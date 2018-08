AccountSight è uno strumento di gestione aziendale che offre funzionalità di monitoraggio del tempo attraverso un software online user-friendly.

In modo simile a Trello, AccountSight include card a cui è possibile accedere in base alle esigenze. Gli utenti possono anche utilizzare lo strumento per inviare online schede di attività.

Fornisce anche un resoconto accurato del tempo dedicato ai progetti, che può essere rivisto ed esportato facilmente in Microsoft Excel per un’analisi approfondita.

Altre funzionalità di AccountSight includono il tracciamento delle spese e la fatturazione.

È gratuito per un singolo utente, per più utenti il prezzo parte da 10 dollari al mese per utente.