Microsoft consentirà ai clienti di condividere la proprietà intellettuale di software e tecnologie sviluppate in collaborazione con l’azienda. La mossa è in linea con quello che gli analisti si aspettano sarà una crescente preoccupazione per l’IT, mano a mano che cresce il numero di aziende coinvolte nello sviluppo del software.

Finora c’è stata confusione su chi possiede proprietà intellettuale di una nuova creazione. Inoltre, c’è la preoccupazione che, senza un approccio che garantisca ai clienti i brevetti chiave per le loro soluzioni, aziende tecnologiche come Microsoft possano competere con i propri clienti con la stessa tecnologia che hanno sviluppato.

Questa settimana Microsoft ha fatto da apripista su questo tema, secondo Patrick Moorhead, presidente della società di analisi Moor Insights & Strategy. “In realtà, molte grandi aziende diventeranno creatrici di proprietà intellettuale in futuro, ma non lo sanno ancora”, ha affermato Moorhead. “Ciò che Microsoft ha annunciato, con un approccio molto aperto e coerente, aiuta le aziende a proteggere la loro proprietà intellettuale”.

L’analista Stephen O’Grady di RedMonk è d’accordo. “Dato che sempre più aziende hanno iniziato a considerare il software come un elemento fondamentale per la propria attività e non un semplice costo, aumenta la probabilità che creino una proprietà intellettuale potenzialmente preziosa come parte dei loro sforzi”, ha dichiarato O’Grady. “Le domande su chi possiede tale proprietà intellettuale probabilmente diventeranno più comuni”.

Gli Shared Innovation Principles di Microsoft coprono le seguenti aree: