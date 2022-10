Le organizzazioni IT stanno passando sempre più da strutture basate su progetti a metodologie basate su prodotti, che coinvolgono team interfunzionali generalmente guidati da un product manager. Questi nuovi elementi costitutivi del business includono sia professionisti della tecnologia che del business e il product manager è la persona di riferimento durante tutto il ciclo di vita del prodotto.

La figura professionale del product manager non è nuova, ma, in seguito a questo cambiamento, sta assumendo una nuova importanza per la strategia aziendale. Di conseguenza, i responsabili aziendali che sono abituati ad assumere profili per l’IT ora devono capire quali caratteristiche cercare per scegliere un buon product manager.

Seth Dobbs, CTO presso la società di servizi e consulenza IT Bounteous, offre un’istantanea del product manager ideale. “E’ un ruolo ibrido e richiede un buon mix di abilità“, dice. “Deve avere sufficienti conoscenze sia in tecnologia che in UX per essere almeno in grado di comprendere i vincoli e i compromessi tecnici ed esperienziali, ma deve essere incentrato sul valore aziendale e del cliente per guidare il processo decisionale attraverso i necessari compromessi“.

Dobbs cita anche l’adattabilità ai rapidi cambiamenti tipici degli ambienti basati sul prodotto, oltre alla capacità di rispettare le scadenze, i budget e la strategia aziendale complessiva. “Deve anche avere forti capacità interpersonali e sapere come appoggiarsi agli esperti per sfruttare le loro intuizioni nella definizione di una roadmap e di un piano, ma avere anche la capacità di portare a termine il lavoro“.

È tutto più facile a dirsi che a farsi, ovviamente, e in pratica sarà difficile trovare un candidato con tutte queste competenze. Abbiamo parlato con esperti, product manager e manager aziendali per avere indicazioni sulle competenze specifiche da cercare in un aspirante product manager. Ecco i loro consigli.

Cercare ottimi comunicatori

Quasi tutti gli esperti con cui abbiamo parlato concordano sul fatto che le capacità di comunicazione sono un must quando si tratta di gestione del prodotto. “In genere posso dire entro i primi 15 minuti di una telefonata se ho intenzione di assumere qualcuno o meno“, afferma Cait Porte, che è chief marketing officer presso la società di sviluppo software Digibee e ha un background nel product management. “Le persone che sanno esprimersi bene possono tradurre parole e concetti di business e tecnologia in un modo a cui il mio team risponderà bene. I comunicatori efficaci non solo si esprimono bene, ma possono fare da interpreti tra business e tecnologia, assicurando che le soluzioni giuste siano in cima alla lista delle priorità”.

Tal Laufer, vicepresidente dei prodotti presso l’azienda di sicurezza informatica Perimeter 81, spiega che la comunicazione è un must in questo lavoro a causa del ruolo svolto dai product manager nel coordinamento delle varie parti interessate. “Un product manager funge da ponte nell’organizzazione. Molti aspetti del suo lavoro implicano il collegamento tra diversi team e discipline“.

Cercare chi va oltre i dati

La maggior parte delle aziende, in particolare nel settore tecnologico, è orgogliosa di prendere decisioni basate sui dati e molti dei membri del team con cui lavorerà un product manager saranno molto focalizzati sui dati. Detto questo, un product manager deve essere in grado di capire cosa gli dicono i dati, ma anche sentirsi a proprio agio nel prendere decisioni più intuitive e creative. “Essere tecnici è fantastico, ti permette di comprendere i dettagli, ma a volte può anche trattenerti“, afferma Luke Gannon, product manager presso la società di database grafici Neo4j. “Se puoi vedere le cose solo con il tuo cappello da sviluppatore/informatico, corri il rischio di essere chiuso a nuove idee e suggerimenti creativi“.

“Molte persone danno priorità a metriche basate sui dati“, afferma Shane Quinlan, direttore della gestione dei prodotti presso la società di sviluppo software Kion. “Ma, nella maggior parte dei casi, inizi con un set di dati che non è statisticamente significativo. Sì, i dati sono importanti. No, non è necessario attendere dati perfetti per prendere una decisione. Bisogna correre rischi. Fare errori. Muoversi in un ambiente disordinato”.

Enfatizzare i risultati misurabili

Holly Hester-Reilly, fondatrice e CEO di H2R Product Science, una società di consulenza e coaching per la gestione dei prodotti, afferma che il curriculum di un candidato dovrebbe mostrare ciò che ha fatto sul campo e ciò che ha ottenuto. “La prima cosa che un responsabile delle assunzioni dovrebbe cercare in un curriculum sono risultati misurabili“, afferma.

