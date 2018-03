Disponibile per Windows, Secure IT è progettato per rendere la crittografia dei dati accessibile a chiunque. Il software utilizza l’algoritmo open source Blowfish, una caratteristica non comune nelle opzioni proprietarie.

I file crittografati possono essere trasformati in eseguibili .exe, che possono essere aperti su PC dove non è installato il software.

Uno svantaggio è che Secure IT non offre supporto per la protezione con password, quindi è necessario generare le proprie password per mantenere sicuri i file crittografati. Inoltre i file, una volta crittografati, possono occupare un considerevole spazio di archiviazione.

Secure IT consente di distruggere i file, sovrascrivere i dati e decidere quante volte trasmettere dati random attraverso il file, rendendolo meno attaccabile dagli hacker.

Secure IT costa 25,07 euro per licenza.