificiale. Inoltre, il 74% fatica a reperire esperti in sicurezza delle app mobile o web-based, e in ambito Application Performance Interface (API).

L’abilità nell’aderire al modello di Modern Software Factory consente inoltre di sfruttare le potenzialità del mondo digitale. Il 58% delle organizzazioni europee di livello Master ha infatti dichiarato di aver applicato nuove strategie software-driven, rispetto al 19% delle aziende Mainstream e il 45% dei Master afferma che il management è in grado di condurre con abilità l’azienda nell’era dell’Application Economy, contro il 20% delle aziende Mainstream.

Dallo studio emerge infine come lo sviluppo del software sia fondamentale per le organizzazioni italiane. Nel nostro Paese infatti, nell’arco di tempo che va dal 2015 al 2019, lo sviluppo software diventerà 2,3 volte più essenziale che in passato per il successo del business. Solo il 18% delle organizzazioni italiane ritiene però che l’IT sia molto efficace nel prioritizzare lo sviluppo del software in linea con gli obiettivi del business aziendale, mentre il 13% ritiene che l’IT sia molto efficace nella creazione di un sistema coerente e prevedibile di sviluppo delle app.

“Dalla ricerca emerge chiaramente che le organizzazioni che adotteranno pratiche moderne di sviluppo del software come agilità, automazione, machine learning e analytics per generare insight, e che incorporeranno la sicurezza nei loro processi di sviluppo riusciranno a stimolare una crescita maggiore. In realtà, il futuro di ogni azienda è nelle mani degli sviluppatori” ha dichiarato Otto Berkes, Executive Vice President e Chief Technology Officer di CA Technologies.