Molte aziende scelgono candidati con una conoscenza approfondita del settore aziendale in cui lavoreranno, secondo Stephanie White, direttore e responsabile di prodotto e tecnologia presso la società di reclutamento fintech EC1. “I product manager che i nostri clienti assumono devono essere esperti di dominio, comprendere come il prodotto viene utilizzato commercialmente e come viene sviluppato dal punto di vista tecnologico”, afferma. “E’ così che possono partecipare alle riunioni dei clienti e vendere l’esperienza dell’utente, come estensione ai team di vendita e di proposta“.

Charles Paumelle, chief product officer e co-fondatore di Microshare, una società di soluzioni di dati per smart building, è d’accordo. “È necessario acume commerciale e tecnico per rispondere alle domande ‘Perché i clienti spendono soldi per il nostro prodotto?’ e ‘Come può la nostra organizzazione fornire una soluzione conveniente per le esigenze del cliente?’”, afferma.

Guardare oltre i titoli e l’istruzione formale

D’altra parte, molti degli esperti con cui abbiamo parlato hanno tenuto in minore considerazione la formazione e l’istruzione formale. “Le certificazioni non sono la chiave per diventare un PM“, afferma Quinlan di Kion. “Non importa quanti corsi hai fatto: se non puoi spiegare semplicemente come funziona un sito web, parlare di un prodotto che ti ispira e dare priorità al lavoro con un certo livello di obiettività, non è il tuo ruolo”.

Comprendere le esigenze specifiche in base ai propri prodotti

Se è difficile trovare qualcuno che si adatti perfettamente a tutte queste richieste, ci sono comunque buone notizie: in generale nelle aziende ci sono diversi product manager, con ruoli e livelli di esperienza diversi.

“In termini di esperienza, a volte cerchiamo qualcuno che abbia esperienza in un determinato mercato o con una certa tecnologia, ma altre volte siamo pronti a investire in qualcuno che abbia l’atteggiamento e l’attitudine giusti, anche senza esperienza“, afferma Trisha Price, chief product officer presso la società di sviluppo software Pendo. “Non esiste una figura unica, perché team diversi con esperienze diverse sono ciò che guida i migliori risultati e crea le migliori culture“.

“Comprendere il tuo problema è la chiave per assumere il giusto product manager”, afferma Quinlan di Kion. “Questo indicherà come li valuterai in base a competenze specifiche: più tecniche, più orientate al business, più orientate al design, un tuttofare“.

Personalizzare il processo di selezione

Alcune caratteristiche possono emergere dal curriculum e da scambi di e-mail, ma la decisione di assumere generalmente dipende dal colloquio e da come si comporta il candidato. I nostri esperti condividono questi consigli su come valutare un candidato in un colloquio:

"Il nostro processo di selezione è un po' come un gioco di ruolo", afferma Mona Ghadiri, direttore della gestione dei prodotti presso l'azienda di sicurezza informatica BlueVoyant. "Parte di questo è vedere come rispondono ai giochi di ruolo in generale; mettersi nei panni di qualcun altro è fondamentale come product manager. È anche fondamentale vedere come i candidati rispondono alle domande e come reagiscono di fronte alla dichiarazione di un problema, perché siamo di fronte ai clienti e ai nostri colleghi che presentano frequentemente informazioni".

"Chiedo esempi validi e dettagliati di come riescono a trovare un compromesso con le esigenze aziendali, le richieste degli utenti e la fattibilità tecnica, e come riescono a navigare con successo tra le diverse parti interessate per raggiungere un accordo", afferma Dobbs di Bounteous. "In genere chiedo loro anche di parlarmi di una strategia o una roadmap di alto livello per un prodotto che hanno gestito in passato. Nel complesso, cerco di capire come pensano, come hanno reagito in vari scenari e come portano avanti le cose".

"Non importa per quale livello sto facendo selezione: dal livello base al direttore senior, cerco sempre la passione per la risoluzione dei problemi per il cliente", afferma Dan Ciruli, VP della gestione dei prodotti presso il fornitore di servizi software D2iQ. "Questa è la cosa numero uno che voglio da un product manager. Una delle mie domande è 'Parlami del tuo cliente preferito'. La risposta mi dice tutto ciò che devo sapere su come il candidato lavora con i clienti, cosa lo ispira e se è veramente un risolutore di problemi".

Josh Fruhlinger