Microsoft ha rilasciato un’anteprima pubblica di Exchange Server 2019, il software di posta elettronica on-premise, che sarà distribuito entro la fine dell’anno.

Il software era stata presentato settembre 2017, quando Microsoft aveva annunciato che le anteprime delle versioni perpetue delle applicazioni Office – Word, Excel, Outlook – e dei server basati su Office sarebbero arrivate a metà dell’anno successivo.

Microsoft ha già rilasciato preview di Office 2019 per Windows e Mac; entrambe le beta erano rivolte ai clienti aziendali, non al pubblico consumer.

Come le anteprime delle applicazioni della suite di produttività, quella di Exchange 2019 offre funzionalità da tempo disponibili nella versione basata su Azure all’interno dei piani business e enterprise di Office 365. A tale riguardo, il software on-premise merita un’etichetta di seconda classe, dal momento che non potrà mai eguagliare le funzionalità accessibili agli abbonati di Office 365.

Microsoft non ha fatto mistero della sua preferenza per Office 365 rispetto alla versione on-premise, sembrando quasi dispiaciuta quando ha introdotto l’anteprima di Exchange 2019. “Siamo fermamente convinti che Office 365 offra ai nostri clienti l’esperienza migliore e più conveniente, ma capiamo che alcuni clienti hanno motivi per rimanere on-premise“, ha spiegato il team di Exchange attraverso il blog aziendale.

Tra le nuove funzionalità di Exchange 2019, Microsoft ha annunciato il suo abbinamento con Windows Server Core, l’installazione minimalista che offre strumenti e funzionalità, compresa un’interfaccia grafica utente, per ridurre la superficie di attacco e lo spazio su disco. La versione finale di Exchange 2019 on-premise potrà essere installata su Windows Server 2016 Core, Windows Server 2019 Core o Windows Server 2016/2019 con Desktop Experience.

La funzione di ricerca su Exchange 2019 è stata “riprogettata … utilizzando la tecnologia Bing per renderla ancora più veloce e fornire risultati migliori“, ha affermato Microsoft, e la versione locale includerà funzionalità già disponibili per i clienti di Office 365, come la condivisione semplificata del calendario.

Microsoft non ha spiegato se le versioni perpetue di Office 2019 e dei suoi server saranno l’ultima offerta come software on-premise. E’ tuttavia probabile che le stesse suite di applicazioni, per Windows e Mac, saranno disponibili solo tramite Office 365 quando Office 2019 (la versione perpetua) sarà forzatamente ritirato dal supporto dopo soli sette anni, non i soliti dieci anni.

L’anteprima di Exchange 2019 può essere scaricata da questa pagina come un’immagine disco (in formato .iso) di circa 6 GB.

Oltre all’anteprima di Exchange 2019, Microsoft ha rilasciato le beta di Skype for Business Server 2019, SharePoint Server 2019 e Project Server 2019 che, ha osservato la società, “completano il nostro set di preview commerciali per Office 2019”.