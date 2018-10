Woopra è un sistema CRM in tempo reale per gli utenti del web. Woopra è gratuito per un massimo di 500.000 interazioni, ma non hai bisogno di molti utenti per superare quel limite. Con un piano da 999 dollari al mese si sale a 5 milioni di azioni. Oltre questa soglia è necessario chiedere un preventivo.

Per i siti di e-commerce, Woopra è perfetto per tracciare il percorso di acquisto del cliente. Questo può essere suddiviso in numerose sottosezioni, per esempio chi sta acquistando cosa o quanti visitatori si stanno registrando via e-mail, oltre a offrire notifiche in tempo reale per invogliare i clienti all’acquisto e, naturalmente, analisi sull’efficacia di queste azioni.