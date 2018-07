Nel secondo trimestre 2018 le vendite di PC sono aumentate, spinte dalla domanda commerciale e da un crescente appetito americano per i PC da gaming. Secondo i risultati preliminari rilasciati da IDC questa settimana, le stime per il secondo trimestre 2018 sono di una crescita unitaria del 2,7 percento anno su anno, con 62,3 milioni di unità distribuite. IDC ha dichiarato che si tratta della crescita più forte dal primo trimestre del 2012, quando il mercato dei PC registrò un aumento del 4,2%.

Anche gli analisti di Gartner concordano sulla crescita, con stime di 62,1 milioni di PC venduti nel secondo trimestre del 2018, pari a un aumento dell’1,4 percento rispetto al secondo trimestre 2017.

A livello mondiale il mercato dei PC è stato piatto negli ultimi tre trimestri. Negli Stati Uniti, tuttavia, il mercato PC è cresciuto per due trimestri consecutivi. Sia a livello mondiale che sul mercato nordamericano il principale driver sono stati i PC aziendali, ma IDC ha anche indicato un aumento dei PC da gaming, aiutato da prezzi più bassi delle schede grafiche.

“Anche se i PC tradizionali non sono il dispositivo di default in molti scenari di utilizzo, il mercato continua a mostrare spazi di resilienza man mano che l’esperienza di utilizzo del PC si evolve e migliora”, ha dichiarato Jay Chou, responsabile della ricerca del segmento Personal Computing Device Tracker di IDC. “Nell’ambito dell’attuale ciclo di aggiornamento aziendale assistiamo anche alla crescita di certi tipi di desktop”.

A differenza di IDC, Gartner non conta i Chromebook come PC, e le sue previsioni sono leggermente più pessimiste. “La crescita delle spedizioni di PC nel secondo trimestre del 2018 è stata trainata dalla domanda nel mercato business, compensata dal calo delle spedizioni nel segmento consumer”, ha dichiarato Mikako Kitagawa, principale analista di Gartner. “Nello spazio consumer, la struttura di mercato fondamentale, il declino permane, a causa dei cambiamenti nel comportamento degli utenti di PC. I consumatori utilizzano sempre di più i loro smartphone per le attività quotidiane, come il controllo dei social media, il calendario, i servizi bancari e gli acquisti, il che riduce la necessità di un PC consumer”.

HP rimane al top della classifica dei vendor

Per quanto riguarda i vendor, la crescita più significativa è stata registrata da Lenovo, in gran parte perché IDC ha combinato le spedizioni di Lenovo e Fujitsu, ora parte di una joint venture. Complessivamente le classifiche sono rimaste invariate rispetto a un anno fa: HP ha venduto 14.864 milioni di PC, con un aumento del 7,6 per cento; Lenovo/Fujitsu ha venduto 13.755 milioni di PC, con un incremento dell’11,3%. Dell ha venduto 11.255 milioni di PC, con un aumento del 9 percento, Apple si è classificata al quarto posto con 4.308 milioni di PC venduti, pari a un aumento dello 0,1 percento, Acer ha venduto 4.197 milioni di PC, con una crescita dell’1,3 percento.

In termini di quote di mercato, HP e Lenovo sono al top, rispettivamente con il 23,9% e il 22,1% di share del marcato. Dell è terza con il 18,1 percento. Apple e Acer sono al quarto e quinto posto, con quote del 6,9% e del 6,7% rispettivamente.