Mobilità aziendale: superare gli ostacoli all’accesso ai dati e all’integrazione dei sistemi

L'accesso remoto sempre attivo è di per sé un mini progetto di trasformazione digitale. Ecco come lavorare per un'esperienza senza interruzioni per tutti i dipendenti.

La pandemia ha reso una funzione IT più critica di qualsiasi altra sul posto di lavoro moderno: la connettività remota. A seguito dei lockdown e dell’improvvisa costrizione del lavoro da casa, i dipartimenti IT di tutto il mondo si sono adoperati per mantenere una connettività ottimale dei dipendenti, pur mantenendo i precedenti livelli di velocità, sicurezza e resilienza operativa.

Ciò significa che l’Enterprise Mobility Management (EMM) è ora un obiettivo chiave in ogni grande organizzazione. Se fate parte di un reparto IT aziendale, è probabile che il vostro team stia dando la priorità alla mobilità completa del lavoro per l’intera organizzazione.

È necessario iniziare ridefinendo i processi di mobilità aziendale, ovvero quell’insieme di tecnologie e criteri che consentono ai dipendenti di utilizzare appieno i dispositivi che scelgono (di proprietà dell’azienda o di proprietà) per soddisfare gli obiettivi aziendali. Dovete fornire gli strumenti, le applicazioni e le risorse che consentano loro di connettersi alla rete aziendale utilizzando l’infrastruttura disponibile presso la loro sede, garantendo nel contempo che i requisiti di sicurezza e conformità dei dati siano sempre soddisfatti.

Guardando al quadro generale, ottenere una mobilità aziendale totale e on-demand è di per sé una mini trasformazione digitale. Mentre la varietà di dispositivi coinvolti e le vulnerabilità della sicurezza sono problemi persistenti e spesso discussi, le sfide principali risiedono in:

Fornire accesso ai dati ovunque e in qualsiasi momento

Far dialogare sistemi diversi

Offrire un’esperienza utente coerente e intuitiva

Ridurre il TCO per ottenere un ROI ragionevole dall’infrastruttura tecnologica

Esaminiamo ora due ostacoli critici che impediscono di ottenere una mobilità aziendale senza soluzione di continuità e le soluzioni disponibili per superarli.

Accesso ai dati irregolare

“Il COVID-19 ha reso il lavoro da casa una realtà universale e duratura in più verticali che mai”, ha affermato Saahil Panikar, Principal Consultant presso Project & Team, dove conduce workshop aziendali digitali. “Il vero obiettivo da perseguire è la promessa della mobilità aziendale, ovvero l’accesso a tutte le app, i file e i dati di cui i dipendenti hanno bisogno per mantenere non solo la continuità aziendale, ma anche livelli sostenuti di produttività”.

Ci sono due preoccupazioni fondamentali da parte dell’utente:

Connettività: anche se questo è ovvio, le reti di operatori mobili e i servizi a banda larga in tutto il mondo si sono assicurati che poche aree non fossero collegate da ottimi servizi Internet.

anche se questo è ovvio, le reti di operatori mobili e i servizi a banda larga in tutto il mondo si sono assicurati che poche aree non fossero collegate da ottimi servizi Internet. Dispositivi: gli utenti potrebbero non sempre disporre dei migliori dispositivi a casa per accedere alle applicazioni che facilitano il loro ruolo nell’azienda. Questo problema è facilmente risolvibile dotandoli di macchine con adeguata potenza di elaborazione e sistemi di input/output. In effetti, la maggior parte dei lavoratori oggi è soddisfatta delle pratiche BYOD in atto in molte organizzazioni.

La sfida a livello aziendale è più complessa. È necessario creare una soluzione EMM composta da sistemi diversi (ne parleremo più avanti) e farli lavorare insieme per semplificare la gestione, la configurazione e il funzionamento di dispositivi e app, oltre a consentire una migliore collaborazione su Internet e sulle reti aziendali.

Nel contesto del lavoro a distanza, ciò significa consentire ai dipendenti di accedere ai carichi di lavoro, alle app e alle risorse aziendali senza soluzione di continuità e, cosa altrettanto importante, alla massima velocità. La soluzione infrastrutturale per questo è un moderno sistema di End User Computing (EUC), o più specificamente, un’implementazione di infrastruttura desktop virtuale (VDI) che consenta a un gran numero di utenti di accedere ai data center aziendali contemporaneamente da più posizioni ed eseguire lo stesso insieme di sistemi operativi e applicazioni come farebbero all’interno di una rete aziendale.

Oggi, il Desktop-as-a-Service (DaaS) è emerso come “VDI nel cloud”, consentendo agli utenti finali di eseguire qualsiasi applicazione in un browser. Sebbene le applicazioni vengano effettivamente eseguite in sede o su un cloud pubblico o privato, vengono impacchettate e consegnate all’utente finale sotto forma di “desktop”, risparmiando ai team IT aziendali la necessità di progettare, acquisire, distribuire e gestire l’hardware e software necessari per mantenere le operazioni in corso (e scalarle all’occorrenza).

JM Finn, una società di gestione patrimoniale con sede nel Regno Unito, ha sfruttato appieno VDI e DaaS quando la pandemia ha colpito nel marzo 2020. Quasi da un giorno all’altro, hanno spostato 400 dipendenti (che avevano bisogno di accedere a pesanti app finanziarie e di trading azionario) per lavorare da casa. Alcuni di questi dipendenti erano utenti esperti abituati a lavorare con macchine di fascia alta e fino a otto schermi, ma la VDI su cloud privato offriva una connettività istantanea, sicura e sempre attiva.

Scarsa integrazione del sistema

Ricordate quei diversi componenti di una soluzione EMM che abbiamo menzionato prima? Come minimo, includono la gestione delle applicazioni mobili (MAM), la gestione dei dispositivi mobili (MDM), la gestione delle informazioni mobili (MIM), la gestione delle identità e degli accessi (IAM) e i sistemi di gestione unificata degli endpoint (UEM).

E queste sono solo una parte della piattaforma EMM: non contiamo nemmeno le app e i framework che abilitano i carichi di lavoro e le funzioni principali del business. L’azienda moderna ha bisogno di un complesso pool di sistemi e architetture, inclusi ERP, CRM, GIS e così via su ambienti cloud ibridi e tutti questi devono essere interconnessi, automatizzati e mantenuti sempre in esecuzione senza problemi.

Integrare l’enorme numero di dispositivi endpoint con l’intero stack di applicazioni aziendali e mantenerli sincronizzati in ogni momento è un incubo costante per i team IT, data la misura in cui il BYOD e il lavoro remoto hanno aumentato la frammentazione nell’ecosistema. L’esplosione delle app SaaS nell’ultimo decennio è sia parte della soluzione che del problema. Un rapporto di Blissfully ha rilevato che l’azienda media ha quasi 300 app SaaS in uso in vari reparti.

La diversità delle applicazioni e delle piattaforme e le differenze nelle preferenze personali dei dipendenti (a cui viene accordato un maggiore rispetto nell’azienda odierna incentrata sull’utente) non fanno che aumentare la complessità dell’integrazione del sistema. Silos di informazioni emergono rapidamente in queste lacune. Un file che risiede su un desktop non può essere trasferito su uno smartphone o un server non invierà dati critici a un dispositivo mobile e presto avrete un’interruzione in più flussi di lavoro.

Parte della soluzione consiste nel creare un “livello di mediazione” cloud che faciliti lo scambio di dati tra le diverse applicazioni. Queste applicazioni possono dialogare tra loro tramite un cloud centralizzato. Un altro passaggio consiste nello scaricare tutta l’elaborazione e centralizzarla nel cloud. Questo rende l’ambiente un po’ come il modello client-server di un tempo, con il cloud che funge da “mainframe” e tutti i dispositivi collegati che fungono semplicemente da “terminali stupidi” che ospitano sessioni virtuali. Ovviamente, l’infrastruttura deve essere supportata da sistemi di bilanciamento del carico e memorizzazione nella cache per ridurre la latenza.

Il modello DaaS viene in soccorso anche qui. La Creighton University ha implementato una soluzione DaaS che ha consentito a studenti e professori di accedere ad applicazioni di laboratorio e software di analisi e modellazione statistica senza dover scaricare nulla sui propri laptop. Questo ha risolto il problema perenne degli studenti che si lamentavano di non essere in grado di accedere o caricare i materiali del corso.

“Abbiamo un livello di applicazione uniforme che gestisce le stesse cose per tutti. I professori non devono più preoccuparsi dei dispositivi utilizzati dagli studenti o di come garantire che tutti possano scaricare il software necessario per le loro classi” ha affermato Robert Daniels, specialista del supporto IT di Creighton. “Abbiamo eliminato i professori dal settore IT”.

La realtà del remoto

Il lavoro a distanza e i luoghi di lavoro mobili sono qui per restare. Uno studio Upwork stima che entro il 2025 36 milioni di americani lavoreranno da remoto, più del doppio dei 16 milioni prima dell’arrivo della pandemia.

“Le aziende dovranno risolvere le sfide relative all’accesso ai dati, alla collaborazione, alla sicurezza, alla conformità e all’esperienza utente prima piuttosto che dopo, se desiderano una parvenza di business-as-usual”, ha sottolineato Panikar. “Il dipendente è già al centro del moderno posto di lavoro. Spetta all’IT creare e implementare una tecnologia che bilanci le esigenze degli utenti con le esigenze aziendali”.

La mobilità del lavoro non è più un’aggiunta o un vantaggio: è uno dei valori fondamentali che definiscono oggi l’equilibrio tra lavoro e vita privata. Se riuscite a fornire un’esperienza utente intuitiva e coerente ai vostri dipendenti in ogni momento, ovunque si trovino, è certo che l’innovazione e la produttività non cesseranno mai nella vostra organizzazione.